П'ятеро родичів Аксьонова у кримській владі - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін разом з Сергієм Аксьоновим відвідують Артек, червень 2017

Іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Як родичі Аксьонова керують Кримом

Світ на порозі нової війни?

"Донька Путіна" розлучилася

Apple зніматиме кіно

Клан Аксьонова в Криму

Кому належить Крим та як в ньому розподілилася влада після анексії Росією навесні 2014 року - з'ясовує "Новая газета".

У статті під заголовком "За взятие Крыма!" йдеться про те, як родинний клан голови невизнаної Києвом та Заходом влади півострова Сергія Аксьонова зайняв відповідальні посади та поділив між собою бізнес.

На сьогодні, у кримській владі, яку підтримує Москва, працюють п'ять членів родини пана Аксьонова, повідомляє видання.

Батько - Валерій Аксьонов після так званого референдуму став заступником голови комітету з будівництва кримського парламенту.

Потрапила до парламенту і дружина сестри - Євгенія Добриня, очоливши комітет із регулювання земельних відносин.

Її громадянський чоловік Андрій Дедюхін у 2014 році очолив департамент з питань риболовлі місцевого міністерства сільського господарства.

Теща - Людмила Добриня стала членом громадської палати Криму, а її чоловіка Олександра Добриню призначили заступником директора державного підприємства "Експертно-технічний центр".

"Сам Сергій Аксьонов неодноразово наголошував: "українському кумівству" у кримській владі варто покласти край", - додає видання.

"Новая газета" зазначає, що після російської анексії, посади у високих кабінетах Криму отримали також ділові партнери пана Аксьонова, а ще його колеги по партії "Русское единство".

Окрім цього, родичі кримського "прем'єра" ще і бізнесом володіють, пише газета. Це будівельна компанія, служба ритуальних послуг і торговельний центр у Сімферополі.

З весни 2014 року дохід його дружини Олени Аксьонової збільшився в 11 разів до 32,8 мільйонів рублі.

Тепер за розміром доходу серед дружин російських губернаторів вона посідає сьоме місце, зазначає видання.

Серед інших осіб, що мають суттєвий вплив на життя півострову, "Новая газета" називає "спікера парламенту" Криму Володимира Константинова, "першого віце-прем'єра" Віталія Нахлупіна, банкіра Євгена Двоскіна та власника групи компаній "Интерстрой" Євгена Кабанова.

Світ на порозі нової війни?

Над світом нависла загроза нового збройного конфлікту глобального масштабу, пише The Economist.

Видання присвячує центральний матеріал свого випуску під назвою "Наступна війна" аналізу ситуації, що склалася у світі з огляду на технічний прогрес та суттєві геополітичні зміни, і робить невтішний висновок.

"Розгортання конфлікту масштабів та потужності, яких світ не бачив з часів Другої світової війни, знову можливе. І світ до цього не готовий", - пише тижневик.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російсько-білоруські навчання "Запад 2017", вересень 2017

Видання припускає можливість початку війни на Корейському півострові вже цього року. Тривожні сигнали надходять з Китаю та Росії.

"Приборкати їхні амбіції буде складніше, ніж прагнення Північної Кореї", - зазначає The Economist.

І якщо три останніх десятиріччя ознаменувалися нечуваним економічним зростанням Китаю, то в Росії ситуація виглядає інакше.

Саме тому, Кремль "готовий ризикувати заради того, щоб довести, що заслуговує на повагу та місце за столом переговорів", додає видання.

Майбутнє з війною вже ближче, ніж вам здається

Ці країни хочуть перегляду статус-кво, і сприймають сусідні регіони, як власні сфери впливу.

Для Китаю це Південна Азія, для Росії - Східна Європа і Центральна Азія.

Проте у відвертій військовій конфронтації з США, яка зберегла статус глобального лідера після холодної війни, жодна з цих країн не зацікавлена, адже розуміє, що програє.

Саме тому вони застосовують інші методи боротьби, експлуатуючи так звані "сірі зони" та інструменти примусу.

"В Україні Росія поєднала силові методи, дезінформацію, тактику агентурного проникнення у тил противника з кібервійною та економічним шантажем у такий спосіб, що демократичним суспільствам не вдасться її скопіювати та дати відсіч", - йдеться у статті.

Якщо США дозволить Пекіну і Москві встановити регіональні гегемонії, так вона де-факто дасть їм зелене світло до відстоювання своїх інтересів із застосуванням грубої сили.

І якщо це станеться, "майбутнє з війною вже ближче, ніж вам здається", підсумовує The Economist.

"Донька Путіна" розлучилася

Катерина Тихонова, яку ЗМІ називають дочкою російського президента Володимира Путіна, розійшлася зі своїм чоловіком - членом ради директорів нафтової компанії "СИБУР" Кирилом Шамаловим, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

"Привілей у вигляді володіння акціями скінчився разом зі шлюбом

Згідно з інформацією агентства, з розривом відносин пов'язують продаж акцій компанії, які належали пану Шамалову.

Угода відбулася у квітні 2017 року, а новим власником частки у розмірі понад 20 % став голова ради директорів компанії мільярдер Леонід Міхельсон.

Bloomberg зазначає, що пан Шамалов не отримав жодного прибутку, адже акції йому передали на знак довіри з боку родини Володимира Путіна.

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"Привілей у вигляді володіння акціями скінчився разом зі шлюбом", - пише агентство, з посиланням на трьох співрозмовників.

За словами ж людини з оточення бізнесмена, зв'язку між відносинами з пані Тихоновою та угодою - немає.

Представник пана Шамалова від коментарів відмовився. У пані Тихонової та в Кремлі на прохання дати коментар не відповіли.

Apple зніматиме кіно

Ще один крок назустріч домінуванню в індустрії розваг зробив техногігант Apple.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відкриття магазина Apple в Чикаго, жовтень 2017

Напередодні компанія придбала права на зйомки серіалу під керівництвом режисера оскароносного "Ла-Ла Ленд" Демієна Шазелла, повідомляє New York Times.

Пан Шаззел напише сценарій до всіх серій першого сезону проекту та стане його режисером.

У вересні володар Оскара підписав подібну угоду з компанією Netflix для роботи над мюзиклом, зйомки якого відбуватимуться у Парижі. Проте зніматиме режисер тільки перші дві серії сезону.

Подробиць угоди Apple не розкриває, тож наразі ані назва серіалу, ані локації зйомок невідомі.

Видання додає, що до роботи над проектом долучаться продюсери Джордан Горовіц та Фред Бергер, з якими пан Шазелл працював над "Ла-Ла Ленд".

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг