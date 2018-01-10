Західні ЗМІ: вбивство Ноздровської - тест для України

Копирайт изображения Alexey Furman for The New York Times Image caption Похорон Ірини Ноздровської, 9 січня 2018 рік

У середу, 10 січня, західна преса підіймає такі теми:

•Чому вбивство Ноздровської - "показова справа" для України?

•Як угода Україна-ЄС може стати в нагоді Великій Британії?

•Яку дипломатичну тактику обирає Федеріка Могеріні?

•Як дотримуватися принципів гендерної неупередженості у школі?

Вбивство Ноздровської - тест для України?

"Ноздровська стала символом боротьби з корупцією, що глибоко вкоренилася в Україні" Ендрю Е. Крамер, New York Times

Розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської сприймається як "показова справа" у процесі боротьби з корупцією, розпочатого українською владою, пише New York Times.

Видання присвячує статтю гучній справі та зазначає, що боротьба за справедливість, яку вела пані Ноздровська, стала "символом боротьби з корупцією, що глибоко вкоренилася в Україні".

"Вбивство сталося у надзвичайно важливий момент, саме тоді, коли Україна вагається, який шлях обрати: довгоочікувані зміни в уряді у відповідності до західних демократичних цінностей, чи повернення до радянського стилю ведення політики", - пише видання.

Наслідки цього внутрішнього протистояння можуть вийти далеко за межі України, особливо з огляду на те, що країна перетворилася на "винагороду у боротьбі між Росією та Заходом", зазначає газета.

New York Times наводить дані торішнього опитування, згідно з результатами якого тільки 0,5% респондентів сказали, що довіряють українській судовій системі. Видання також згадує про нещодавні судові вироки, в результаті яких звільнили від відповідальності низку корумпованих посадовців.

Угода Україна-ЄС - приклад для Британії?

Хоча географічно Україна та Велика Британія знаходяться далеко одна від одної, стосовно відносин з ЄС, вони можуть стати набагато ближчими, пише Financial Times.

Йдеться про Угоду про асоціацію Україна-ЄС, підписаною між Києвом та Брюсселем у 2014 році. Вона може стати в нагоді Лондону у світлі "брекзиту", зазначено у виданні.

"Вона має на меті тісне партнерство, що може підійти Британії та ЄС найближчими роками", - пише газета.

Газета посилається на аналіз угоди, який провела співробітниця центру досліджень торгівлі Унівреситету Сассексу Еріка Сижчак.

Авторка зазначає, що документ не передбачає участі у спільному ринку чи митному союзі ЄС, проте забезпечує широкий доступ до його товарів та послуг. Окрім цього, угода спонукає до тісної співпраці між її учасниками.

Пані Сижчак також звертає увагу на те, що документ не передбачає перспективи членства України в ЄС, що може зацікавити Велику Британію.

Financial Times зазначає, що з огляду на останні зміни у політичному ландшафті Європи, така угода чи не найбільш комфортна модель взаємин з ЄС для України та Британії.

Представник ЄС з "умиротворення"

Копирайт изображения Dan Kitwood/Getty Images Image caption Федеріка Могеріні

"У світі пані Могеріні, у відносинах з диктаторами, зусилля дипломатії мають бути спрямовані на унеможливлення конфліктів будь-якою ціною" Елі Лейк, Bloomberg

Якби Федеріки Могеріні не існувало, світовим авторитарним режимам довелося б її вигадати, каже оглядач Bloomberg Елі Лейк.

У своїй статті під заголовком "Високий представник Європи з умиротворення", автор пише, що такі країни, як Росія, КНДР, Іран та Куба отримали друга в особі голови європейської дипломатії. Причина - у тактиці, яку застосовує високий представник ЄС із закордонних справ, і політики безпеки у побудові відносин з так-званими "країнами-вигнанцями".

"У світі пані Могеріні, у відносинах з диктаторами, зусилля дипломатії мають бути спрямовані не на перетворення цих країн у відкриті суспільства, а на унеможливлення конфліктів будь-якою ціною", - зазначає автор.

За його словами, колишня міністр закордонних справ Італії прагне зберегти статус-кво.

"У цьому немає нічого поганого, коли навколо панує спокій та процвітання, але не тоді, коли автократи набирають обертів у Європі та Азії", - додає він.

У якості прикладу автор наводить коментар пані Могеріні під час конференції у Брюсселі, що відбулася у 2014 році, за кілька днів після анексії Криму Росією.

Тоді на критику "недолугої" реакції США та союзників на дії Москви, вона відповіла риторичним запитанням: "Без Росії Італія впорається. А чи впорається без неї Україна? Ось у чому питання. Ми маємо діяти в інтересах України."

Насамкінець, оглядач Bloomberg висловлює переконання в тому, що Європа "може та має показати кращий результат".

"Колишні очільники європейської дипломатії принаймні намагалися впроваджувати західні цінності у європейській зовнішній політиці", - підсумовує він.

Гендерно-нейтральна освіта

Копирайт изображения Daily Mail Image caption Школи для дівчат Алтрічмен

Одна з найпрестижніших жіночих шкіл Британії припиняє використовувати слово "дівчина" у якості звернення до своїх учениць, повідомляє Daily Mail.

Напередодні, директор школи Алтрічмен для дівчат, що у Манчестері, Стефані Джилл, оприлюднила свого листа до батьків учнів, у якому повідомляє, що відтепер вчителі вживатимуть гендерно-нейтральні звернення, на кшталт "студент", аби не образити почуття тих, хто розмірковує над зміною статі.

За словами пані Джилл, таке рішення є своєрідною відповіддю на "виклики, що стоять перед нашими студентами, які ставлять під сумнів свою гендерну ідентичність, або які не вважають себе дівчатами".

"Викладацький колектив підтримав зміни та докладає всіх зусиль до того, щоб впроваджувати їх", - пише видання.

Попри заборону на використання вищезазначеного звернення, наразі прибирати з назви закладу словосполучення "для дівчат", школа не збирається, зазначає газета.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг