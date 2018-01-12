Культогляд: Опра Вінфрі йде у президенти?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Опра Вінфрі на церемонії нагородження "Золотий глобус", 7 січня 2018

Читайте в культогляді цього тижня:

Чому у США заговорили про Опру Вінфрі як кандидата в президенти

Чи стане церемонія вручення "Оскарів" майданчиком для кампанії проти домагань у Голлівуді

Як Coldplay за 20 років став для світу "затишною ковдрою"

Чому сім'я Джанні Версаче незадоволена серіалом про убивство модельєра

Чи йти Опрі у президенти?

Після промови, що надихає, знаменитої телеведучої Опри Вінфрі на церемонії вручення премій "Золотий глобус" у США серйозно заговорили про її президентські перспективи. У Twitter навіть почали активно поширювати хештег Oprah2020. Газета Guardian спробувала з'ясувати, чи хороша це ідея.

На думку оглядачки газети Бріанни Джой Грей, нову хвилю захопленості Опрою пояснити неважко, адже у своїй промові вона не тільки висловила солідарність із жертвами сексуальних домагань, але й "випромінювала гідність, витримку та відчуття надії, які стали такими незвичними за рік президентства Дональда Трампа".

Але за словами автора, кампанія на підтримку ведучої також свідчить про "лицемірство" прихильників Демократичної партії, адже під час минулих виборів вони закликали обирати компетентного кандидата (Гілларі Клінтон), а не зірку (Дональда Трампа).

Хоча сама пані Грей з таким підходом не погоджується і вважає, що "ідеологія та здорові судження" мусять значити більше, ніж політичний досвід потенційних кандидатів. Але зрозуміти, яким президентом стала б пані Вінфрі, на основі її кар'єри у шоу-бізнесі неможливо, як і стверджувати щось передчасно, наголошує автор.

Повторити успіх "Золотого глобусу"?

Чи стане церемонія вручення премії "Оскар" таким же успіхом для голлівудських жінок, як "Золотий глобус"?

За словами американської New York Times, кампанія акторок проти сексуальних домагань минулої неділі стала головною подією вечора і затьмарила навіть, власне, визначення переможців. Але перевершити цей успіх акторкам-активісткам буде важко, прогнозує видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церемонія нагородження "Золотий глобус", 7 січня 2018

Газета жартівливо пояснює це тим, що вручення "Оскарів" є більш "сонною" подією, на якій гості не мають змоги випивати просто у своїх кріслах. Але і серйозніші аргументи. За словами видання, в американську кіноакадемію входять тисячі членів, тож організуватися акторкам буде непросто.

І зважаючи на реакцію на "Золотий глобус", глядачі хочуть бачити жінок на церемоніях з багатьох причин, і зовсім не тільки заради милування гарними сукнями.

До того ж, чимало залежатиме й від того, наскільки потужно кампанію проти домагань підтримають фаворитки на "Оскара" за найкращу жіночу роль, зокрема Френсіс Макдорманд, Серша Ронан та Саллі Гокінс. Незрозуміло також, як поведуть себе на церемонії Дастін Хоффман та Кейсі Аффлек, імена яких лунали у контексті звинувачень.

Дехто навіть пропонує жінкам взагалі відмовитися від участі у церемонії, наголошує газета.

"Звичайно ж, бойкотувати подію означатиме віддати весь час на екрані чоловікам. І зважаючи на реакцію на "Золотий глобус", глядачі хочуть бачити жінок на церемоніях з багатьох причин, і зовсім не тільки заради милування гарними сукнями. Вони хочуть слухати та надихатися", - резюмує New York Times.

"Затишна ковдра" для світу

Coldplay стали для світу теплою ковдрою - затишною та заспокійливою

Гурт Coldplay готується відсвяткувати 20-ту річницю свого першого концерту, і ця подія спонукала британську Daily Telegraph дослідити секрет успіху колективу.

За два десятиліття четвірка пройшла шлях від крихітних лондонських пабів до багатотисячних стадіонів та здобула статус однієї з найпопулярніших груп у світі. Хоча в матеріалі йдеться, що Coldplay ніколи не був "модним чи оригінальним".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ гурту Coldplay

На думку видання, гурт має завдячувати успіхом своїй вчасній появі на сцені. Їхні головні хіти лунали у перші роки 21-го століття, після жахіть 11 вересня 2001 року. Тоді світ потребував пісень, які б давали відчуття безпеки, підтримували та надихали. І слухачі знайшли ці відчуття у музиці Coldplay.

"Кого у важкі часи не заспокоїть цілюща Fix You, що вийшла 2005 року? Coldplay стали для світу теплою ковдрою - затишною та заспокійливою", - зазначає видання.

Ще один секрет успіху - їхні концерти, "сповнені кольорів та колективного відчуття позитиву", вважає автор, і їхні шоу також стали дуже вчасним явищем.

"Люди менше платять за музику, але готові чимало витрачати на емоції. Вони не хочуть речей, вони хочуть спогадів. У рік, коли гурт тільки починав виступати, американці витратили 1,5 мільярдів доларів на квитки на концерти. У 2017 вони заплатили 7 мільярдів. Coldplay вчасно скочив на цю хвилю", - констатує Daily Telegraph.

"Вимисел" про Версаче

Новий серіал про убивство легендарного модельєра Джанні Версаче спричинив справжній скандал.

Як розповідає Daily Mail, сім'я кутюр'є назвала інтерпретацію життя кутюр'є "вимислом".

"Я не бачила цей серіал і не збираюсь його дивитися, тому що після стількох років і досі боляче спостерігати, як Джанні неправдиво висвітлюють", - цитує газета заяву його сестри Донателли, яка є віце-президентом бренду Versace.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Донателла Версаче з родиною

Вона каже, що сім'я не давала згоди на книгу "Вульгарні прохання", яка стала основою для серіалу. У творі, який вийшов ще 17 років тому, досліджувалося життя убивці Версаче, чоловіка на ім'я Ендрю Кьюненен. Саме він, за даними слідства, застрелив модельєра у Майямі.

Автори натомість кажуть, що у книжці містяться лише перевірені дані. А Пенелопа Крус, яка грає Донателлу, навіть зустрічалася з нею, щоб обговорити образ сестри Версаче у серіалі.

Але незадоволений серіалом і коханий чоловік самого Версаче - Антоніо Д'Аміко. Його обурила сцена, у якій він начебто тримає тіло вбитого у руках. За словами Д'Аміко, нічого подібного не було, і він "ледве міг дивитися на закривавлене тіло Версаче".

Перші серії вийдуть на екрани на каналі FX 17 січня. Версаче грає Едгар Рамірез, Кьюненена - Дарен Крісс, а Д'Аміко - Рікі Мартін.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC