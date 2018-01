Преса: Трамп погрожує позовом через скандальну книжку

Копирайт изображения Getty Images Image caption У США активно обговорюють нову книжку про "внутрішню кухню" Білого дому. Автор написав її, зокрема, зі слів Стіва Беннона - колишнього головного стратега в адміністрації Трампа

Західні ЗМІ продовжують активно обговорювати сенсаційну книжку про Дональда Трампа.

Хто виграє від її публікації?

Про що свідчить реакція американського президента на книжку.

Чому американські традиції державного управління під загрозою.

"Книга Беннона"

Між Трампом і його колишнім радником Стівом Бенноном пробігла чорна кішка через публікацію сенсаційної книги "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа".

The Wall Street Journal вважає, що це тільки зіграє президенту на руку.

"На нашу думку, ця книжка розповідає про те, що всі й так раніше знали, а розбрат може піти на користь президентській каденції Трампа та республіканцям", - йдеться в редакційній статті видання під заголовком "Книжка Беннона".

Книжка Майкла Волффа написана практично з позиції Беннона, а ЗМІ охоче підхопили цитати з неї.

Цей автор відомий майстерним поєднанням цілком правдивих історій із гучними заявами, які абсолютно нічим не підкріплені, зазначає газета.

Колишній головний стратег Білого дому Беннон намагався створити велику теорію "трампізму", але втілити її в життя було неможливо. Зрештою, після його звільнення з посади, Білий дім став "здоровішим місцем", вважає видання.

"Найбільші помилки президент робив, коли потурав бажанню Беннона спершу порушити статус кво, а потім намагатися владнати проблему", - пише The Wall Street Journal.

Копирайт изображения Amazon Image caption Обкладинка скандальної книжки

"Потужна" відповідь

Президент США погрожує видавцям судовим позовом і заявляє про наклеп, проте у видавництві книжку готові опублікувати.

На думку юристів та істориків, ці погрози створюють "винятковий прецедент" і можуть мати "неприємні наслідки для свободи слова", пише The Washington Post.

В історії були випадки, коли деякі президенти, зокрема Джиммі Картер і Теодор Рузвельт, позивалися до суду через наклеп, але після того, як залишили посаду.

За словами історика Дагласа Брінклі, подібні дїї з боку чинного президента можуть мати небезпечні наслідки, з огляду на те, що він може застосувати відповідні важелі впливу для переслідування політичних опонентів.

"Трамп знову наслідує Річарда Ніксона", - цитує видання історика, нагадуючи про невдалі спроби 37-го президента США заборонити The New York Times і The Washington Post публікувати так звані папери Пентагону.

У приватних розмовах посадовці Білого дому висловлюють стурбованість такою реакцією Трампа, і додають, що його позиція з цього приводу навряд чи зміниться.

Він використовував політику погроз судовими позовами вже півстоліття, і продовжує це робити й на посаді президента, зазначає газета.

"Темпераментний Трамп"

Копирайт изображения Getty Images

Дональду Трампу варто якомога швидше навчитися мистецтву державного управління, інакше його дії матимуть негативні наслідки не тільки в Америці, а й за кордоном, пише Times у редакційній статті під заголовком "Темпераментний Трамп".

На думку видання, президент нехтує традиціями державного управління та віддає перевагу особистим міжусобицям.

Газета згадує слова Беннона з нової книжки про те, що для усунення Трампа з посади обговорювалася можливість застосування 25-ої поправки Конституції США. Востаннє ця тема поставала під час президентства Рейгана, каже Times.

Та попри розмови про імпічмент, і досі є імовірність, що Трампа переоберуть на другий термін.

Та економіка країни не зростатиме, якщо США вестиме торгівельні війни з Китаєм, якими погрожував Трамп. За такого сценарію, світ опиниться на порозі рецесії через пов'язаність економік країн. А певентивна війна з Північною Кореею принесе багато смертей і завдасть значних збитків азійським ринкам.

Попри те, що одним із передвиборчих гасел Дональда Трампа було створити нові робочі місця в країні, наразі виглядає так, що ця обіцянка залишиться не реалізованою. Хіба що американський президент змінить тактику, підсумовує видання.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг