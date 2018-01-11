Британія-2042: без побутового пластику?

Копирайт изображения JUSTIN TALLIS/AFP Image caption Використання пластику у Бртианії хочуть обмежити іще більше

В огляді іноземної преси 11 січня:

Британія збирається радикально зменшити кількість пластикових відходів

Корпоративні ради директорів хочуть більше знати про кібербезпеку

Як уберегти найдопитливіших птахів світу від смерті на автодорогах

Які завдання чекають на нового міністра оборони Польщі

Менше пластику, але через 25 років

Британський уряд оприлюднив свій план збереження довкілля на наступні 25 років. Країна зобов'язується кардинально зменшити кількість пластикових відходів до 2042 року, пише Independent.

Згідно з планом, за цей час Британія намагатиметься позбутися основних джерел пластикового забруднення: пакетів, упакування для їжі та соломинок для напоїв.

План, який запропонували ще три роки тому, передбачає створення спеціальних "рядів без пластику" у супермаркетах, де можна було б придбати їжу без пакування. А обов'язкову плату за пластикові пакети - 5 пенсів - що зараз діє в британських супермаркетах, планують розширити на усі магазини.

У майбутньому люди будуть шоковані тим, як багато непотрібного пластику ми виробляли Тереза Мей, Прем'єр-міністр Британії

"Ми з жахом дивимось на шкоду, завдану довкіллю у минулому, та намагаємося зрозуміти, як комусь могло спасти на думку, що зливати неочищені токсичні відходи в ріку - це нормально, - цитує видання британську прем'єрку Терезу Мей. - Я думаю, у майбутньому люди будуть шоковані тим, як багато непотрібного пластику ми виробляли".

Але групи з охорони довкілля несподівано відреагували на новий план уряду досить стримано, заявивши, що документ надто розтягнутий у часі, йому бракує конкретики, він не надає належної уваги економічним стимулам, таким, як заохочувальному оподаткуванню.

Цифрова безпека на вищому рівні

Питання цифрової безпеки привертають дедалі більше уваги великих корпорацій, а ради директорів хочуть мати детальнішу інформацію про потенційні цифрові ризики, пише видання Wall Street Journal.

Експерти в галузі технології та корпоративного управління погоджуються, що визначальним моментом став масивний витік даних з великого американського бюро кредитних історій "Еквіфакс" минулого літа.

Копирайт изображения Jens Schlueter/Getty Image caption У деяких великих компаній досі не мали плану дій на випадок атаки за допомогою програм-шантажистів

Легкість, з якою кіберзлочинці руйнують репутацію компаній та завдають їм багатомільйонних збитків, змушують ради директорів делегувати між собою повноваження щодо нагляду за безпекою, та проводити більше зустрічей з керівниками корпоративної безпеки.

Деякі великі компанії зізнаються, що досі у них навіть не було плану дій на випадок атаки за допомогою програм-шантажистів, що вимагають викуп в обмін на розблокування ураженого комп'ютера, пише видання.

Газета додає, що загалом компанії витрачають вдвічі більше грошей порівняно з 2013 роком на те, аби нівелювати наслідки кібератак. І це не рахуючи прямих збитків від зменшення продажів чи погіршення бізнес-зв'язків.

Кмітлива охорона

Новозеландські фахівці з охорони природи винайшли незвичайний спосіб вберегти одного з найкмітливіших птахів світу, папугу кеа, від смерті на автострадах, пише Guardian.

Вже декілька років поспіль в Новій Зеландії з'являються відеозаписи, на яких ці папуги пересуваюсь помаранчеві конуси, що використовують будівельники, на середину дороги.

На думку експертів, папуги роблять це заради розваги. Але одна з теорій каже, що птахи стратегічно розставляють перепони для автомобілів, тим самим змушуючи їх гальмувати. А тоді з'являються із засідки та випрошують в автомобілістів ласощі, пише видання.

Копирайт изображения GUILLAUME SOUVANT/AFP Image caption Є кілька версій із приводу того, навіщо птахи пересувають конуси

Через побоювання щодо безпеки папуг, які десятками гинуть на новозеландських дорогах щороку, та яких минулого року назвали улюбленим птахом Нової Зеландії, група експертів розробила спеціальні "тренажери" для допитливих птахів, які залишають поблизу автодоріг.

Ці "тренажери" мають драбинки, колеса що крутяться, гойдалки та різноманітні конструкції, якими птахам цікаво лазити, та з якими можна гратися. Вони привертають увагу папуг, та тримають їх осторонь від доріг, кажуть вчені.

Фронт оборонних робіт

Перед новим польським міністром оборони Маріушем Блащаком стоїть неабияке завдання. Адже в армії повно невирішених проблем - від напружених відносин між президентом та міністерством, до недосконалої системи публічних закупівель, пише профільне видання Defence24.

Колишнього міністра внутрішніх справ Блащака призначили керівником оборонного відомства перш за все, аби поправити стосунки міністерства та канцелярії президента.

За його попередника Антонія Мацеревіча між двома структурами точилася суперечка щодо майбутньої системи управління військами, пише видання. Результатом цього стала відсутність генеральських призначень протягом року.

Також новому міністру необхідно буде довести до кінця процедуру мільярдних тендерів щодо технічної модернізації армії. Адже підписання відповідних контрактів минулого року зірвалося з низки причин. А ці заходи містять такі ключові програми як систему протиповітряної оборони "Вісла" та систему реактивної артилерії "Омар", пише видання.

З іншого боку, сама система закупівлі зброї для польської армії вже давно потребує реформування, аби дати шлях амбітній програмі розвитку війська, що передбачає створення нових родів військ та розробку нових видів озброєнь.

Видання досить оптимістично висловлюється щодо міжнародного співробітництва Польщі у сфері оборони, але зазначає, що новий міністр повинен буде розбудовувати потенціал співпраці з НАТО та іншими союзниками, зокрема в контексті розташування підрозділів НАТО у Польщі та Східній Європі загалом.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.