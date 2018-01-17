Огляд ЗМІ: як побороти фейки у Facebook?

Теми огляду західної преси 17 січня:

Чи треба контролювати механізм відбору новин у Facebook

Чому Рамзана Кадирова обвинувачують у "війні проти власного народу"

До чого може призвести вбивство відомого сербського політика у Косові

Як японцям помилково повідомили про ракетний удар КНДР

Контролювати новини у Facebook?

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Майже половина американців вважають, що потрібен контроль за алгоритмами, якими користуються сайти на кшталт Facebook та Google для відбору новин для стрічок користувачів.

Про це свідчать результати дослідження консалтингової компанією Gallup та організації Knight Foundation, пише британська Financial Times.

Дослідження проводили у досить скрутний час для Facebook. Критики вважають, що сайт не доклав належних зусиль, аби зупинити поширення пропаганди та фейкових новин під час виборів президента США у 2016 році.

До того ж алгоритми Facebook формують стрічку новин на основі вподобань конкретного користувача, а це призводить до появи "інформаційних бульбашок", які "посилюють політичну поляризацію" у суспільстві, попереджає газета.

"Як з'ясувалося, 57% американців вважають, що методи, якими такі сайти обирають новини для користувачів, становлять "велику проблему" для демократії", - зазначає видання.

"Але думки про те, що з цим робити, розділилися: 49% виступили за контроль над тим, як сайти відбирають новини, а 47% заявили, що вони мають бути вільними й обирати будь-які методи, які вважають за потрібне", - додає газета.

Втім, 70% опитаних заявили, що все одно регулярно читають новини у стрічках Google, Facebook, Yahoo та Microsoft MSN. А наймолодші учасники опитування віком від 18 до 29 взагалі заявили, що соціальні мережі - їхнє головне джерело новин, пише Financial Times.

Жорстка політика Кадирова

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Британська Independent звинувачує лідера Чечні Рамзана Кадирова у веденні "війни проти власного народу". Приводом для редакційної статті з такими твердженнями стала його жорстка політика щодо підозрюваних у зберіганні наркотиків.

За словами газети, після таких обвинувачень людей б'ють та катують.

"Кажуть, що багато хто з підозрюваних у злочинах, пов'язаних з наркотиками, насправді є критиками режиму Кадирова у Чечні", - наголошує видання.

На думку Independent, дивуватися такій ситуації не варто, зважаючи на "кампанію з переслідування" чеченських геїв, до якої пан Кадиров вдався минулого року. Десятки молодих чоловіків і досі вважаються зниклими безвісти, нагадує газета.

"Можливо, пан Кадиров - не найвідоміший тиран у світі та не становить загрози світу як, скажімо, Кім Чен Ин. Але мало хто може позмагатися з ним у веденні жорстокої, нескінченної війни проти власного народу", - резюмує Independent.

Нова напруга на Балканах

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Убивство провідного сербського політика Олівера Івановича у Косово може спричинити нову хвилю нестабільності на Балканах, попереджає британська Guardian.

Невідомі застрелили Івановича біля офісу його партії у місті Мітровіца. Це сталося у день, коли Белград та Приштина після майже річної перерви продовжили переговори про нормалізацію відносин.

"Його смерть може ще більш ускладнити багатостраждальні відносини між Косово та Сербією, яка і досі вважає сусідів самопроголошеною республікою. Убивство також викликало питання щодо міжнародних миротворців.., які, як кажуть критики, закривають очі на організовану злочинність", - зазначає видання.

Газета нагадує, що ситуація у Косово була напруженою і до вбивства. Зокрема уряд намагається завадити роботі спеціального суду з військових злочинів. Серед обвинувачених можуть опинитися і представники політичної еліти Косова.

Сам Іванович також був визнаний винним у військових злочинах, але минулого року вирок було скасовано. За даними Guardian, його називали прагматичним політиком, який був готовий шукати компроміси задля сербів, що переважно проживають на півночі Косова, та для албанців, які становлять 90% населення країни.

Знову помилкове попередження

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Жителів Японії помилково повідомили про ракетний удар з боку Північної Кореї. Це сталося лише через кілька днів після того, як аналогічне повідомлення отримали мешканці Гаваїв, повідомляє New York Times.

Тривожне сповіщення на телефони японців надійшло від телерадіокомпанії NHK. У ньому містилося посилання на J Alert - систему, якою користується уряд для інформування громадян про ракетні удари, цунамі або інші катастрофи.

Як додає газета, NHK знадобилося п'ять хвилин, щоб виправити помилку та вибачитися.

"Те, як швидко телерадіокомпанія виправила помилку, різко контрастує із 38-хвилинною затримкою, з якою влада Гаваїв минулої суботи скасувала попередження про балістичну ракету. Губернатору Девіду Ігею знадобилося ще п'ять годин, щоб вибачитися за помилку", - розповідає видання.

А от у Північній Кореї інцидент на Гаваях швидко назвали "трагікомедією".

"Цілий острів занурився у повний хаос після новин про балістичну ракету", - цитує New York Times повідомлення головної північнокорейської газети.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Службу моніторингу BBC