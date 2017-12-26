Шпигуни РФ підбурювали українців у соцмережах - ЗМІ

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У вівторок західна преса пише про таке:

Таємний документ ГРУ, який нібито висвітлює "таємну операцію із впливу на суспільну думку" щодо Майдану.

2017-й як рік жорстких лідерів.

Як Навального не пустили на вибори.

За що тисячі француженок у віці дякують Бріжіт Макрон.

"Операція впливу"

22 лютого 2014 року, коли стало зрозуміло, що Віктор Янукович остаточно втратив владу, російське ГРУ (Головне розвідувальне управління) "запустило приховану операцію із впливу" на суспільну думку, пише американська Washington Post, посилаючись на засекречений документ відомства.

"Ця кампанія була частиною масштабного пропагандистського наступу на новий уряд у Києві та прозахідних мітингувальників", - зауважує видання.

На думку автора статті Еллен Накасіми, метою операції було вплинути на тих, хто ухвалює рішення, і на широкий загал, аби "створити підґрунтя для російської військової операції, яка почалася 27 лютого з захоплення кримського парламенту озброєними людьми".

Накасіма пише, що "військові шпигуни створили значну кількість фейкових сторінок" у Facebook та Вконтакте. Вони нібито мали представляти українців із різних регіонів, які розчарувалися у Майдані.

Washington Post цитує допис такого собі Івана Галіцина, який під статтею про Юлію Тимошенко у британській газеті від 22 лютого написав, що він, мовляв, живе в Києві і туди "прийшли фашисти".

Як пише видання, посилаючись на документи ГРУ, Галіцин був вигаданим персонажем. У його профілі було використане фото російського контрабандиста, який відбуває ув'язнення в американській в'язниці.

Загалом такі акаунти діяли у більш ніж 30 українських групах і соцмережах, а також на 25 популярних англомовних сайтах, пише Washington Post.

Ці користувачі також намагалися налаштувати проросійських громадян проти протестувальників, яких вони називали "западенцями", пише видання.

Жорсткі лідери на арені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карикатура на Трампа, Путіна та Кім Чен Ина, якими їх побачив автор картонної скульптури для свята в іспанському Аліканте

Це був рік жорстких лідерів із роздутим его, пише про 2017-й британська газета Guardian.

На думку колумніста Саймона Тісдолла, зразком для наслідування був російський президент Володимир Путін, який "посилив і без того значний вплив на внутрішню політику, одночасно активізувавши цифрову "війну впливу" із Заходом".

Тим часом у Китаї Сі Цзіньпін "досяг своєрідного безсметря, коли його заледве оригінальні думки вписали в конституцію Комуністичної партії", відзначає Тісдолл.

"А у Вашингтоні Дональд Трамп увів у дію шарлатанську пародію на американське президентство, змішавши владу й невігластво до тривожного рівня", - пише автор.

Guardian зауважує, що до цієї трійки приєдналася "ціла когорта" імітаторів, або "маленьких дорослих чоловіків", на кшталт північнокорейського лідера Кім Чен Ина, філіпінського президента Родріго Дутерте, турецького президента Реджепа Ердогана та саудівського принца Мухаммада ібн Салмана.

Наслідком підйому жорстких лідерів стало відчуття слабкості західних демократій і руйнування поствоєнного міжнародного порядку, вважає Тісдолл. Сповзання ж деяких європейських країн у популізм і націоналізм лише посилило проблему, додає автор.

Перший непрохідний

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Французька Mondeпише про Олексія Навального, якому напередодні не дозволили балотуватися в президенти Росії у 2018 році.

Видання згадує слова голови ЦВК Росії Елли Памфілової про те, що лише диво дозволить Навальному поборотися за головний пост у країні. "Дива не сталося", - констатує газета.

Автор статті Бенуа Віткін зауважує, що заявку Навального розглянули неймовірно швидко.

Не допомогла опозиціонеру й "демонстрація сили", а саме - недільні мітинги росіян у різних містах на підтримку його заявки.

Віткін підкреслює, що рішення не пустити Навального на вибори все ж було очікуваним. Воно "поклало край місяцям справжніх чи удаваних очікувань, коли опозиціонер удавав, що вірить у свої шанси піти на вибори", додає автор.

Тепер перемога Путіна на виборах виглядає ще більш імовірною, підсумовує Monde.

Листи подяки від француженок

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Близько 200 листів щодня отримує дружина французького президента Бріжіт Макрон.

Як пише британська Telegraph, це - новий рекорд. До цього найбільше листів отримувала Карла Бруні-Саркозі - близько 35 на день.

"Для тисяч французьких жінок Бріжіт Макрон є саме тією першою леді, на яку вони чекали. Вона наважується бути вишуканою і звабливою у шістдесят із чимось років", - пише видання.

Telegraph відзначає, що значна кількість листів приходить від жінок, яких надихають стосунки 64-річної Бріжіт і 40-річного Еммануеля.

"Багато 60- і 70-річних жінок пишуть Бріжіт: "дякую, бо я не знала, що це можливо", "дякую, бо я не наважувалася вдягнути таку сукню", "дякую, що показали: можна бути звабливою і в 65 років", - цитує Telegraph радника дружини президента П'єра Олів'є Косту.

Огляд підготувалаСлужба моніторингу BBC