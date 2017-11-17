Зізнання "російського троля" - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty

У п'ятницю, 17 грудня, західна преса пише про таке:

Зізнання "російського троля"

Facebook під тиском

Непевне майбутнє Ангели

Повстання роботів

Зізнання "російського троля"

Американська Національна телерадіомовна компанія NBC опублікувала на своєму сайті матеріал на основі інтерв'ю з Віталієм Беспаловим, який називає себе співробітником так-званої російської "фабрики тролів", що розташована у Санкт-Петербурзі.

26-річний колишній журналіст був одним із сотень співробітників Агентства інтернет-досліджень (Internet Research Agency), які розповсюджують дезінформацію щодо подій у світі, зокрема в США та Україні, розповідає видання.

За словами пана Беспалова, агентство функціонує як типова ІТ-компанія. Співробітники працють у денні та нічні зміни, цілодобово створюючи "тисячі провокативних постів у соціальних мережах та новинах", орієнтуючись на досягнення конкертних показників.

Робота самого пана Беспалова була зосереджена на дискредитації України, проте інші його колеги працювали виключно над США, йдеться у статті.

Факти залишалися, необхідно було тільки замінити деякі слова. "Терористи" перетворювалися на "повстанців", а "українська армія" на "національну гвардію" Із матеріалу NBC

"Усі ми виконували одну і ту саму роботу, сповнену брехні", - цитує видання колишнього співробітника "фабрики тролів".

Пан Беспалов розповідає, що прийшов працювати до агентства після анексії Криму Росією у 2014 році. Його завдання полягало у переписуванні статей про Україну для сайту, який виглядав так, ніби базується не в Росії, а в Україні.

"Факти залишалися, необхідно було тільки замінити деякі слова. "Терористи" перетворювалися на "повстанців", а "українська армія" на "національну гвардію". І жодної критики на адресу Росії", - йдеться у статті.

За свою роботу співробітники "фабрики тролів", яку пан Беспалов називає "каруселлю брехні", отримували від 1,3 тисячі до 2 тисяч доларів на місяць.

Колишній журналіст розповідає, що також займався створенням профілів у соціальних мережах, які мали посилювати проросійські настрої у мережі.

"Я більше не довіряю тому, що бачу у соціальних мережах", - цитує NBC пана Беспалова.

Москва інформацію про існування "фабрики тролів" спростовує.

Facebook під тиском

Тему "тролів" та імовірного втручання Росії у британську політику продовжує Guardian.

Після того, як напередодні Університет Единбурга опублікував результати дослідження, в якому йдеться про приблизно півсотню Twitter-сторінок, що могли бути створені російською "фабрикою тролів", у центрі уваги опинився Facebook.

Видання розповідає, що британські парламентарі та науковці вимагають від соціальної мережі оприлюднити всю інформацію, якою вона може володіти, щодо імовірних спроб Москви втрутитися у політичне життя країни.

Так, ліберал-демократ Том Брейк закликав представників усіх компаній, що володіють соцмережами, представити на розгляд депутатів результати власних досліджень для того, щоб встановити, чи маніпулювала Росія їхніми сайтами.

За словами Інь Інь Лю з оксфордського Інституту досліджень інтернету, в центрі уваги в першу чергу опинився саме Twitter через те, що природа цього ресурсу робить простішим аналіз даних, отриманих з нього. Але навряд "російські тролі" обмежувалися виключно цим сайтом, додає вона.

"Схильна вважати, що вони мають високу активність і у Facebook.

Це ж очевидно, що створюючи фейкову сторінку в одній соціальній мережі, ви створите її і в іншій.

Але відповідь не це запитання може дати лише Facebook. Дослідники не мають доступу до даних Facebook. Для того, щоб отримати його, ви маєте бути Марком Цукербергом", - цитує газета дослідницю.

У Facebook зазначили, що наразі співпрацюють тільки з Виборчою комісією Британії - незалежним органом, що спостерігає за перебігом виборів у країні, підсумовує видання.

Непевне майбутнє Ангели

Політичне майбутнє Ангели Меркель опинилося "під питанням" на тлі того, як чергові переговори між провідним політичним силам Німеччини завершилися без жодного результату, повідомляє Daily Telegraph.

Після втрати партнера по коаліції на виборах у вересні, канцлерка Німеччини намагається сформувати новий уряд з представників різних політичних сил. Проте, вони мають різні погляди на ключові питання, що суттєво ускладнює переговорний процес. Зокрема, йдеться про питання міграції та захисту навколишнього середовища.

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty

"Якщо в результаті перемовин сторонам не вдасться досягти згоди, на Німеччину можуть чекати нові вибори, а колеги пані Меркель у її власній партії можуть поставити під питання її роль лідера", - зазначило видання.

Сама канцлерка висловила переконання в тому, що сторони зможуть дійти згоди, адже цього потребує країна.

За словами оглядачів, жорстка позиція учасників переговорів виглядає як маніпуляція, тож скоріше за все, страх перед проведенням позачергових виборів зрештою підштовхне їх до укладання угоди, підсумовує газета.

Повстання роботів

Над перспективами автоматизації праці та розвитком штучного інтелекту розмірковує оглядач Financial Times Тім Гарфорд.

На думку економіста, суттєві переваги, які надає залучення до праці роботів, складно заперечувати, а з часом їх стане ще більше.

У якості прикладу пан Гарфорд наводить безпілотні машини, програми для діагностування хвороб, автоматичного перекладу та глибинного навчання.

Та попри значний технологічний прорив, офіційна статистика багатьох країн, у тому числі і Британії, свідчить про низький рівень продуктивності на тлі високої зайнятості, зазначає автор.

Причини можуть бути різними - від застарілого підходу до сприйняття поняття продуктивності праці, що не відповідає вимогам економіки знань, до необхідності дочекатися, доки всі галузі освоять технологічні новинки.

Якщо останнє припущення правильне, нинішня ситуація у технологічній сфері може бути "затишшям перед вибухом нових технологій, що радикально змінять світ", каже оглядач видання.

Навіть якщо на людство чекає кілька десятиріч розчарувань, шлях до майбутнього із роботами та штучним інтелектом навряд чи буде приємним, підсумовує пан Гарфорд.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.