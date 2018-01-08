Преса: шукачі скарбів перетворюють село у Франції на швейцарський сир

Копирайт изображения AFP Image caption У селі Ренн-ле-Шато живе менше 100 людей. Але сюди приїздять тисячі туристів, щоб знайти скарби

Де у Франції шукають скарби

Чому Трамп оголосив "безжальну політичну війну" колишньому раднику

Чим брекзит загрожує британській системі освіти

Як потрібно боротися із зайвою вагою школярів

У пошуках міфічного скарбу

Крихітне французьке село Ренн-ле-Шато знову привернуло до себе увагу шукачів скарбів, пише Daily Telegraph.

Населений пункт, в якому мешкає лише 70 людей, ось уже багато років є "магнітом" для тих, хто сподіваються знайти тут міфічні скарби, начебто закопані місцевим священиком наприкінці 19-го сторіччя.

Охочих віднайти схованку було так багато, що 1960 року мер був змушений заборонити недозволене копання після скарб через те, що село почало виглядати "як швейцарський сир".

Втім, шукачів скарбів це не зупинило. Єдине, чого вдалось досягти, - кількість "розкопок" зменшилась. Але вони не припинились. Останню з ям мешканці села знайшли поруч із храмом.

"Ми не хочемо, щоб у нас знову з'явились рої мисливців за скарбами", - каже заступник сільського голови. Втім, дехто з мешканців зовсім не проти присутності великої кількості туристів.

"Я сумую за тими днями. Шукачі скарбів були як великі діти, схвильовані своїми пошуками. Вони шукали вдень і вночі, обходили всі горби з металошукачами", - каже власниця місцевого книжкового магазину.

За легендою, священик Франсуа-Беренже Соньє, прізвище якого потім використав у своєму бестселері "Код Да Вінчі" Ден Браун, знайшов скарб, який був закопаний єпископом Але, коли той втікав до Іспанії під час Французької революції. На ці кошти Соньє начебто відновив старовинну Церкву Святої Марії Магдалини. Але, як вважають конспірологи, священик не використав усі дорогоцінності та гроші, закопавши частину з них саме в церкві чи на подвір'ї.

Втім, пише Daily Telegraph, історики вважають, що скарб ніколи не існував, а храм відновили на пожертви.

"Персона нон грата"

Колишній головний стратег Дональда Трампа, Стівен Беннон, потрапив під "комплексну атаку" Білого дому за свої звинувачення у "зраді" на адресу сина президента, пише New York Times.

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Останнім, хто розкритикував консервативного політика, став його протеже, а тепер радник Трампа Стівен Міллер, який назвав колишнього союзника "людиною, відірваною від реальності". На думку видання, ця заява, а також критика провідних республіканців є "чітким сигналом для активістів та спонсорів: Беннон є персоною нон грата в консервативній політиці".

Сам колишній стратег і поки що керівник ультраконсервативного вебсайту Breitbart вирішив пом'якшити своє твердження про "зраду" Дональда Трампа-молодшого, яке стало чи не головною "бомбою" в скандальній книзі "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа".

Він заявив, що його заява, процитована в книзі, стосувалась колишнього голови передвиборчого штабу Трампа, Пола Манафорта. "Моя підтримка президента та його програми є непохитною", - сказав Беннон.

Втім, зауважує New York Times, він "так і не вибачився" за свої слова, які призвели до "безжальної політичної війни" та "ізоляція Беннона від політичних союзників та фінансових спонсорів".

Відтік кадрів

"Брекзит" загрожує британській системі освіти, пише Independent. Через можливі зміни міграційних правил лише минулого року з вишів Великої Британії звільнились 2300 вчених з Євросоюзу. Попри те, що прем'єрка Тереза Мей закликала громадян ЄС залишитися в країні, чимало з них "з острахом" дивляться в майбутнє.

Оксфордський університет став лідером за показником звільнень. 2017 з нього звільнилось 230 викладачів з ЄС. Для порівняння - у 2104-15 роках цей показник складав 171.

Колишня викладачка Університету Бристоля німкеня Майке Бон сказала, що чимало вчених з ЄС були "особисто ображені нерозторопністю" британського уряду, який не поспішає гарантувати їхні права.

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"Це тривожне збільшення кількості вчених з ЄС, які залишають наші університети, є останньою ознакою шкідливого "брекзиту", - заявила представниця опозиційної Ліберально-Демократичної партії Лейла Моран.

Водночас уряд запевняє, що ситуація під контролем викладачам з ЄС нема про що хвилюватись.

"Угода про права громадян створює можливість для чесної та взаємної домовленості, що гарантуватиме права понад 3 млн громадян ЄС, які мешкають в Сполученому Королівстві, та 1 млн громадян Сполученого Королівства, які мешкають в ЄС. Отже, вони можуть продовжувати жити як і раніше", - цитує речника Міністерства освіти Independent.

Навчатися стоячи

Школярі мають стояти в класі та сидіти навпочіпки під час зібрань для того, щоб боротися з дитячим ожирінням, пише Daily Mail. Згідно з останніми дослідженнями, якщо людина працює за столом стоячи три години на день та п'ять днів на тиждень, це дозволяє спалити додаткові 30 000 калорій, що є еквівалентом 10 марафонів.

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За словами лікаря Рангана Чаттерджі, столи, за яким діти працюють стоячи, мають стати "нормою" у школі, адже сидіння по шість годин на день збільшує не тільки вагу, а й шкодить спині.

Крім того, лікар закликає повністю заборонити продаж дітям до 16 років енергетичних напоїв, які містять цукор.

Відомі британські кухарі Джеймі Олівер і Х'ю Фернлі-Уіттінгсталл також ведуть перемовини з урядом щодо нової стратегії для боротьби з ожирінням, зазначає видання.

За статистикою, кожна третя британська дитина віком до 15 років має зайву вагу чи страждає від ожиріння, констатує Daily Mail.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС