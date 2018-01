Гелен Міррен зіграє російську імператрицю - культогляд

Читайте в культогляді цього тижня:

Гелен Міррен зіграє російську імператрицю

Копирайт изображения Gareth Cattermole/Getty Images Image caption Гелен Міррен

Гелен Міррен очікує чергова "королівська роль".

Акторка, яка за свою тривалу кар'єру встигла зіграти одразу двох англійських королев, тепер спробує себе у ролі російської імператриці Катерини II, розповідає The Daily Mirror.

Оскароносна 72-річна акторка російського походження заявила, що завжди мріяла зіграти таку видатну історичну постать.

Настільки, що ідею для створення серіалу про Катерину, який вийде на телеканалах Sky та HBO, вона подала сама, пише видання.

"Катерина написала нові правила жіночого правління і виявилася настільки успішною, що до її імені почали додавати прикметник "велика", - цитує газета пані Міррен.

Серіал розповідатиме про імператрицю у пізній період її правління. Особлива увага буде прикута до її стосунків із Григорієм Потьомкіним, наголошує видання.

Продюсер проекту Чарлі Паттінссон назвав Катерину II "однією з найбільш могутніх та дивовижних жінок в історії" та заявив, що вона "заслуговує" на те, щоб її зіграла така виконавиця, як Міррен.

Досвіду роботи з такими ролями акторці не бракує. У 2005 році вона зіграла Єлизавету I у міні-серіалі, а у 2006 - Єлизавету II у популярному фільмі.

Та й сама акторка має деякі сімейні зв'язки з монархією - її прадідусь служив м'ясником при дворі королеви Вікторії, пише The Daily Mirror.

Очікуваний крок сера Елтона

Копирайт изображения TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Image caption Елтон Джон

Приголомшливим, але все ж таки очікуваним називає газета The Independent рішення Елтона Джона припинити концертну діяльність.

Приголомшливим - тому що, на думку видання, сера Елтона неможливо уявити "поза контекстом світового виступу".

"Колись він був сором'язливим молодим співаком-інтровертом. Але надихнувшись барвистими кольорами глем-року, він трансформувався у найбільш екстравагантного виконавця 70-х років", - описує газета найяскравіший період кар'єри виконавця.

Втім, його рішення можна зрозуміти, наголошує видання.

Серу Елтону 70, на сцені він вже півстоліття, і це вже не перша його спроба завершити концертну діяльність.

Подібне вже траплялося у 1977 році, у розпал панк-революції.

Тоді, як нагадує газета, співак страждав від булімії та залежності від кокаїну, і тільки повернення до своєї концертної команди дозволило йому знов насолоджуватися творчістю.

А в останні 20 років у сера Елтона почалися інші труднощі зі здоров'ям - операція на голосових зв'язках, проблеми з серцем та ще й бактеріальна інфекція, яка змусила його скасувати концерти минулого року.

На тлі цих проблем тривалу концертну кар'єру співака можна вважати не інакше як дивом, констатує The Independent.

Це стало можливим завдяки його "щирій любові" до сцени та "справжній фанатській одержимості" музикою.

Музиканти та кампанія #MeToo

Копирайт изображения MARK RALSTON/AFP/Getty Images Image caption Марш жертв сексуальних домагань в Голлівуді в листопаді 2017 року

На "Золотому глобусі" чорні сукні, а на "Ґреммі" - білі троянди.

Як розповідає The New York Times, на церемонії вручення головних музичних премій цієї неділі увага знов буде прикута до проблеми сексуальних домагань до жінок.

Та навряд чи слід очікувати масштабних акцій та гучних заяв.

Гостей церемонії закликають пришпилити до одягу білу троянду на знак "надії, миру, співчуття та солідарності" із жертвами сексуального насильства.

Але у цілому, як зазначає видання, музиканти поки що не надто активно висловлюються на цю тему і не влаштовують серйозних акцій.

На відміну від акторів, які зробили проблему домагань у Голлівуді головною темою церемонії вручення "Золотих глобусів".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Більшість жінок у світі зазнавали домагань

"Якщо у неділю, коли вся увага буде прикута до музики, не буде результативної відповіді, музична індустрія ризикує залишитися осторонь головної культурної дискусії нинішнього часу", - попереджає газета.

Але чому так сталося?

На думку видання, головна причина - у кількості жінок у шоу-бізнесі.

Зокрема, на самій церемонії "Ґреммі" їх очікується значно менше, ніж чоловіків: із 899 людей, номінованих на нагороди цього року, жінок лише 9%.

Окрім того, попри деякі повідомлення про сексуальні домагання у шоу-бізнесі, в музичній індустрії немає такого "антагониста", яким став Гарві Вайнштайн для Голлівуду.

До того ж, на відміну від акторів, музиканти мають змогу викривати соціальні проблеми у власних піснях, як це зробила Леді Гага, яка розповіла про проблему в пісні Till It Happens to You ("Поки це не станеться з тобою"), додає The New York Times.

Кому не дістався "Оскар"?

Копирайт изображения STF/AFP/Getty Images Image caption Режисер Альфред Хічкок так і не отримав Оскар за найкращу режисерську роботу

До церемонії вручення премії "Оскар" залишається ще більше місяця, але дискусії щодо фаворитів вже вирують.

Для британської The Guardian оголошення номінантів стало приводом згадати про акторів та режисерів, які попри талант, славу і видатну кар'єру так і не отримали бажану статуетку.

Зокрема, серед них газета називає Альфреда Хічкока, якому так і не дісталася премія за найкращу режисерську роботу, хоча близьким до цього він був п'ять разів.

"Він зрештою отримав статуетку за видатні досягнення, але поряд із його ім'ям на ній варто було б вигравіювати фразу "занадто пізно". Хічкок відповів доречною провомою. "Дуже дякую", - от і все, що він сказав перед тим, як піти зі сцени", - пригадує видання.

Режисер Стенлі Кубрик також мав би отримати нагороду за найкращу режисуру у 1976-му, але то був рік "Пролітаючи над гніздом зозулі", зазначає видання.

Без нагород за свої найкращі роботи залишився і Чарлі Чаплін.

А Мартін Скорсезе постійно програвав боротьбу за перемоги у головних номінаціях "гіршим" фільмам.

Інші ж зірки, наприклад Мерилін Монро, взагалі жодного разу не отримували навіть номінації, констатує The Guardian.

