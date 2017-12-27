Копирайт изображения Getty Images Image caption Конфлікт на Донбасі триває з квітня 2014 року

Читайте в огляді західних ЗМІ у середу:

Сумні рекорди збройного протистояння на сході України

Західна зброя для України - Росія нервує

Чи є щось спільне у Трампа і Черчилля

Через що наразилася на критику перша леді США

Війна на Донбасі - до миру далеко

Коли закінчиться війна на українському Донбасі? Це запитує британська газета Daily Telegraph.

Кореспонденти видання, які нещодавно відвідали регіон, доходять невеселого висновку - кінця не видно.

"Конфлікт між Україною та повстанцями, яких підтримує Росія, триває четвертий рік, а спроби досягти припинення вогню виявляються безуспішними", - пояснюють вони.

Daily Telegraph підбиває сумні підсумки збройного протистояння на сході України.

"З 2014 року, коли розпочалася війна між проурядовими українськими військами та сепаратистами, які користуються широкою підтримкою Росії, вбито понад 10 300 осіб. Минулої середи вона перевершила війну у Боснії 1992-1995 років як найдовший насильницький конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. І, незважаючи на перемир'я та переговорний процес з врегулювання, узгоджений в Мінську в 2015 році, ця війна на виснаження лише розпалюється все більше і більше", - розповідає британська газета.

Заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив Daily Telegraph, що обидві сторони "відкрито ігнорують" Мінські угоди. Але українські солдати пояснили виданню, чому не можуть дотримуватися перемир'я.

Копирайт изображения Reuters Image caption На Донбасі використовують найпотужнішу артилерію

"Це рана, яку ззовні начебто зашили, але всередині вона гниє", - вважає службовець українського підрозділу на ім'я Олена, чия частина розташована під Світлодарськом.

"Якщо треба воювати, ну, що ж - давайте воювати", - цитує її Daily Telegraph.

"Коли є ризик для життя солдата, можна відкривати вогонь у відповідь без окремого наказу", - додав Зураб Чіхелідзе, очільник групи грузинських волонтерів, які воюють на боці України.

Потерпають й мешканці територій, прилеглих до лінії фронту, веде далі Daily Telegraph. "Нам не треба бозна яких подарунків, лише миру", - розповіла газеті жителька містечка Новолуганське Світлана Карпенко про свої бажання на Новий рік.

І хоча Захід докладає чималих зусиль, аби переконати сторони конфлікту дотримуватися досягнутих угод про перемир'я, рішення США постачати зброю Україні навряд чи зупинить рахунок кількості жертв. "Цілком може статися, що більше зброї означатиме ще більше зіткнень", - підсумовує Daily Telegraph.

Росія попереджає і заперечує

Про те, як Москва відреагувала на рішення низки країн Заходу постачати зброю Україні, пише Irish Times. "Росія попередила Сполучені Штати та Канаду, що, дозволяючи продавати зброю Україні, вони відкривають "скриньку Пандори" та поглиблюють конфлікт», - зазначає газета.

Irish Times нагадує, що Державний департамент нещодавно США оголосив про наміри продавати летальну зброї Києву, "щоб допомогти військовим стримувати сепаратистів, яких підтримує Росія".

Копирайт изображения IAN HITCHCOCK/GETTY IMAGES Image caption США незабаром мають дати дозвіл на продаж Україні протитанкових ракет Javellin

А на початку грудня й Канада дозволила своїм виробникам зброї постачати її Києву.

"Низка країн НАТО вже надають допомогу Україні у вигляді військових інструкторів та "нелетального" оснащення, в тому числі радіолокаторів, засобів нічного бачення та медичних комплектів. Проте тепер Київ сподівається отримати таку зброю, як снайперські гвинтівки та високотехнологічні протитанкові засоби "Джевелін", які могли б підвищити ефективність її армії", - пише газета.

Все це неабияк турбує Росію. Заступник міністра закордонних справ Григорій Карасін заявив: "Ми відкрито говоримо з нашими американськими партнерами про стурбованість щодо планів продавати смертоносну зброю Україні".

На його переконання, "вашингтонські яструби намагаються збільшити витрати Росії на війну на Донбасі, але це абсолютно помилкова і небезпечна логіка, що призведе до війни".

Проте спеціальний представник США у справах України Курт Волкер впевнений, що американська зброя допоможе Україні захищати свою територію.

Він наголошує, що Росія не має жодних підстав заперечувати, адже, за її власним твердженням, вона жодним чином не бере участі в конфлікті на Донбасі й ніяк не причетна до його ескалації останнім часом, додає Irish Times.

Трамп не витримав порівняння

Колишній губернатор штату Арканзас, він же батько прес-секретаря Білого дому Сари Хакабі-Сандерс, Майк Хакабі заявив, що Дональд Трамп і Вінстон Черчилль мають чимало спільного. Але історики заперечують це, повідомляє New York Times.

Дискусію спричинив твіт Майка Хакабі, який він "запостив" після перегляду фільму про легендарного британського прем'єра "Найважчі часи". "От як виглядає справжній лідер", - написав він.

А потім додав: "Черчилля ненавиділа його власна партія, опозиція і преса… Його нерозсудливості побоювався король, його недолюблювали через прямоту. Але на відміну від Невіля Чемберлена (попередника Черчилля на посту прем'єр-міністра - ред.), він ніколи не відступав. Ми мали Чемберлена протягом 8 років. В особі Дональда Трампа ми маємо Черчилля", - вважає колишній посадовець.

New York Times нагадує, що Чемберлен намагався відвести загрозу нападу нацистської Німеччини на Велику Британію шляхом переговорів з Гітлером. Він погодився віддати йому Судетську область Чехословаччини за Мюнхенською угодою 1938 року. "Його ім'я стало синонімом слабкості у сутичці із злом", - додає газета.

Черчилль, навпаки, під час Першої світової війни був офіцером Британської армії. Як прем'єр-міністр, він керував Британією під час Другої світової війни з 1940 по 1945 роки.

Копирайт изображения AFP Image caption Вінстон Черчилль

Протягом другого терміну на посаді прем'єра з 1951 по 1955 роки він був залучений до розв'язання кількох зовнішньополітичних криз.

Він також був відомий як видатний оратор і письменник, а у 1953 році отримав Нобелівську премію з літератури, пише New York Times. Тож не дивно, що коментарі пана Хаккабі збурили Twitter.

"О, так! Черчилль 55 років прослужив своїй країні в парламенті, 31 рік - міністром і 9 як прем'єр-міністр", - написала у мікроблозі Крістіан Тоннінг Рїійсе, член парламенту Норвегії.

Її допис "поширили" 19 тисяч разів. "Він брав участь у 15 битвах і отримав 14 медалей за відвагу. Він був одним з найбільш обдарованих ораторів в історії та отримав Нобелівську премію за літературу. Зовсім те ж саме (що й Трамп - ред.)", - написала вона.

Прокоментували твіт пана Хакабі й історики. Сьюзан Педерсен, професор британської історії в Колумбійському університеті, заявила газеті, що порівнювати Трампа і Черчілля просто "смішно".

"Він був інтелектуалом, гарно писав, добре знав історію, мав великий досвід роботи в уряді і розумів, за що бореться", - пояснила вона.

Тімоті Райлі з Національного музею Черчилля у Вестмінстерському коледжі в штаті Міссурі, вважає, що порівнювати пана Трампа і Вінстона Черчилля ще зарано, адже політична кар'єра чи не найвідомішого британця у світі тривала понад 50 років, тоді як теперішній очільник Білого дому пробув на своїй посаді менше року.

"Сексуальне" селфі Меланії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меланія Трамп збурила американців

Перша леді США Меланія Трамп знову викликала хвилю критики в США, пише американський тижневик People. Цього разу приводом стало її "різдвяне" селфі у шапочці Санта-Клауса з дещо відкритим ротом, які багато коментаторів назвали "занадто сексуальним" і "негідним першої леді".

Були й такі, хто скористалися нагодою засудити останні новації чоловіка Меланії. У відповідь на побажання Веселого Різдва користувач "Соціалістична партія" написав, очевидно, посилаючись на суперечливий податковий законопроект Трампа, прийнятий минулого тижня: "Лише якщо ви є однією з мільйонів бідняків, обдертих багатіями".

Користувач "Майкл Маллоу" порадив дружині не опускати планку пристойності. "Я скучив за Мішель", - додав він, маючи на увазі дружину Барака Обами.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.