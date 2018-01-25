Огляд ЗМІ: чи можна Путіна порівняти зі Сталіним?

Іноземні видання 25 січня пишуть про такі теми:

Чим путінська Росія відрізняється від Радянського Союзу часів Сталіна

Як Давос може допомогти Трампу завоювати довіру на світовій арені

Чому споживання сендвічів забруднює атмосферу

Чому Путін - не Сталін

Копирайт изображения VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption Бюсти Сталіна та Путіна в сувенірній крамниці в Москві

Після заборони комедії "Смерть Сталіна" у Росії британська The Independent розмірковує, чим відрізняється Путін від радянського вождя.

"Звісно, Путін - не Сталін. Він (поки що) не оголосив війну соціальному класу на кшталт куркулів і не втягнувся у смертоносну кампанію сучасного антисемітизму, як це збирався зробити Сталін перед смертю. Путінська Росія має більш плюралістичне, вільне й відкрите суспільство, ніж СРСР навіть за таких прогресивних лідерів як Хрущов і Горбачов", - пише газета.

На думку авторів, єдиною "сталіністською державою" у світі є Північна Корея, оскільки її керівництво намагається наслідувати ідеали Радянського Союзу часів Сталіна.

Але заборона фільму про нього відбулася в "найкращих-найгірших традиціях сталінізму".

"Це цікавий епізод, який проливає світло на реалії життя в Росії", - вважає британське видання. І зауважує, що деякі паралелі між тією і нинішньою епохою є разючими, зокрема коли йдеться про "параною щодо Америки й Заходу", "розгортання високотехнологічної системи нагляду", "захоплення території в Грузії та Україні", а також "залякування сусідів - від Естонії до Туреччини".

"Путін зробив дещо більш підступне й небезпечне. Він створив нову модель жорсткого авторитарного управління, яка виставляє напоказ націоналізм і часто спотворює патріотизм у власних цілях", - пише видання.

The Independent припускає, що монументи Сталіну, які були вивезені в Росії в заміські парки після 1991 року, можуть скоро повернутися в більш виграшні місця.

Давос як шанс для Трампа

Копирайт изображения NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп прибув до Швейцарії, щоб виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Про те, з яким меседжем Дональду Трампу слід виступити в Давосі, пише Washington Post.

На думку автора, президент США може сказати про речі, які в Давосі не звикли чути, але які потрібні цьому елітному клубу.

"На відміну від президента Барака Обами, який бачив в економічній еліті лише ще одну групу людей, яких потрібно вчити, Трамп справді вірить у роль, яку ці люди та їхні компанії відіграють у сприянні процвітанню й генеруванні багатства", - пише видання.

У статті зазначається, що останніми роками дебати й думки, висловлені на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, змістилися вліво. Гості дедалі більше говорять про "політкоректні соціальні питання", які мають мало спільного зі створенням економічних благ і процвітанням.

"Трамп міг би підштовхнути давоський натовп назад до економічних основ, із чого усі мали б зиск", - вважає автор. І додає, що президент США міг би взяти на себе лідерство в питаннях, які не є надто популярними в Давосі, зокрема в посиленні безпеки на кордонах та боротьбі з тероризмом.

"Давос дає Трампу саме таку платформу, яка йому потрібна для того, щоб заслужити довіру на світовій арені", - пише Washington Post.

Сендвічі недружні до довкілля?

Копирайт изображения Neilson Barnard/Getty Images Image caption Сендвічі на кулінарному фестивалі в Нью-Йорку

Скільки викидів в атмосферу потрапляє через ваш обідній сендвіч?

Над цим замислилися дослідники з Манчестерського університету. Вони вивчили весь життєвий цикл популярних у Британії та не тільки фаст-фудів, в тому числі виробництво інгредієнтів, упаковку, охолодження та сміття, що залишається після їхнього вживання.

Як пише The Guardian, усього дослідили 40 типів сендвічів з різними комбінаціями продуктів усередині. Найбільш шкідливим для довкілля виявився бутерброд зі свининою (бекон, сосиски тощо), сиром та креветками.

Готовий до вживання так званий сандвіч-сніданок на весь день генерує еквівалент 1441 грамів вуглекислого газу. Це приблизно відповідає викидам від автомобіля, що проїхав 19 кілометрів, зауважують дослідники.

Вони також звертають увагу на те, що приготування сандвічів удома може вдвічі знизити викиди в атмосферу в порівнянні з бутербродами з магазину.

Зважаючи на те, що лише в Британії кожного року споживають приблизно 11,5 млрд сендвічів, зміни споживчої культури можуть позитивно вплинути на довкілля, вважають у Манчестерському університеті.