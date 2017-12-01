Вчені з'ясували, що собаки розумніші за котів - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені з'ясовують, хто з цих домашніх улюбленців розумніший

Читайте в огляді британських ЗМІ:

Хто розумніший - коти чи собаки?

Через що знову відклали візит Дональда Трампа до Британії?

Чи втратить роботу головний дипломат президента США?

Чи виявить слідство, як до суду в Гаазі потрапила отрута?

Коти проти собак

Вчені нарешті знайшли відповідь на одвічне питання - хто розумніший, коти чи собаки, повідомляє газета Daily Telegraph. Схоже, що таки собаки.

За інформацією видання, вперше дослідники взялися вивчати не лише розмір мозку тварин, але і кількість нейронів в його корі, так звані "маленькі сірі клітини", що «відповідають» за мислення, планування та складну поведінку.

Результати досліджень показали, що кішки мають вдвічі менше таких нейронів. У собак їх приблизно 530 мільйонів, у котів - всього 250. Для порівняння - у людини їх близько 16 мільярдів.

На переконання Сузани Херкулано- Хозель, доцента кафедри психології та біологічних наук Університету Вандербільта в США, "у собак є біологічна здатність вдаватися до набагато складніших та гнучкіших кроків у житті, ніж в котів".

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Daily Telegraph розповідає, що вчені також проаналізували мозок різних тварин - від щурів і єнотів до левів та бурих ведмедів. Вони виявили, що тварини з більшим мозком часом мають менше нейронів.

Цікаво, що собака породи ретривер має більше нейронів, аніж гієна, лев чи бурий ведмідь. До речі, ведмідь має стільки ж нейронів, скільки й кіт, хоча його мозок в 10 разів більше, за мозок кота.

"Тобто можна припустити, що коти такі ж розумні, як ведмеді, але не настільки, як собаки", - підсумовує Daily Telegraph.

Візиту Трампа не буде?

Чи варто Президенту США Дональду Трампу відвідувати Велику Британію після скандалу із його антимусульманськими дописами у Twitter і нападками на прем'єр-міністра країни Терезу Мей - одна з провідних тем британських газет 1 грудня.

Більшість з них погоджуються, що візит пана Трампа до Лондона будь-якого рівня, чи то державний, офіційний, або навіть просто робочий, начебто запланований на початок січня 2018 року, наразі просто неможливий.

Daily Telegraph пригадує, що пані Мей запросила очільника Білого дому відвідати її країну із державним візитом під час першої зустрічі з паном Трампом у Вашингтоні навесні цього року. Візит такого рівня передбачає аудієнцію королеви, обід у Букінгемському палаці та проїзд Лондоном у коштовній кареті.

Згодом, через деякі розбіжності позицій США і Великої Британії, рівень візиту "понизили" до "менш помпезного" офіційного. Саме такий візит, за інформацією британської преси, й мав би відбутися після Нового Року. Та, схоже, не судилося.

Видання Independent закликає пані Мей "дати Трампу урок з хороших манер".

"Вона повинна заявити йому, що не варто навідуватися до Британії з її багатонаціональним населенням, поки він не навчиться хороших манер і докладе зусиль, аби, нарешті, зрозуміти, що і його власна родина німецького походження колись приїхала до країни, де більшість населення - мігранти, аби заробити чималі гроші", - наполягає видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп і Тереза Мей поки не зустрінуться у Лондоні

Independent пропонує Терезі Мей вчинити, як герой стрічки "Насправді, кохання". В ній прем'єр-міністр Великої Британії, якого зіграв Х'ю Грант, заявив на прес-конференції з американським колегою.

"Ці стосунки стають поганими. Стосунки, які будуються на тому, що президент отримує все, що йому заманеться, і водночас не звертає увагу не те, що має значення для Британії", - заявив герой.

В іншій статті Independent зазначає, що рано чи пізно пані Мей доведеться зустрічатися із президентом США, адже того вимагають економічні, політичні та безпекові інтереси обох країн. Про важливість "історичних зв'язків" між США і Великою Британією пише також і газета Guardian.

Чи втратить роботу держсекретар США

Чи стане Держсекретар США Рекс Тіллерсон наступним у довгому списку осіб, звільнених Дональдом Трампом з посад, - запитує британська газета Daily Mail.

Видання нагадує, що звістку про начебто плани пана Трампа вкотре перетасувати колоду в своїй адміністрації розповсюдила американська New York Times.

За інформацією цієї газети, наступником пана Тіллерсона має стати теперішній очільник ЦРУ Майк Помпео, а розвідку очолить сенатор Том Коттон.

Daily Mail пише, що свого часу президент США неабияк образився, коли голова Держдепу нібито обізвав його "придурком". Своєю чергою, веде далі британська газета, пан Трамп "неодноразово критикував і принижував" свого головного дипломата у Twitter. І от нарешті, "після місяців відкритих і прихованих непорозумінь", пан Трамп нарешті вирішив призначити на посаду особу, якій "довіряє більше".

Daily Mail зазначає, що представники адміністрації США не підтверджують повідомлення New York Times. Британська газета цитує речницю Білого дому Сару Хакабі, яка заявила: "У даний момент немає повідомлень щодо персонального складу".

Звідки отрута?

Голландська поліція порушила кримінальну справу про смерть боснійсько-хорватського командувача Слободана Праляка, котрий вкоротив собі життя, випивши отруту у залі Міжнародного трибуналу в Гаазі щодо колишньої Югославії, повідомляє газета Guardian.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Слободан Праляк прийняв отруту у судовій залі

Слідчі намагаються з'ясувати, як отруйна речовина потрапила до приміщення із підвищеними заходами безпеки.

Голландський прокурор Мерілін Фікеншер підтвердила, що пляшечка, з якої випив покійний пан Праляк, містила смертельну отруту. "Все, що я можу зараз сказати, - в ній містилася хімічна речовина, яка може призвести до смерті", - цитує її газета.

Guardian розповідає, що 72-річний командувач випив вміст пляшки прямо перед камерами після того, як суддя апеляційного суду підтвердив його вирок - 20 років у в'язниці. Він був доставлений до лікарні швидкої допомоги й невдовзі помер. До такого тривалого ув'язнення командувача засудили ще в 2013 році за переслідування босняків під час війни на Балканах у 1990-ті роки.

Газета порівнює в'язницю трибуналу поблизу Гааги із фортецею. Усі особи, що входять до будівлі, підлягають особистій перевірці службою безпеки та їхніх речей.

Затриманим дозволяється користуватися своїми лікарськими засобами - їх приймають у присутності головного лікаря. Їм також дозволено запрошувати приватних лікарів за умови погодження зі службами охорони в'язниці.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС.