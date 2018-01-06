Культогляд: Led Zeppelin - півсторіччя

Копирайт изображения Hulton Archive/Getty Images Image caption Led Zeppelin ще у повному складі: Джон Пол Джонс, Джон Бонем, Джиммі Пейдж і Роберт Плант

50 років із Led Zeppelin: як відзначить півстоліття легенда рок-музики, а також особливості мозку любителів музики, політичний підтекст Канського фестивалю-2018 і операція "Чорна сукня" на "Золотих Глобусах" - в культогляді 6 січня.

Led Zeppelin - 50!

Легендарні британці відзначать свій 50-річний ювілей виходом ілюстрованої книги, створеної за участю трьох досі живих членів гурту - Джиммі Пейджа, Роберта Планта та Джона Пола Джонса. Про це повідомляє музичний часопис Rolling Stone.

Крім цього, група випустить досі нечуті записи зі "схронів" Led Zeppelin.

"Ми випустимо дещо із Led Zeppelin, чого люди ще точно не чули. Я працюю над цим, - розповів виданню гітарист Джиммі Пейдж. - Це буде рік нашого 50-річчя, тому з'являться всілякі сюрпризи".

Rolling Stone нагадує, що у 2014-2015 роках пан Пейдж вже перевидав всю дискографію Led Zeppelin, починаючи від альбому Led Zeppelin 1969 року до Coda 1982-го. У 2016-му вийшла нова подовжена версія живого виступу гурту на ВВС, який відбувся у 1997-му році. Ця збірка називається Complete BBC Sessions.

Що означають мурашки по шкірі?

Копирайт изображения AFP Image caption Дехто сприймає музику не так, як інші

У вас мурашки по шкірі від прослуховування музики? Це означає, що ваш мозок особливий. Такий висновок зробили науковці Гарвардського університету, розповідає британське видання Independent.

Вони обстежили 20 учнів, 10 з яких визнали, що відчувають дуже велике задоволення від прослуховування музики, і встановили, що мозок останніх "влаштований" дещо по-іншому, аніж у тих, кого музика не "чіпляє".

Дослідження виявили, що прихильники музики мають більший об'єм волокон, що з'єднують "слухову" частину кори мозку та області, які відповідають за емоції, а це означає, що ці дві частини мозку мають кращий контакт.

Це доводить, що якщо ви отримуєте велике задоволення від музики, то ви, швидше за все, переживаєте сильніші та більш інтенсивні емоції.

Науковці сподіваються, що подальші дослідження в цьому напрямку допоможуть лікувати психічні розлади, як от депресію. Саме цей стан викликає нездатність відчувати задоволення від повсякденних речей, зазначає Independent.

До речі, автор статті встановив, що він особисто отримує мурашки по шкірі, коли слухає композицію Led Zeppelin "Whole Lotta Love".

Авторка цього огляду також готова зробити внесок у дослідження американських вчених. У неї з'являються мурашки від прослуховування опери Верді "Набукко".

Голова журі проти насильства

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кейт Бланшет у журі Канн "заполітизує" фестиваль?

Австралійська акторка і дворазова володарка "Оскара" Кейт Бланшетт очолить журі цьогорічного Каннського фестивалю. Вона стане 12-ю жінкою на чолі престижного конкурсу, який відкриється на Лазуровому узбережжі Франції 8 травня.

На думку британської газети Guardian, головування пані Бланшетт на Каннському фестивалі-2018 додасть політичного присмаку цій події, адже австралійська кінозірка відома своєю активною участю у кампанії проти сексуального насильства щодо жінок.

"Невдовзі після того, як вибухнула історія із Гарві Вайнштейном у жовтні (2017-го року - Ред.), як публічна персона, вона запропонувала свою підтримку тим, хто виступив із обвинуваченнями", - пише газета.

Цього тижня пані Бланшетт приєдналася до 300 впливових людей Голлівуду, як от акторки Мерил Стріп і Дженніфер Лоуренс, які започаткували проект Time is Up, що має на меті протидію всім формам насильства в індустрії розваг та будь-яких інших галузях.

Учасники проекту закликають компанії, державні установи та Федеральний суд США переглянути політику протидії сексуальним домаганням і насильству. Вони також створили фонд в розмірі 13 мільйонів доларів для юридичної допомоги менш привілейованим жінкам.

"Будь-який чоловік, який перебуває при владі, навіть якщо це продюсер фільмів або президент Сполучених Штатів, і думає, що йому дозволено вдаватися до сексуального насильства щодо жінок, з якими вони стикаються на робочому місці або деінде, повинен бути притягнутим до відповідальності за це", - цитує Guardian Кейт Бланшет.

Чорною сукнею по сексизму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Єва Лонгорія радить журналістам попитати в акторок, чому вони вдягнули чорну сункю на "Золоти глобус"

Виявляється, кінематографічний світ не збирається чекати до весни, аби заявити про своє ставлення до негідної поведінки щодо жінок. Вже в неділю 7 січня, під час церемонії нагородження "Золотими глобусами", відомі актриси проведуть операцію "Чорна сукня", повідомляє газета New York Times.

Вони вберуться в чорне, аби на червоній доріжці показати свою солідарність із жертвами сексуального насилля.

"Такий вияв солідарності на церемонії нагород є дуже невеликим внеском (в кампанію Time is Up - Ред.), - заявила Різ Візерспун. - Це заява про те, що ми, жінки, відчуваємо глибокий зв'язок. Так було завжди. І ми підтримуємо тих, хто не може промовляти на свій захист".

За інформацією газети, підтримають акторок і деякі чоловіки. Замість білих сорочок, вони одягнуть чорні.

Акторка Єва Лонгорія вже звернулася із закликом до представників преси підтримати операцію "Чорна сукня".

"Існує неправильне уявлення, що це німий протест, - цитує її газета. - Замість того, щоб запитати нас, чию сукню ми вдягли, краще запитайте нас, чому ми вбралися у чорне. Ми використаємо цю платформу і використаємо наші голоси, щоб сказати, що ми можемо змінити цю ідеологію і завдати удару по сексизму".

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС