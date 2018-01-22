Огляд ЗМІ: план для Донбасу та несвяткова річниця Трампа

Іноземні видання 22 січня пишуть про такі теми:

Німецький погляд на вирішення конфлікту на Донбасі.

Річниця президентства Трампа на фоні "шатдауну".

Чи варті криптовалюти витраченої енергії.

Стратегія "двох копів" для Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники самопроголошеної "ДНР" на Савур-Могилі, 7 вересня 2017

Попри проблеми з реалізацією миротворчої місії ООН на Донбасі, з якими може стикнутися західна дипломатія, цей підхід поки що є "найбільш реалістичним шансом" вирішення конфлікту, вважає німецький політолог Андреас Умланд.

"Якщо не брати до уваги можливість зміни керівництва, режиму чи загальної політики Москви найближчими роками, міжнародна перехідна адміністрація та розміщення військ на Донбасі залишаються, ймовірно, єдиним можливим шляхом досягнення тривалого примирення на сході України", - пише він у статті для німецького тижневика Focus.

На думку пана Умланда, присутність великого контингенту військ ООН на Донбасі покращить стуацію з безпекою для України та дозволить громадянському суспільству зосередитися на внутрішніх реформах.

За його очікуваннями, це також додасть впевненості як внутрішнім, так і іноземним інвесторам.

Ключовим елементом впровадження цього плану мають стати спільні зусилля Заходу, зокрема санкції, які, за потреби, мають бути посилені, вважає пан Умланд.

"Враховуючи незграбність ЄС в цілому, окремі його члени - насамперед Німеччина - мають відігравати активнішу роль і разом зі США розробити стратегію "доброго і злого копів", - стверджує політолог.

Несвяткова річниця

Перша річниця президентства Дональда Трампа ознаменувалася "турбулентністю та розбратом в американському суспільстві, призупинкою роботи уряду і протестами" по всій країні, пише британська преса.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Шатдаун" у США 2018 року

Понад 800 тисяч федеральних службовців отримали наказ не виходити на роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли досягти компромісу щодо закону про бюджет.

На роботі залишаються працівники критичної інфраструктури та військовослужбовці, додає видання.

Тим часом, Дональд Трамп скасував поїздку до свого флоридського помешкання, де мала відбутися урочиста вечеря з нагоди річниці його перебування на посаді. У призупинці роботи уряду він звинувачує Демократичну партію і стверджує, що вони ставлять інтереси іммігрантів вище за інтереси американців.

Демократи, зі свого боку, звинувачують президента у неготовності йти на компроміс у питанні молодих, незареєстрованих мігрантів, так званих "мрійників".

Як передає The Washington Post з посиланням на близькі до президента джерела, попри стратегію якнайменше "світитися" у перемовинах про вирішення цього конфлікту - Дональду Трампу "не йметься" втрутитися у ситуацію.

На заваді цьому поки що стоять його радники, які побоюються, що через схильність пана Трампа домовлятися його можуть "заманити" у невигідну для нього угоду, зауважує видання.

Чи варті криптовалюти витраченої енергії?

"Майнінг" біткоїна, тобто створення однієї одиниці цієї криптовалюти, потребує стільки ж електрики, скільки споживає середнє американське домогосподарство протягом двох років, повідомляє The New York Times з посиланням на дані компанії Morgan Stanley та економіста Алекса де Вріса.

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"Загальна мережа комп'ютерів, підключена до мережі Біткоїн, споживає стільки ж електрики щодня, скільки деякі країни середнього розміру [...] А мережа, яка підтримує Етеріум, другу найціннішу віртуальну валюту, жере стільки ж електрики щодня, скільки ще одна країна", - стверджує газета.

Підвищення котирувань криптовалют призвело до ще більшого споживання електрики й стало причиною суперечок між ентузіастами двох систем про наслідки цього.

Віталій Бутерін, який створив Етеріум, заявив, що експериментує з ощаднішими способами "майнінгу", оскільки занепокоєний впливом від споживання енергії на глобальне потепління.

Втім, не всі поділяють цю думку, зауважує видання.

"Багато хто з апологетів віртуальних валют вважає, що споживання енергії варто високої мети: функціонування мереж Біткоїн і Етеріум і створення нового виду фінансової інфраструктури, яка існуватиме без втручання банків або урядів", - йдеться у статті.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС