Огляд ЗМІ: вибухова книжка про "внутрішню кухню" Білого дому

Копирайт изображения Getty Images

"Вибухова" книжка про лаштунки адміністрації Дональда Трампа і самооцінка дітей у соцмережах - в огляді іноземних видань від 4 січня:

Трамп посварився зі своїм колишнім радником Стівом Бенноном.

Манафорт позивається проти спецпрокурора.

Діти потребують "лайків" у соцмережах, кажуть психологи.

"Книга Пандори"

На перші сторінки американської та британської преси сьогодні потрапила сварка між президентом Трампом і його колишнім радником Стівом Бенноном. Посварилися вони, зокрема, через публікацію нової книжки про "внутрішню кухню" Білого дому.

Вихід книги Майкла Вулфа, яка містить багато сенсаційних подробиць із життя Трампа, зокрема й зі слів Беннона, запланований на 9 січня.

Трамп заявив, що "Беннон разом із посадою втратив глузд". The New York Times вважає це свідченням того, що американський президент "розлючений і обурений".

За даними видання, Трампа довго відмовляли від нападок на екс-помічника, але той "перетнув межу", звинувативши сина Трампа у зраді.

Закиди про "зрадницькі" контакти між Дональдом Трампом-молодшим і росіянами також потрапили на обкладинку британської Guardian.

The Washington Post закликає обережно ставитися до книжки, в якій містяться звинувачення Беннона, оскільки її автор - "провокатор і людина, відома участю у контроверсійний медіасуперечках".

До того ж, додає видання, його й раніше звинувачували не тільки у "переосмисленні" сцен, а й у "повному вигадуванні" їх.

The Times називає книгу "вибуховою" і публікує витяги з неї.

Зокрема, автор стверджує, що Тоні Блер ділився "жирними чутками" з помічниками Трампа про те, що британська розвідка, можливо, слідкувала за ними під час передвиборчої кампанії.

Втім, додає газета, Блер заперечив цю інформацію, а водночас і припущення, що він таким чином намагався отримати пост радника з питань Близького Сходу.

Манафорт проти Мюллера

Копирайт изображения Getty Images

Пол Манафорт, екс-керівник компанії Трампа, подав позив проти спецпрокурора Роберта Мюллера з вимогою обмежити його повноваження.

The New York Times вважає це "наступним кроком республіканців задля дискредитації розслідування" щодо імовірного втручання Росії в американські вибори.

За словами газети, Манафорт вдався до цього "незвичайного заходу" на тлі зусиль Трампа зобразити слідство як "політично мотивоване полювання на відьом", яка шкодить його президентству і репутації країни.

Юристи Трампа радили йому не критикувати напряму Мюлера - екс-директора ФБР з бездоганною репутацією, нагадує видання.

"Втім, після того, як чотирьом колишнім помічникам Трампа висунули звинувачення, а слідству кінця не видно, деякі союзники Трампа посилили напади [на Мюллера]", - йдеться в статті.

Основним закидом прихильників Трампа є те, що "висунуті звинувачення не відповідають на головне питання слідства" щодо втручання Росії у вибори та можливої участі в цьому людей із близького оточення Трампа.

Потреба у "лайках"

Копирайт изображения Getty Images

Діти починають оцінювати себе залежно від свого статусу в соцмережах у 10 років, пише Daily Mail із посиланням на масштабне дослідження, проведене серед дітей 8-12 років.

Їхня самооцінка нерідко залежить від рівня онлайн-підтримки та кількості "лайків" до їхніх дописів. Інколи діти навіть змінюють поведінку в реальному житті, аби підвищити свій статус в інтернеті.

Серед найпопулярніших у дітей мереж - Snapchat, WhatsApp та Instagram, попри те, що у всіх трьох мінімальний допустимий вік користувачів становить 13 років.

Під час опитування діти зізнавалися, що планують маршрути прогулянок з урахуванням потенційно вдалих місць для фотографування, а потім вимагають у своїх друзів або "друзів друзів", аби ті вподобали їхні дописи.

"Діти віком від 8 до 10 років "починали почуватися щасливими", коли інші "лайкали" їхні дописи. Однак представники вікової групи від 10 до 12 "переймалися тим, скільки людей вподобали їхні дописи", що свідчить про "потребу" у соціальному визнанні, яка лише зростає із віком", - пише видання.

Газета нагадує, що раніше занепокоєння щодо впливу соцмереж на мозок дітей висловлював екс-президент Facebook Шон Паркер.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС