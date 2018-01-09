Польський бізнес полює за українцями - ЗМІ

В огляді західної преси - про таке:

Польські фірми змагаються за гроші українських клієнтів;

Жінки міцніші за чоловіків, вважають вчені;

Що таке "закривавлений ніс" КНДР?

Несподівані перепони для плану Трампа з відродження вугільної промисловості.

Українці не тільки, як працівники

Польське видання Gazeta Wyborcza пише про те, що українські працівники заробляють все більше, що робить їх також привабливими клієнтами.

За інформацією Головного управління статистики Польщі, на вересень 2017 року українці витратили в польських магазинах близько 2 млрд злотих. В перерахунку на особу, це більше, ніж німці, каже газета.

За попередніми оцінками, кількість українців, які працювали у Польщі в 2017 році - 2 млн, а в наступному році ця цифра може досягти 3 млн.

Копирайт изображения Kuba Atys / Agencja Gazeta Gazeta Wyborcza Image caption Український центр у Варшаві

В результаті, фірми, які надають різноманітні послуги, наприклад банки, розпочали "полювання" на українських клієнтів, пише видання.

Зокрема, одна з рекрутингових компаній, що допомагає українцям знайти роботу в Польщі, зізнається, що представники одного з банків пропонують їй 50 злотих за кожного українця, якого компанія переконає відкрити рахунок саме в цьому банку.

Інший польський банк має українську версію своєї веб-сторінки та навіть гарячу лінію з україномовними операторами.

Українці також цікавлять мобільних операторів - на цей момент кожен з них пропонує спеціальні пакети для дзвінків в Україну. А польська пошта пропонує вигідні умови для пересилання в Україну посилок вагою до 30 кілограмів.

І хто тут слабка стать?

Данські науковці спростовую твердження про жінок як про "слабку стать", пише Telegraph.

Дослідивши історичні дані про смертність чоловіків та жінок під час голоду та епідемій, вони дійшли висновку, що в переважній більшості випадків жінки довше витримували в екстремальних умовах, аніж чоловіки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки дуже сильні, запевняють вчені

Зокрема, науковці з Університету південної Данії встановили, що під час Великого голоду в Ірландії в 1845-49 роках, середня тривалість життя чоловіків впала до 18,17 років, в той час як жінки в середньому жили до 22,4 років. До голоду, ірландські жінки та чоловіки жили в середньому 38 років, пише видання.

Подібний шаблон спостерігався під час голоду в Швеції в 1772-73 роках, та в Україні 1933 року.

Згідно з дослідженнями, під час Голодомору в Україні 1933 року, середня тривалість життя чоловіків впала з 41,58 до 7,3 років, в той час як середня тривалість життя для жінок зменшилася з 49,53 до 10,85 років.

"Навіть коли загальний рівень смертності був дуже високим, жінки все одно жили довше", - каже провідний дослідник доктор Вірджинія Заруллі.

Серед ймовірних причин, вчені називають гормональну різницю між статями, міцнішу імунну систему жінок, яка потрібна для виношування плоду протягом 9 місяців, наявність двох типів хромосом у жінок та загальні культурні та соціальні відмінності між життям жінок та чоловіків, пише видання.

"Закривавлений ніс" і КНДР

Поступовий рух до покращення дипломатичних зв'язків між Північною та Південною Кореями не означає, що напруга на півострові зникла, пише Джеральд Сеіб для World Street Journal.

За словами автора, США все ще розмірковує над тим, чи можливо завдати обмежений удар по військових об'єктах Північної Кореї без розв'язування повномасштабної війни.

Ця концепція отримала назву "закривавлений ніс".

"Відреагувати на ядерне або ракетне випробування прицільним ударом по північнокорейському об'єкту, аби пустити Пхеньяну юшку з носа та показати, яку високу ціну режим може заплатити за свою поведінку", - описує стратегію автор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про Олімпіаду дві Кореї вже домовились

Такий підхід є надзвичайно ризикованим, і в оточенні Трампа триває дискусія, чи він взагалі того вартий. Адже зараз ризик масованого артилерійського удару у відповідь зі сторони Північної Кореї підсилюється використанням ядерної зброї.

Автор наголошує, що саме існування такої дискусії в США показує, наскільки хиткою є ситуація, попри те, що Пхеньян "знизив рівень провокаційних дій за останні тижні та відкрив двері для дипломатії".

Головне питання зараз - чи вдасться розширити переговори не тільки щодо участі Північної Кореї в Олімпійських Іграх, вважає автор.

Адже певні кола ставляться до дипломатичних ініціатив Північної Кореї з певною обережністю, підозрюючи, що Пхеньян просто намагається вбити клин між Сеулом та США.

Ні вугільним дотаціям в США

План Дональда Трампа відновити вугільну промисловість зазнав несподіваного удару зі сторони Федеральної комісії з регулювання енергії, пише видання Guardian.

Комісія, яку контролює Республіканська партія, несподівано відхилила пропозиції адміністрації Трампа збільшити виробництво електроенергії на вугільних та атомних електростанціях коштом додаткових субсидій.

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Відродження вугільної промисловості США, що останнім часом потерпає від численних банкрутств та втрати частки ринку, було однією з головних пунктів президентської програми Дональда Трампа.

Минулого року міністр енергетики Рік Перрі запропонував урядову підтримку для вугільних та атомних електростанцій, наголошуючи, що їхня робота була необхідна, аби уникнути дефіциту електроенергії.

Газета зазначає, що цей план передбачав підтримку роботи старих електростанцій, які б в іншому випадку були вичавлені з ринку більш дешевим природнім газом та відновлювальними джерелами енергії, ціна на які значно знизилася.

Однак незалежний аудит показав, що такі заходи коштуватимуть американським платникам податків понад 10 млрд доларів щороку, які підуть на підтримку найстаріших та "найбрудніших" в екологічному плані електростанцій.

На додаток, комісія заявила, що немає жодних доказів того, що закриття вугільних електростанцій буде ризиком для надійності національної електромережі, зазначає видання.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС