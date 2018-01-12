"Зваблення по-французьки" - огляд ЗМІ

У п 'ятницю, 12 січня, західна преса приділила увагу наступним темам:

Земан чи Драгош?

Лайка замість суті

Нафтове благословення

Чому "зваблення по-французьки" під загрозою?

Копирайт изображения Martin Divisek/EPA Image caption Мілош Земан, президент Чехії

Земан чи Драгош?

Чеські виборці "винесуть вердикт антиімміграційному популізму президента", пише Guardian.

Видання коментує президентську гонку, що вийшла на фінішну пряму. Згідно з опитуваннями, у другий тур мають всі шанси пройти нинішній глава держави Мілош Земан і колишній президент Академії наук Чехії Їржі Драгош.

Як пише Guardian, багато хто вважає ці вибори де-факто референдумом щодо "антиімміграційного популізму" Земана і "місця країни в західному альянсі".

Поразка проросійського Земана може спровокувати глибинні зміни в чеській політиці, зокрема й майбутнє нещодавно призначеного прем'єр-міністра і мільярдера Андрія Бабіша, вважає газета. Guardian нагадує, що Бабіш керує урядом меншості, який "дуже сильно залежить від підтримки нинішнього президента".

Конкурент Земана Драгош заявив газеті, що в разі обрання він не дозволить Бабішу і далі очолювати уряд, оскільки його звинувачують у шахрайстві.

"Драгош пообіцяв "відновити моральний авторитет", який раніше асоціювали з колишніми чеськими лідерами на кшталт Вацлава Гавела", - пише видання. І додає, що Драгош також має намір змінити проросійський курс Земана й налагодити тіснішу співпрацю з ЄС та НАТО.

Лайка замість суті

Лайливе слово, яке Дональд Трамп вжив на нараді в Білому домі, говорячи про незаможні країни Африки та Південної Америки, затьмарило суть самої проблеми, пише New York Times.

Газета коментує висловлювання американського президента, який, за словами присутніх на нараді, назвав такі країни "дірою" і висловив подив, чому США натомість не приймають мігрантів з країн на кшталт Норвегія.

Копирайт изображения The New York Times

Риторика Трампа "приголомшила й шокувала багатьох законотворців, а також викликала обурення громадськості", пише видання, зауважуючи, що фраза одразу потрапила у список Twitter-трендів.

Однак дискусія з цього приводу "затьмарила самі переговори" щодо статусу іммігрантів і ризик того, що їх депортують в разі провалу перемовин, додає New York Times.

Говорячи ж про слова Трампа, газета пише, що вони нагадують вислів про жителів Гаїті й Нігерії, яку він нібито промовив минулого року. За словами присутніх на тодішній зустрічі, президент припустив, що ці люди мають ВІЛ та ніколи не повернуться до своїх "бараків". Білий дім минулого місяця заперечив, що Трамп казав такі слова, додає New York Times.

Нафтове благословення

Про непростий "подарунок долі" пише Telegraph після того, як ціни на нафту сягнули трирічного максимуму в майже 70 доларів за барель марки Brent.

Ціна майже в 70 доларів за барель є "подарунком долі" для Росії та нафтових країн Перської затоки Амбронс Еванс-Прітчард, The Telegraph

Видання зауважує, що до цього призвела низка факторів, зокрема невизначеність щодо рішення Трампа про поновлення санкцій щодо Ірану, а також морози в Північній Америці та зростання світової економіки.

Ціна майже в 70 доларів за барель є "подарунком долі" для Росії та нафтових країн Перської затоки, пише Telegraph. Але одразу зазначає: цей подарунок має і зворотній бік. Ідеться про їхніх конкурентів - видобувачів сланцевої нафти у США, для яких ціна вище 60 доларів за барель є прийнятною для прибуткового бізнесу.

За даними енергетичного агентства США, масштабний видобуток сланцевої нафти зробить США світовим лідером вже в листопаді наступного року. Видобуток у США може досягти 11 мільйонів барелів на день, а це більше, ніж нині видобувають Росія й Саудівська Аравія.

Іран тим часом може втратити позиції, адже відтоді як були скасовані санкції проти цієї країни, Тегеран наростив видобуток на один мільйон барелів на день. Якщо Вашингтон таки поновить обмеження, це може вдарити по інвестиціях у нафтову галузь.

Європейські й азіатські компанії могли б теоретично проігнорувати політику США щодо Ірану, але мало хто наважиться не підкоритися, якщо має контракти у США чи представлений на американських біржах, додає Telegraph.

Чому "зваблення по-французьки" під загрозою?

Французька Liberation пише, що після скандалу навколо сексуальних домагань Гарві Вайнштейна захисники так званого "зваблення по-французьки", що базується на асиметрії між статями, побоюються його зникнення.

В історичному контексті французи є звабниками Шарлот Білеш, Liberation

"То чи можлива інша - рівноправна - модель зваблення?", - запитує у статті автор.

Liberation наводить думки декількох істориків і вчених.

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Зокрема, Флоранс Монрено нагадує, що слово "зваблення" історично має негативні конотації. "Воно означає 'відводити від правильного шляху', 'користатися'. Звабник бере і він же повертає. І нині ми значно рідше чуємо слово 'звабниця'", - цитує видання Монрено.

Вона зауважує, що Франція є країною, де зародилося придворне кохання, де "лицар звертався до жінки володаря, яка є недоступною".

Liberation пише, що в історичному контексті "французи є звабниками". "Французи саме в чоловічому роді, тому що ця концепція зваблення передбачає, що жінка лише може дати згоду", - додає газета.

Французька модель спирається на асиметричну систему, де "кожен має визначену роль", пише видання.

Коментуючи нинішні "віяння з-за океану", дослідник Олів'є Руа непокоїться через "глибинні зміни культури". На його думку, загальна тенденція загрожує зникненню певних культурних кодів.

"Проблема в тому, що договірні стосунки закінчуються запереченням відмінностей між статями. Рівність - це чудово, але ж не стирання відмінностей", - цитує Руа Liberation.

Огляд підготував Юрій Мартиненко,Служба моніторингу BBC