Огляд ЗМІ: зростання торгівлі України з РФ - крок назад?

Іноземні видання 24 січня пишуть про такі теми:

Конфлікт на Донбасі не заважа торгівлі між Україною та Росією

Британський історик критикує заборону його книги в Україні

Чи занепаде лібералізм

Директор школи в Уельсі оголосив війну стосункам між учнями

Збройний конфлікт торгівлі не заважає

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images Image caption Прибиральник змиває надпис противників торгівлі з Росією на будівлі "Сбербанку" в Києві

Доки конфлікт на сході України загострюється, обсяги торгівлі між Києвом та Москвою зростають, пише кореспондент The Daily Signal Нолан Петерсон.

"Торік посередницька війна, яку веде Росія на сході України, стала значно жорстокішою. Та попри це, обсяги двосторонньої торгівлі між Росією та Україною зросли майже на третину", - пише автор.

Ситуація на фронті переважно стабільна, тому, торгівельні домовленості між країнами, скоріше за все, знову поновляться Люк Коффі, Експерт The Heritage Foundation

Згідно з інформацією міжнародних спостерігачів, кількість порушень перемир'я на Донбасі зросла на 25% у 2017 році, порівняно з попереднім роком. А торгівля між Києвом та Москвою зросла на 29% протягом 11 місяців минулого року. Обсяги імпорту з Росії зросли на 36%, зазначає автор з посиланням на данні НБУ.

За словами Люка Коффі, експерта американського дослідницького інституту The Heritage Foundation (Фонд "Спадщина"), ці цифри не викликають подиву.

"Війна триває вже четвертий рік поспіль, ситуація на фронті переважно стабільна, тому, торговельні домовленості між країнами, скоріше за все, знову поновляться", - каже пан Коффі.

Пожвавлення торгівлі з Росією деякі українці розцінюють як "крок назад", "повернення української політичної та бізнесової еліти на шлях найменшого спротиву" та наслідування старих звичок, що вкорінилися ще з часів Радянського союзу, зазначає кореспондент видання.

Нолан Петерсон зазначає, що попри те, що Росія залишається ключовим торгівельним партнером України, сьогодні обсяги двосторонньої торгівлі набагато менші, ніж до початку збройного конфлікту на Донбасі.

Крім того, Києву вдалося розширити коло своїх торгівельних партнерів. Зрештою, для відновлення двосторонньої торгівлі між країнами існує межа - і це імпортні мита на російські товари, які діятимуть протягом цього року, підсумовує журналіст.

"Безглузда" заборона

Копирайт изображения Chris Jackson/Getty Images Image caption Британський історик Ентоні Бівор

"Безглуздою" назвав заборону в Україні своєї книги "Сталінград" британський історик Ентоні Бівор, повідомляє The Daily Telegraph.

Напередодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила 25 книг виданих в Росії у 2015-2017 роках, серед яких опинився і доробок сера Ентоні Бівора.

Причина - у висвітленні однієї з битв Другої світової війни, зокрема в уривку, в якому розповідається про те, як українські бійці вирізали єврейських дітей за наказом СС, пише видання.

Автор стверджує, що під час роботи над книгою використовував тільки "ретельно перевірені німецькі джерела", не радянські.

Жодній державі не можна дозволяти втручатися у написання історії Ентоні Бівор

"Єдиний вихід з ситуації - опротестувати це рішення. Жодній державі не можна дозволяти втручатися у написання історії", - цитує газета письменника.

Обов'язок письменників та істориків в тому, щоб протистояти використанню історичних подій з метою пропагування патріотизму та конкретних політичних поглядів, додає він.

Насамкінець історик висловив надію на те, що політики докладатимуть зусиль до боротьби з цензурою.

Чи можна врятувати лібералізм?

Копирайт изображения FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption Журналіст Мартін Вулф закликає світових лідерів обговорити в Давосі шляхи порятунку лібералізму

Ліберальна економічна модель переживає складні часи, вважає оглядач The Financial Times Мартін Вулф та закликає світових лідерів обговорити під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, як її можна врятувати.

Туреччина та Угорщина, на які у минулому десятиріччі покладали великі надії, нині прямують убік авторитарних режимів Мартін Вулф, Британський журналіст

Автор зазначає, що саме лібералізм переміг у холодній війні. Він зміцнив позиції демократії у всьому світі, проте вже 12 років поспіль ця система демонструє більше поразок, ніж здобутків.

"Туреччина та Угорщина, на які у минулому десятиріччі покладали великі надії, нині прямують у бік авторитарних режимів", - каже оглядач видання.

Не додає оптимізму позиція США, з огляду на симпатії Дональда Трампа до іноземних авторитарних лідерів.

Світова економіка теж перебуває не у найкращому стані, вважає автор. Попри те, що відбувається зростання основних економічних показників, лібералізації торгівлі не спостерігалося з моменту вступу Китаю до СОТ у 2001 році, додає він.

"Апологетам симбіозу демократії, ліберальної економічної моделі та міжнародної співпраці все це може здатися тривожним", - каже пан Вулф.

На думку оглядача The Financial Times, проблема, серед яких зниження ваги Заходу у ролі гаранта безпеки, а також зменшення частки економіки західних демократій у структурі світової економіки.

Світовий ліберальний порядок "руйнується". І відбувається це у певній мірі через те, що він більше не відповідає вимогам людей.

Настав час лідерам у Давосі усвідомити це, підсумовує пан Вульф.

"Ні" стосункам у школі

Копирайт изображения Jeff J Mitchell/Getty Images Image caption Школярки в британському коледжі

Директор однієї з найпрестижніших британських шкіл хоче заборонити учням вступати в стосунки один з одним, повідомляє The Times.

Напередодні Тобі Белфілд, який керує школою Рутін в Уельсі, написав своїм учням листа, у якому попереджає про наслідки ранніх стосунків між підлітками.

За його словами, учні, які починають зустрічатися ще в школі, ризикують мати погану успішність у навчанні.

Я категорично проти будь-яких романтичних стосунків - і завжди братиму це до уваги під час написання рекомендацій для університету Тобі Белфілд, Директор школи Рутін в Уельсі

"Стосунки можна заводити в університеті, а не у школі Рутін", - пише директор у листі.

Це не перша подібна рекомендація пана Белфілда підопічним однієї з найстаріших британських шкіл, зазначає видання.

У попередньому своєму листі він повідомляв про виключення двох учнів за статевий акт.

"Я категорично проти будь-яких романтичних стосунків - і завжди братиму це до уваги під час написання рекомендацій для університету", - цитує The Times листа директора школи.

У коментарі виданню він уточнив, що у разі, якщо учнів "впіймають на гарячому", їх не виключатимуть одразу, а нададуть можливість "переглянути свій статус".

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг