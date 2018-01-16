Огляд ЗМІ: чому лідер "ІД" досі на волі?

В огляді іноземної преси 16 січня:

Чи принесе мир полювання на лідера "ІД"

Відмова від пластику - обов'язок продавців

Європа відлякує мігрантів умовами в таборах

Що знищило найбільшу центральноамериканську цивілізацію?

Невловимий лідер

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Радикальне угрупування "Ісламська держава", можливо, й розгромлене, як стверджують світові лідери, але його лідер все ще на волі. Він залишається найбільш розшукуваною людиною в світі, пише Guardian.

За останні 18 місяців точне місце перебування Абу Бакра аль-Багдаді визначали вже принаймні тричі.

Одного разу восени 2016 року, аль-Багдаді зрадив своє місцеперебування, коли впродовж 45 секунд віддавав своїм прибічникам накази тримати оборону під час наступу іракських та курдських сил на Мосул.

"Він говорив 45 секунд, а потім його охоронці забрали у нього рацію. Вони зрозуміли, що він накоїв", - каже курдський високопосадовець, який моніторив радіоперехоплення.

Попри те, що впіймати його того разу не вдалося, це радіоперехоплення підтвердило данні розвідки про його місцеперебування, та дозволило скласти точніший психологічний портрет лідера "ІД".

Досі спецслужби не мають єдиної думки про те, чи вплине захоплення аль-Багдаді на рівень глобальної безпеки. Багато хто відзначає, що осередки "ІД", особливо за кордоном, вже давно діють автономно, та їх операції фактично не залежать від вказівок лідера.

Перший пішов

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Одна з мереж супермаркетів у Британії вперше заявила про готовність повністю виключити пластик з усієї своєї брендованої продукції, пише Independent.

Супермаркет Iceland має намір замінити увесь пластик, який використовується для упаковування власної продукції, папером та целюлозними лотками. Їх можна буде віддавати на переробку. А відповідні пункти збору будуть обладнані в самих магазинах.

За словами мережі, перехід на нове упакування відбудеться до 2023 року.

Магазин вже зробив перші кроки в цьому напрямку. Зокрема з 2018 року супермаркет відмовився від використання пластикових соломинок для напоїв та перейшов на паперові, а не пластикові лотки для своєї продукції.

"Світ опинився під навалою пластику, - каже керівний директор Річард Вокер. - Роздрібні мережі є одними з головних постачальників пластикових відходів. А тому нашим обов'язком є впровадження докорінних змін".

Оскільки існують технологічні та практичні можливості виробляти альтернативне упакування менш шкідливе для середовища, "не може бути жодного виправдання для надмірного використання упаковки, яка перетворюється на сміття та забруднює довкілля", - каже він.

Зловісне послання?

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Жахливі умови в таборі біженців на грецькому острові Лесбос є результатом стратегії, спрямованої на те, аби знеохотити мігрантів від подорожі до Європи, пише Washington Post.

Видання здивоване тим, що, попри зменшення кількості новоприбулих мігрантів, умови проживання людей в тимчасовому таборі катастрофічно погіршилися.

"Причини, чому 5 тисяч людей в таборі в Європі не можуть мати доступу до найпростішого прихистку, медичних послуг, туалетів та гарячої води, немає, - каже Арья Даніка, координатор групи "Лікарі без кордонів" на Лесбосі. - Те, що вони змушені жити у таких умовах, схиляє мене до думки, що це - частина великого плану."

На її думку, європейський план зводиться до одного слова - відлякування.

"Не приїжджайте сюди, або застрягнете на цьому жахливому острові на наступні два роки", - на думку Еви Коссе з Human Rights Watch саме це і є посланням ЄС та грецької влади потенційним мігрантам.

На думку видання, Європа сильно змінила підхід до мігрантів за останній час. Невдоволення великою кількістю мігрантів з Близького Сходу стрімко зростає як серед населення, так і серед політиків.

Вбивця цивілізацій

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Загибель цивілізації ацтеків могла бути результатом найбільш катастрофічного харчового отруєння в історії людства, пише Daily Mail.

Нове дослідження решток людських зубів дозволило встановити, що цивілізацію ацтеків з великою долею ймовірності знищила сальмонела.

Близько 1576 року, кілька хвиль "загадкової хвороби" вбили від 7 до 17 мільйонів людей, в результаті чого ацтекська імперія перестала існувати, пише видання.

Таких висновків вчені дійшли після того, як натрапили на майже незруйноване кладовище тих часів, де були поховані жертви епідемії.

Розподіливши знайдені рештки за часовою ознакою, вчені встановили, що більшість скелетів людей, що померли після завоювання іспанськими конкістадорами, містили сліди сальмонели, на відміну від скелетів доіспанського періоду.

Іспанці мали імунітет до кишкової лихоманки, що вбиває мільйони людей і сьогодні. А от населення Центральної Америки - ні, пише видання.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.