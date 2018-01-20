Культогляд: Хто зіграє королеву Єлизавету у "Короні"-3?

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Читайте в культогляді цього тижня:

Хто зіграє королеву Єлизавету і принца Філіпа?

Чотирилапа зірка Дому Chanel

Що думають про мемуари Джона Ле Карре в Росії

Новий диск Кайлі Міноуг

Що відомо про "Корону"-3

Минуло трохи більше місяця з часу виходу другого сезону популярного серіалу про британську королівську родину "Корона", а його фанати вже з нетерпінням чекають на третю частину захоплюючої розповіді про перипетії подружнього життя Єлизавети ІІ та її найближчих родичів.

Відтак преса намагається задовольнити інтерес глядачів новинами про все, що відбувається довкола серіалу.

За інформацією газети Daily Express, новий сезон "Корони" з’явиться напередодні 25 грудня 2018 року. Він складатиметься з десяти серій, в яких йтиметься про події в родині королеви після 1963 року.

І тут починається інтрига.

Оскільки персонажі серіалу постануть з часу середини їхнього життя, творці "Корони" планують повністю замінити виконавців головних ролей.

Наразі відомо, хто зіграє королеву Єлизавету (на той час - матір чотирьох дітей). Замість Клер Фой володарку британської корони зіграє актриса Олівія Колман.

Не побачать в третьому сезоні і Метта Сміта, який блискуче впорався із роллю чоловіка королеви, принца Філіпа. Кому дістанеться ця роль? За інформацією газети Daily Telegraph, це буде зірка британського кінематографа, можливо, сам Бенедикт Камбербеч!

Як про доконаний факт пише Daily Telegraph про нову виконавицю ролі сестри королеви, принцеси Маргарет. Нею стала Хелена Бонем-Картер.

Газета зазначає, що для знаної актриси це буде не перша роль особи блакитної крові. У стрічці про батька Єлизавети Другої "Король говорить" вона зіграла його дружину. До цього пані Бонем Картер знімалася в головній ролі у фільмі "Леді Джейн".

Про що саме йтиметься в "Короні"-3?

Більше уваги буде приділено дітям королеви. У третьому сезоні з'явиться молода Камілла Паркер-Боулз, тепер дружина, а на початку 70-х - коханка принца Чарльза.

Ще одна сюжетна лінія - приватне життя принцеси Маргарет. Там буде і крах її шлюбу з фотографом Ентоні Армстронг-Джонсом, низка невдалих романів, скандали у пресі, ще більше алкоголю і страждань.

Як зазначає Daily Telegraph, "це не казка, Діана була не першою принцесою, яка встала на шлях самознищення". Газета передрікає, що Маргарет у виконанні Хелени Бонем-Картер "буде видовищем, яке варто побачити".

Улюблениця "короля Карла"

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У світі моди - нова зірка. Про неї пишуть статті, вона з’являється на обкладинках журналу Vogue, про неї знімають документальні фільми, в соцмережах за її життям слідкують десятки тисяч прихильників і заробляє вона мільйони.

Йдеться не про не нову Сінді Кроуфорд чи Лінду Евангелісту, а про улюбленицю головного дизайнера і креативного директора Дому Chanel Карла Лагерфельда - білосніжну кішку бурманської породи Шупетт.

"Шупетт - це щось дивне. Я ніколи не думав, що зможу закохатися в таку тварину", - розповів 83-річний дизайнер канадському каналу CNBC.

Тварина з’явилася в житті пана Лагерфельда п’ять років тому. Відтоді, переконаний він, життя його змінилося на краще і він став кращою людиною.

Копирайт изображения Інстаграм karllagerfeld Image caption Карл Лагерфельд часто пише про кішку у соцмережах

"Вона дає мені енергію. Це неймовірно. Коли вона поруч зі мною, то я почуваюся, як заряджений телефон!" - розповів він. - "Шупетт дає мені щось магічне. Тепер я розумію, чому єгиптяни за чотири тисячі років до Ісуса Христа вважали котів найважливішими тваринами."

Життя улюблениці "Короля Карла", як часто називають легендарного кутюр’є, справді королівське. Вона має кількох власних покоївок, які доглядають за нею і роблять її життя комфортним.

"Вона нагадує мені шикарну пані, жінку на утриманні з особистою служницею", - тішиться пан Лагерфельд.

Втім, білосніжна чотирилапа красуня не є утриманкою і не байдикує.

"Вона стала всесвітньо відомою зіркою і має власний прибуток", - написала про неї британська газета Daily Mail.

Кішечка знімається в рекламних роликах по всьому світі. У березні 2015 року пан Лагерфельд повідомив пресі, що протягом 2014 року Шупетт заробила більш як три мільйони євро за участь у двох рекламних проектах в Німеччині та Японії.

У 2015-му ця тваринка заробила чотири мільйони доларів - більше, ніж модель і актриса Кара Делевінь. Дизайнер пояснив, що часом Шупетт доводилося "працювати" повний робочий день.

Як личить зірці модного дому, кішка Карла Лагерфельда - знаменитість соціальних мереж. В Instagram більш як 98 000 шанувальників слідкують за кожним її кроком, а у Twitter 51 тисяча фанатів цікавляться її думками з різних питань.

"Міф" Джона Ле Карре?

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У Росії видали мемуари прославленого британського автора шпигунських романів Джона Ле Карре «Голубиний тунель». У книзі спогадів професійного розвідника, який відкрив у собі талант письменника, чимало сюжетів, пов'язаних з СРСР і Росією, відтак інтерес до неї в цій країні зрозумілий.

Ознайомився з мемуарами знаного романіста оглядач російської газети Коммерсант. "Шпигун залишається шпигуном, навіть коли пише мемуари. В ній йдеться багато про що, але відчувається, що певні важливі деталі, спостереження і думки про всяк випадок вилучені. У залишку - повсякденне життя, зіткане із зустрічей, поїздок і численних листів від шанувальників - шпигунів-початківців, які не знають, з чого почати кар'єру, і тих, хто впевнений, що за ними постійно слідкують", - ділиться враженнями оглядач газети.

На його переконання, "атмосферою Холодної війни сповнені багато його книг, протистояння Заходу і СРСР визначає і логіку спогадів" Ле Карре. Письменник розповідає, що сам починав як професійний розвідник, працюючи під прикриттям в англійському посольстві в ФРН на посаді другого секретаря. Залишити розвідку він вирішив у віці 33 років, після публікації третього роману.

За своє життя Ле Карре особисто зустрічався із багатьма сильними світу цього: від Маргарет Тетчер до Ясіра Арафата. Схоже, особливе враження справило на нього знайомство із російським політиком часів перебудови Євгеном Примаковим. «Як більшість російських інтелігентів, яких я зустрічав, він не витрачав час на світські бесіди», - пише Ле Карре. Пізніше він відправляв у Москву на прохання вже хворого політика посилки зі своїми книгами англійською. "Примаков був йому симпатичний, як і останній голова КДБ Вадим Бакатін - про зустріч з ним також йдеться в «Голубиному тунелі»", - зазначає Коммерсант.

Розповідає Ле Карре і про перші відвідини Радянського Союзу в 1987-му, і про подорож шість років потому у вже іншу країну. "Цей розділ називається «Дикий Схід». Письменника вразили звичаї його російського видавця: той пив горілку з одинадцятої ранку", - веде далі російська газета.

Не оминає британський романіст і теми чи не найвідомішого радянського шпигуна в британській розвідці Кіма Філбі, який втік до Москви. На його переконання, все, що сталося з Філбі, "близьке до міфу". "Напевно, близька до міфу і нова книга самого Ле Карре", - підсумовує Коммерсант.

"Золоті" одкровення Кайлі Міноуг

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Австралійська поп-діва Кайлі Міноуг випустила новий сингл "Танці", який увійде до її нового альбому "Golden" ("Золотий"), повідомляє часопис Rolling Stone. Це перший оригінальний трек співачки з 2014 року, коли вона випустила диск ""Kiss ме оnсе".

Як розповіла пані Міноуг, і новий сингл, і новий диск заохочують проживати життя на повну силу попри удари долі. Як відомо, у 42 роки Кайлі діагностували рак грудей, який їй пощастило подолати. А тепер у рік свого 50-річчя виконавиця ділиться набутим досвідом зі слухачами. "Лірика "Танців" доволі цікава", - написала австралійська поп-зірка у Twitter - "Вона про те, що треба вміти добре проводити час, так, щоб проживати життя неповну, намагаючись почуватися зіркою кожен раз, коли можеш це робити. Я знаю, що життя важке і інколи виставляє нам перешкоди. Але спробуйте впоратися з ними, танцюючи."

Трек "Танці" вийшов 19 січня, а увесь "Золотий" диск, 14-й за всю музичну кар’єру співачки, можна буде прослухати після 6 квітня. Співачка записувала його в США, що пояснює сильний вплив стилю кантрі. Але попри це пані Міноуг не зрадила своєму традиційному танцювальному стилю. «Уявіть собі Доллі Партон на танцювальному майданчику», - пожартувала вона в інтерв'ю радіо ВВС.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС