18 січня західні медіа піднімають наступні теми:

Чому в Британії призначили "міністра з самотності".

Як реагує Швеція на агресивну політику Росії.

Що дарують королівській родині Британії.

Чи загрожують мікрохвильові пічки навколишньому середовищу?

"Епідемія самотності"

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Прем'єр Великої Британії Тереза Мей призначила першого в історії країни "міністра з питань самотності", повідомляє газета Guardian.

Розв'язувати проблеми, що виникають у мешканців Сполученого Королівства через самотність, відтепер буде Трейсі Крауч.

Ми живемо у час епідемії самотності

Газета пише про масштаби, на перший погляд, приватної проблеми, яка привернула увагу урядовців найвищого рангу.

"Ми живемо в час епідемії самотності", - зазначає Guardian. За опитуванням організації Age UK, 360 тисяч британців віком від 65 років не спілкуються із друзями чи родиною протягом тижня, а 200 тисяч - протягом місяця, йдеться в газеті.

Інші схожі опитування показали, що понад 9 мільйонів дорослих у Великій Британії завжди або часто почуваються одинокими, додає Guardian.

Видання наводить приголомшливі дані щодо негативного впливу самотності на стан здоров'я людини.

"Вона настільки ж шкідлива, як 15 сигарет на день, небезпечна, як ожиріння, та ще й збільшує ймовірність ранньої смерті на 26%", - розповідає газета.

До яких кроків вдасться пані Крауч, аби подолати цю проблему, поки не відомо. Наразі Guardian пропонує поради своїх читачів, які вже побороли власну самотність.

Людям пропонують займатися спортом у парках і скверах, брати участь у громадських заходах, стати волонтером і допомагати іншим, і врешті-решт завести собі собаку або іншого чотирилапого друга.

Швеція готується до війни?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навчання у Швеції Aurora 2017

Сподівайся на краще, але готуйся до найгіршого - за таким принципом діє Швеція з огляду на агресивну політику Росії останніх років, пише британська Daily Telegraph.

Нейтральна Швеція почала перегляд витрат на оборону, скорочених по закінченні "холодної війни

"Анексія Криму Росією, її військова підтримка українських сепаратистів, а також активізація та численні військові навчання поблизу країн Балтії та Скандинавії викликали глибоке занепокоєння у Швеції.

Ця нейтральна країна почала перегляд витрат на оборону, скорочених по закінченні "холодної війни", посилення військової готовності на тлі громадських дебатів щодо вступу до НАТО, спричинених вторгненням російських літаків та підводних човнів (у повітряний простір та води Швеції. - Ред.)", - зазначає Daily Telegraph.

Крім того, уряд Швеції планує перевидати посібник про те, що робити громадянам в разі початку війни з Росією.

Брошура, яку планують надіслати 4,7 мільйонам домогосподарств Швеції, розповість, яким чином долучатися до "тотальної оборони" країни під час війни, де брати воду, харчування та як обігріватися.

Буклет із робочим заголовком "Якщо настала криза чи прийшла війна" також дасть рекомендації щодо боротьби з загрозами кібернападів, тероризму та зміни клімату, розповідає Daily Telegraph.

Видання нагадує, що через загрозу нападу з боку Росії у 2017 році Швеція провела найбільші військові навчання за останні 23 роки, в яких брали участь 19 тисяч шведів та їхніх союзників з Фінляндії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Норвегії та США.

Крім цього, торік ця країна проголосувала за відновлення обов'язкової військової служби та заявила про наміри почати переговори про придбання американської системи протиракетної оборони "Патріот".

Протез, гноми і ялинкові прикраси

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Різдво і Новий Рік позаду, а відтак британська королівська родина відзвітувала перед підданими Її Величності Королеви Єлизавети про отримані подарунки, повідомляє газета Daily Mail.

Деякі з них коштують дуже дорого. Молодший син королеви, принц Едвард, наприклад, отримав від султана Брунею золоті годинники та інші аксесуари, а його дружина Софі просто "набір ювелірних прикрас".

Старшому сину Єлизавети Другої, принцу Чарльзу дісталися від султана годинник, пара запонок, перстень і ручка.

Не обійшов увагою очільник Брунею і саму королеву - вона отримала у подарунок вироби зі срібла філігранної роботи. А от президент Німеччини надіслав монарху два набори кульок для різдвяної ялинки.

Була серед різдвяних подарунків і екзотика, додає газета. Скажімо, Технічний коледж Університету в Лідсі подарував середньому сину королеви принцу Ендрю … протез руки, а принцу Вільяму, серед іншого, презентували двох гномів, зроблених із ганчір'я.

Daily Mail зазначає, що члени королівської родини можуть користуватися своїми офіційними подарунками, проте вони не є їхньою приватною власністю. Подарунки не можна продати, бо вони є частиною королівської колекції, яку зберігає родина монарха.

Мікрохвилі як загроза середовищу

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Про загрозу навколишньому середовищу, яку становлять мікрохвильові печі, пише Independent. Останні дослідження показали, що ці прилади, які є чи не в кожній кухні Євросоюзу, виробляють стільки ж вуглекислого газу, як майже 7 мільйонів автомобілів.

Дослідники Манчестерського університету провели перше всебічне вивчення впливу мікрохвиль на навколишнє середовище, розповідає Independent.

Вони з'ясували, що мікрохвильові прилади спричиняють викиди 7,7 мільйонів тонн двоокису вуглецю в Європі на рік, а це стільки ж вуглецю, скільки щороку виробляють 6,8 мільйонів автівок.

Видання пише, що мікрохвильові печі є найпоширенішим кухонним приладом в Європі. До 2020 року їхня кількість на континенті сягне близько 135 мільйонів штук.

Дослідження також показало, що в ЄС мікрохвильові пічки споживають приблизно 9,4 тераватів на годину електроенергії щороку. А це, за твердженням Манчестерського університету, є еквівалентом електроенергії, виробленої трьома великими газовими електростанціями зі рік.

Однак професор Единбурзького університету Девід Рей вважає, що порівнювати мікрохвильові печі та автомашини з точки зору їхнього впливу на навколишнє середовище - це те ж саме, що порівнювати "яблука та апельсини".

"Так, у Європі є багато мікрохвильових пічок, і вони використовують електроенергію, але їхні викиди є незначними порівняно з автомобілями", - переконаний він.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС