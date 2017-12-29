Огляд ЗМІ: російські хакери тренуються в Україні

В огляді:

Хакери на старті

Футболіст-президент

"Буря" у США

Корупційна "хмара"

Хакери на старті

Копирайт изображения EPA

Британська Telegraph пише, що Україна перетворилася на "тестовий майданчик для російських хакерів".

Видання згадує про кібератаку в червні цього року, коли три сотні державних установ і приватних компаній в Україні зупинили роботу через збої в роботі мереж і обладнання.

"За словами Олексія Ясинського з київської компанії ISSP, що займається кібербезпекою, Україна стала тестовим майданчиком для ймовірних російських хакерів, які відточують технології, майстерність та методи нападу на більш масштабні цілі, включно з Британією", - пише видання.

Telegraph нагадує, що голова британського центру з кібербезпеки заявляв у листопаді, що російські хакери вже намагалися атакувати британські енергетичні, телекомунікаційні та медіакомпанії.

Говорячи про Україну, газета зауважує, що червнева атака була замаскована під спробу вимагання грошей від користувачів.

"Але це виявилося маневром для відволікання уваги. Цей новий не-Петя, як його називали, інфікував комп'ютери державних діячів і не міг приймати платежі як викуп чи відновлювати знищені дані. Це змусило ISSP та інші компанії вважати, що це була шкідлива програма, яка запущена хакерами за підтримки влади і видає себе за вірус-вимагач", - додає газета.

Футболіст-президент

Копирайт изображения AFP Image caption Джорджа Веа обраний президентом Ліберії

Він переміг чинного віце-президента, двох колишніх польових командирів і свою колишню дівчину. Так New York Times пише про колишнього зіркового футболіста Джорджа Веа, який став переможцем на президентських виборах у Ліберії.

Як зазначає видання, Веа виборов право перейняти президентський пост від першої демократично обраної жінки-президента цієї африканської країни - Елен Джонсон-Серліф.

"Обравши Веа, ліберійські виборці поклали на нього надію на те, що він зможе розвинути безперечне досягнення пані Серліф: збереження миру", - пише газета.

New York Times зауважує, що на відміну від Серліф, яка до обрання президентом була так чи інакше відома на міжнародній арені протягом 35 років, Веа не зможе розраховувати на широку мережу союзників за кордоном.

Тоді як Серліф вдалося домовитись із Бараком Обамою про надання трьох тисяч американських військових для допомоги в боротьбі з вірусом Ебола, "глобальні контакти" Веа зводяться переважно до футбольного світу.

"Спроможність Веа використати свої спортивні заслуги задля будівництва доріг і шкіл і створення робочих місць буде одним із найбільших викликів для нього. Крім того, поки що невідомо, чи збереже він той рівень свободи слова, який був властивим двом президентським термінам Серліф", - відзначає New York Times.

"Буря" у США

Копирайт изображения Reuters

Про "бурю, що насувається" на США, пише американський телеведучий Джо Скарборо в колонці для Washington Post.

На думку автора, є низка причин вважати, що "2018-й буде найважливішим політичним роком у нашому житті".

Скарборо пише, що в "жахливому році", що минає, Дональд Трамп "ставив під сумнів легітимність федеральних суддів, а також використовував сталінські звороти, атакуючи вільну пресу та зневажаючи верховенство права".

Він вважає, що через рішення глави Білого дому про вихід з деяких міжнародних організацій "Америка продовжує свій небезпечний відступ від світу".

"Цей президент розриває на шматки ретельно сплетене полотно американської зовнішньої політики, яке пов'язувало президентські адміністрації від Франкліна Рузвельта до Рональда Рейгана та Барака Обами", - пише Скарборо.

У статті він неодноразово цитує книгу Вінстона Черчилля "Буря, що насувається" і проводить паралелі з сьогоденням. На думку автора, хоча творці конституції США передбачали появу "тиранічного президента", вони "ніколи не дозволяли своїй уяві бути затьмареною можливістю поступливого Конгресу".

Корупційна "хмара"

"Над Болгарією, яка переймає президентство в ЄС, нависає хмара корупції", - пише британська Guardian.

Газета зауважує, що найбідніша і "найбільш корумпована" країна ЄС - якщо брати до уваги рейтинг Transparency International - почне головувати в ЄС "під музику й феєрверки" 1 січня.

Копирайт изображения AFP Image caption Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розмовляє з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером

Хоча президентство вже не має такої ваги, як раніше, і полягає переважно в проведенні самітів і формуванні порядку денного, це "все одно велика подія для семимільйонної країни на сході Балканського півострова", пише видання.

Guardian зазначає, що через більш ніж 10 років після вступу Болгарії до Євросоюзу "залишаються питання щодо її здобутків у боротьбі з корупцією".

"Ніхто не розслідує політичну корупцію, колишні посадовці не сіли до в'язниці", - цитує видання главу Центру дослідження демократії Огняна Шентова. Ця організація виявила, що більш ніж один із п'яти дорослих у країні брав участь у корупційних діяннях на кшталт дачі чи отримання хабарів.

Разом з тим, на думку іншого представника Центру дослідження демократії Руслана Стефанова, "Болгарії вдалося взяти під контроль організовану злочинність".

Огляд підготувалаСлужба моніторингу BBC