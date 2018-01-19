Між Британією та Францією може з'явитися міст - ЗМІ

19 січня західні медіа піднімають наступні теми:

Чи допомагає російській економіці ріст ціни на нафту

Про прохолоду у стосунках Дональда Трампа і Терези Мей

Чи зможе Макрон стати "сильним лідером"

Чи збудують міст між Францією та Британією

Нафтовий оптимізм

Копирайт изображения AFP

Зростання цін на нафту додає яскравих фарб у, ще донедавна похмурі, прогнози щодо майбутнього Росії, пише New York Times.

Газета припускає, що нинішня ціна на рівні 70 доларів за барель може компенсувати негативний ефект від західних санкцій для російської економіки.

"Goldman Sachs прогнозує економічне зростання у 2018 році на рівні 3,3%, що значно оптимістичніше, ніж оцінка уряду. Споживчі витрати зростають, інфляція знизилася до 2%, що взагалі було складно колись уявити", - пише New York Times.

Щоправда, видання зауважує, що "в Росії, як і в інших, залежних від енергоресурсів, країнах, високі ціни на нафту завжди ставали прокляттям".

"Маючи купу грошей, уряд не має стимулів працювати над зростанням інших секторів, що не мають стосунку до корисних копалин. При цьому сильна за рахунок нафтодоларів валюта ускладнює завдання для інших галузей російської економіки. За інших обставин вони могли б конкурувати на світовому ринку", - відзначає газета.

New York Times нагадує, що в історичній перспективі періоди низьких цін на нафту супроводжувались у Росії певною лібералізацією в економіці й суспільному житті.

І навпаки: високі ціни "корелювали з політичними репресіями та самовпевненою зовнішньою політикою", пише видання, згадуючи події в Афганістані у 1979 році, Грузії у 2008 році та Україні в 2014 році.

Чи знайде Трамп "віконце" для Мей?

Копирайт изображения AFP / Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Май з президентом США Дональдом Трампом, Нью-Йорк, 20 вересня 2017 р.

Дональд Трамп не знайде часу для зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у Давосі, пише Telegraph.

Газета відзначає, що Мей сподівалась на зустріч після того, як Трамп несподівано скасував плани відвідати Лондон, де звели нову будівлю американського посольства. Однак і у Швейцарії зустріч не відбудеться.

Як пише видання, Білий дім заявив, що у президента буде мало часу. При цьому Трамп знайде час для перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном у Давосі, зауважує Telegraph.

"Через рік після того, як Мей і Трамп тисли один одному руку в Білому домі, особливі відносини між США та Британією охололи. Британські дипломати будуть стурбовані, адже очевидне небажання Трампа організувати зустріч означає, що відносини опустилися ще на сходинку нижче, і надії на те, що після брекзиту країни підпишуть угоду про торгівлю, можуть не виправдатися", пише газета.

Макрон і його порядок денний

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Франції Еммануель Макрон з 8 до 10 січня відвідав Китай

На тлі нещодавніх візитів Еммануеля Макрона до Китаю та Британії, а також запланованої на сьогодні зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, газета Monde пише про "повернення" Франції на світову арену.

"Франція повернулася. Це беззаперечний факт як на міжнародній арені, так і на європейському рівні, особливо відтоді як Ангела Меркель намагається втриматися на посаді", - відзначає видання.

Одним зі свідчень того, що Париж усе більше помітний на зовнішньополітичній мапі світу, газета називає візит новообраного австрійського канцлера Себастьяна Курца спочатку до столиці Франції, а вже потім Німеччини.

"Європа червоною ниткою проходила через передвиборчу програму Макрона, і нині він входить в роль нового 'сильного лідера' ЄС в той час, як сам Союз і досі розділений і збурений брекзитом", - пише Monde.

Деякі ідеї пана Макрона вже дають перші паростки, вважає видання. У європейському секторі оборони підписано документ про структурне постійне співробітництво, який газета називає "зародком спільної європейської безпекової політики".

Не всі європейські лідери готові йти у фарватері свого молодого французького колеги, але "уважно до нього прислухаються", пише Monde.

І додає: Макрону допомагає те, що деякі глави держав, в тому числі Тереза Мей, Ангела Меркель, Маріано Рахой і Паоло Джентілоні, мають внутрішні проблеми.

"Макрон став впливовим за відсутності інших факторів. Він заповнює порожнечу, але цей статус буде нелегко підтримувати, якщо немає сильних союзників", - цитує газета аналітика Себастьєна Майара. На його думку, президенту ще доведеться показати, чи вміє він переконувати, а не лише нав'язувати власний порядок денний.

Міст дружби

Копирайт изображения PAUL ELLIS / AFP / Getty Images Image caption Нещодавно відкритий міст над річкою Мерсі на північному заході Англії.

Між Британією та Францією може з'явитися нове сполучення.

Принаймні на це сподівається міністр закордонних справ Сполученого Королівства Борис Джонсон. Як пише Guardian, на зустрічі з Еммануелем Макроном Джонсон висловив ідею щодо будівництва мосту через Ла-Манш.

Пропозиція про інженерне диво протяжністю 35 кілометрів, нібито, сподобалась Макрону. Джонсон обґрунтував її тим, що існування одного-єдиного тунелю між двома європейськими країнами з великими економіками є "сміховинними".

Після зустрічі з французьким лідером міністр опублікував у Twitter фото, де вони з Макроном тримають великий палець догори. Джонсон написав, що зустріч з колегами з Франції була чудовою.

Guardian, тим часом, зауважує, що Джонсон ще на посаді мера Лондона висловлював ідеї масштабних інфраструктурних проектів. Не всі з них дійшли до етапу реалізації.

Наприклад, він виступав за будівництво аеропорту в гирлі Темзи. Цю територію тоді стали називати "Борисів острів". Але летовище так і не з'явилося, бо проект визнали занадто дорогим у порівнянні з розширенням Хітроу.

Також Джонсон підтримував зведення мосту-саду над Темзою на заході Лондона, але його наступник Садік Хан зупинив цей проект.

Огляд підготував Юрій Мартиненко

Служба моніторингу BBC