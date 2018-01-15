Огляд ЗМІ: смертельні новорічні свята Росії

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Зростання смертності в Росії через новорічні свята

Як протидіяти "расисту" Трампу

Як борються з деменцією в Японії

Які країни є найбільш та найменш релігійними

Смертельні вихідні

За період новорічних та різдвяних свят в Росії стрімко зросла смертність, пише Independent. На думку видання, це є невтішним наслідком 10-денних вихідних, введених указом президента 2005 року.

"Зміни були популярними серед пересічних росіян. Але зростання смертності та ще гірша продуктивність змусили багатьох переживати", - пише Independent.

За інформацією Олександри Нємцової, аналітика національного медичного дослідницького центру психіатрії та наркології ім. В. П. Сербського, 20 тис. росіян вмирають щорічно внаслідок цих 10-денних вихідних.

Більшість зі смертей пов'язані зі вживанням алкоголю - серцеві напади, отруєння, а дехто просто засинає та замерзає в снігу. Крім того, зростає кількість ДТП. Цього року державне агентство новин ТАСС повідомило про більш ніж 3 тис. нещасних випадків в Росії, які призвели до загибелі 509 та травмування 4500 людей.

Такі невтішні показники реєструють попри те, що вісім років тому російське керівництво оголосило "війну алкоголізму". І хоча ситуація в Москві та Санкт-Петербурзі, за даними російської статистики, покращилась, картина в цілому по країні суттєво не змінилась.

Навіть більше, негативним наслідком кампанії за тверезий спосіб життя стало зростання виробництва сурогатного алкоголю, що забирає життя тисяч росіян щорічно. Навіть проурядові політики стали бити на сполох.

"Січень означає зростання рівня смертності. Ми маємо повернутись до практики виходу на роботу 2 січня", - заявив російський депутат Геннадій Онищенко.

Втім, вважає Independent, зважаючи на популярність 10-денного новорічного відпочинку в суспільстві, можна бути точно впевненим, що Кремль і надалі пропонуватиме росіянам святкувати Новий рік довго.

Ні расизму!

Дональд Трамп є "расистом", а "расизм є фундаментальним компонентом його президентства", вважає колумніст Чарльз Блоу. На його думку, американський президент демонструє це "словами та діями протягом усього свого життя".

"Мені невідомий жоден випадок з його життя, коли б він вибачився, розкаявся чи прагнув прощення за свої расистські дії чи коментарі", - вважає Блоу. Тому, веде далі автор, потрібно не обговорювати расистські прояви Трампа, а визначитися, що з цим потрібно робити.

По-перше, Блоу закликає виборців зробити усе можливе, щоб мільярдер "став останнім президентом-расистом" в історії США, тобто не переобрати його на другий термін.

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По-друге, автор вважає, що неможливо відділяти погляди расистів від їхньої поведінки.

І, нарешті, автор закликає американців не підтримувати тих політиків і чиновників, хто так чи інакше підтримують расизм.

"Якщо ви захищаєте расизм, ви стаєте його частиною", - підсумовує колумніст New York Times Чарльз Блоу.

Деменція - не вирок

Довга тривалість життя в Японії має зворотній бік - країна є світовим лідером за кількістю літніх людей, що страждають від маразму, пише Guardian.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, наразі 4,6 млн японців мають ті чи інші форми погіршення сприйняття інформації.

Але за прогнозами фахівців, цей показник до 2025 року складатиме понад 7 млн осіб, тобто торкнеться кожного п'ятого мешканця країни віком понад 65 років.

"Зіткнувшись зі стрімким зростанням витрат на лікування та нестачею професійного догляду за хворими, японські міста намагаються перейти від інституційного підходу, що ґрунтується на медицині, до опіки, яка залучає усю громаду", - пише видання.

У 2015 році уряд опублікував так званий "Помаранчевий план" для вирішення ситуації. Втім у місті Мацудо така політика працювала ще з 2010 року.

"Ми давно зрозуміли, що зі зростанням кількості літніх людей в місті деменція ставатиме величезним викликом", - каже чиновник комунального відділу Мацудо Джунко Йошіда.

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Тож міська влада почала кампанію інформування населення та установ, які регулярно контактують з літніми людьми. Зважаючи на те, що кількість японців з деменцією, які губляться, стає дедалі більшою, минулого року влада розповсюджувала наліпки на одяг з QR-кодом, щоб поліція могла легко знайти родичів зниклих.

Крім того, в місті проводять лекції, відвідавши яку можна отримати спеціальний помаранчевий браслет, що символізує обізнаність про проблему зниження когнітивних функцій. Майже 3000 мешканців Мацудо після лекції записались до патрулів волонтерів, які одягають помаранчеві браслети та обходять райони міста, інформуючи та допомагаючи землякам. Така ініціатива принесла свої результати - за останні шість років волонтери допомогли дійти додому 180 літнім людям, які заблукали.

Guardian зазначає, що проблема деменції в найближчі роки стане актуальною для інших країн, де стрімко зростає кількість літніх людей.

Хто вірить в Бога?

Daily Telegraph пише про найбільш та найменш релігійні країни. За результатами трьох опитувань за останні 10 років, в яких респонденти відповідали на питання, чи почуваються вони релігійними, відразу 5 країн розділили перше місце.

В Ефіопії, Малаві, Нігері, Шрі-Ланці та Ємені "так" сказали 99% опитаних. Лише на 1% відстали мешканці ще чотирьох країн - Бурунді, Джибуті, Мавританії та Сомалі.

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Видання зазначає, що країни Африки та Близького Сходу є найбільш релігійними. Що стосується Європи, то тут беззаперечним лідером є Польща - релігійними вважають себе 86% респондентів. В Україні цей показник склав 73%.

Водночас найбільш нерелігійною країною світу став Китай - лише 7% мешканців Піднебесною вважають себе релігійними. На другому місці Японія (13%), а Естонія (16%) замикає трійку антилідерів, пише Daily Telegraph.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС