Преса: чому Кремль цікавиться криптовалютами

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Сьогодні західна преса пише про таке:

"Доба авторитаризму".

Кремль придивляється до криптовалют.

Які небезпеки приховує тренажерний зал.

На порозі "доби авторитаризму"

2018 рік визначатиметься витівками диктаторів, пише Times у своїй редакційній статті під заголовком "доба авторитаризму".

"У 2018 році чи не весь шум і шал зчинятимуть авторитарні режими, налаштовані на повалення західного світоустрою", - пише видання.

Владу таких правителів варто всіляко контролювати і стримувати, оскільки діями авторитарних лідерів часто керують страх і слабкість, додає газета.

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Всі вони, від лідера КНР Сі Цзіньпіна, який остерігається розколу в своїй Комуністичній партії, до президента Туреччини Реджепа Ердогана, який підозрює НАТО у змові проти нього, сповнені рішучості заповнити вакуум, що, на їхню думку, утворився після виборів у США.

Тож західним демократіям варто зміцнювати та відстоювати свої цінності у відповідь, наголошує Times.

Видання закликає до підтримки правозахисників в авторитарних країнах, блогерів, яких переслідують на Близькому Сході та арештованих у Туреччині журналістів. Адже головна сила Заходу - в його демократичних свободах і відкритості, пише газета.

"Криптовалютна лихоманка" в Кремлі

Кремль накрила "криптовалютна лихоманка" на тлі роздумів про створення "крипторубля" задля уникнення західних санкцій, пишеFinancial Times.

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"Так само, як і з інтернетом, який Кремль уперто намагається регулювати, інтерес до криптовалют свідчить про бажання Росії оволодіти концепцією, яку створили, аби позбутися впливу уряду", - пише газета.

Росія - не перша країна, яка звернула увагу на потенціал новітньої технології. Наприклад, центробанк Швеції також розмірковує над використанням блокчейну - системи, яка лежить в основі здійснення операцій із криптовалютами, та думає про створення власної.

Ходять чутки, що Північна Корея вже давно здійснює розрахунки на чорному ринку у віртуальній валюті, а Венесуела планує запустити власну.

Натомість у Європейському центробанку та Японії цю технологію вважають "незрілою", зазначає видання.

Що ж до Росії, то ідея створення криптовалюти, яка б підтримувалася на державному рівні й замінила чинні фінансові моделі, досить складна для реалізації, пише Finiancial Times.

"Такі криптовалюти, як біткоїн, забезпечують їхнім власникам анонімність, роблячи їх популярним засобом для оплати нелегальних транзакцій, проте важко сказати, як крипторубль може допомогти російським компаніям та окремим особам уникнути міжнародних санкцій чи залишитися анонімними для органів американської влади", - зазначає видання.

Небезпека постноворічного синдрому

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Які загрози приховує нестримний потяг почати нове життя і зайнятися фітнесом відразу ж після новорічної вечірки, з'ясовує Washington Post.

"Після свят люди починають метушитися, мов навіжені, особливо ті, хто ніколи раніше не займався спортом чи давно не ходив до тренажерного залу. Як наслідок, маємо купу травм, яких за інших обставин можна було б уникнути", - цитує газета хірурга-ортопеда Леона Поповіца.

Початківець, який не знайомий зі спортивним обладнанням та тренажерами, може легко зазнати травм. Щоб їх уникнути, пан Поповіц дає наступні поради.

Починайте заняття в тренажерному залі під наглядом професійного тренера. Це мінімізує ризик для організму.

Будьте обережні з біговою доріжкою. За статистикою, саме вона спричиняє найбільшу кількість травм. Не забувайте про баланс - біжучи по рухомій поверхні, та ще й з навушниками, його досить легко втратити.

Збільшуйте навантаження поступово. Перевантаження - прямий шлях до проблем зі спиною.

Вмійте вчасно зупинитися. Персональні тренери полюбляють підштовхувати підопічних до нових рекордів, але не варто мучити себе, якщо розумієте, що зробити наступну вправу ви вже не в змозі.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг