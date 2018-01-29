У боротьбі з Путіним Навальний "грає у довгу" - огляд ЗМІ
Іноземна преса у понеділок пише про такі теми:
- Як світові ЗМІ оцінюють протестний потенціал в Росії
- Які проблеми зі спілкуванням мають мілленіали
- Чому більшість службовців не може встояти перед сексом в офісі
Акції Навального - успіх чи провал?
Washington Post вважає, що протести російського опозиційного лідера Олексія Навального не призведуть до миттєвих зрушень, але допоможуть йому розбудовувати "інфраструктуру" для боротьби з Путіним у наступні роки.
На думку видання, протести були "незвичними" за масштабом, адже прихильники опозиціонера організували 115 акцій по всій країні. Водночас вони виявились меншими за чисельністю, ніж попередні протести у червні 2017, коли на вулиці Росії вийшли принаймні 50 тисяч людей.
"Але вони показали стійкість активної меншості прихильників Навального, навіть у віддалених російських регіонах, які готові піти на ризик арешту задля кампанії з усунення Путіна від влади", - пише видання.
"Я підтримую Навального, тому що хочу бодай якихось змін. Вони можуть бути на краще або на гірше. Я цілком це розумію", - каже 19-річна мешканка Мурманська.
На думку аналітиків, опозиційний лідер, якому заборонили брати участь в цьогорічних президентських виборах, "грає в довгу гру", продовжуючи зміцнювати загальнонаціональну базу підтримки, а також вдосконалює використання соцмереж, адже державне ТБ його в основному ігнорує.
Російська "Независимая газета" пише про те, що акціями Навальний "показав силу". На думку видання, про це свідчить географія протестів та увага з боку правоохоронців, які затримали сотні протестувальників.
"Винятком став Єкатеринбург, де акція відбулась на чолі з мером Євгеном Ройзманом і головою федерального штабу Навального Леонідом Волковим", - зауважує газета.
Експерт Микола Петров вважає, що Навальний продемонстрував, що "може нав'язувати владі свій порядок денний", а саму акцію назвав "успішною".
"Навальний зібрав тисячі людей по всій країні в холодну погоду. Тобто він продемонстрував свою силу, продемонстрував, що може мобілізувати своїх прихильників попри заборону балотуватися на виборах. Навряд чи будь-яка інша опозиційна політична сила в країні здатна на це", - цитує пана Петрова "Независимая газета".
Російська влада не так боїться Навального як кандидата в президенти, скільки боїться того, що все більше росіян підтримують його заклики до змін, пише Times.
На думку видання, ніхто, навіть сам Навальний, не сумнівається в переобранні Путіна на наступний термін.
Але можливо, що президент "занепокоєний" результатами одного з нещодавніх соцопитувань, за даними якого вперше з 2003 року більшість опитаних надали перевагу "змінам, а не стабільності".
На відміну від Путіна, який досі не представив своєї передвиборчої програми, Навальний у своїй, бодай і не зовсім реалістичній, намагається орієнтуватися на потреби середнього класу, представники якого прагнуть боротьби із корупцією та якісної освіти для дітей.
"Володимир Путін ігнорує ці сподівання", - вважає видання та закликає багаторічного російського лідера боротися з Навальним на виборах.
Соціальна ізоляція?
Нові дослідження показують, що мілленіали мають великі проблеми з особистим спілкуванням, надаючи перевагу соцмережам та інтернету, пише Independent.
За даними дослідження Cancer Research UK, лише 37% 18-24-річних почуваються комфортно під час спілкування з незнайомцями у реалі. Водночас у людей за 55 цей показник становить майже 70%.
Крім того, дослідники з'ясували, кожен п'ятий мілленіал ніколи не спілкується зі своїми сусідами. У старшого покоління цей показник складає лише 1%.
"Це дослідження показує зростання прірви між поколіннями в плані способу спілкування. Хоча й не дивно, що молоді люди засвоюють нові комунікаційні методи, важливо, щоб вони не втратили здатність розмовляти з людьми, що їх оточують", - каже експерт Ребекка Бікен з Університету Лідса.
Independent нагадує, що попередні дослідження виявили, що велика активність в соцмережах призводить до соціальної ізоляції та пов'язана зі зростанням смертності.
Офіс як афродизіяк
Sun пише про те, що 90% британців мали секс на роботі, при цьому 13% визнали, що займались цим в туалетах.
На думку видання, результати дослідження сайту saucydates.com "розлютять" босів, адже майже в кожному п'ятому випадку секс між співробітниками відбувався в робочий час. Окрім туалетів, іншими улюбленими місцями для пристрасних побачень опитані назвали зали засідань ради директорів компанії, кухню, архівні шафи, ліфти та навіть сходи.
"Спільним в усіх опитаних було те, що їм подобається хвилювання, викликане тим, що вони займаються сексом в той час, як мали б працювати. Більшість опитаних погодились, що заняття сексом в офісі додавало збудження через можливість бути спійманими", - коментує результати один з дослідників Девід Міннз.
На думку психолога Емми Кенні, офіс є "сприятливим підґрунтям для гормонів", адже представники протилежних статей перебувають в закритому просторі по кілька годин.
"Оскільки ви постійно перебуваєте поруч із цими людьми, ви їх пізнаєте краще. З ними легко комунікувати, оскільки ви з ними працюєте, і бар'єри, які існують в нормальному житті, відсутні", - каже Кенні. Водночас вона попереджає, що поєднання роботи та насолоди може призвести до проблем, якщо стосунки між партнерами закінчаться.
Особливо пристрасним офісним працівникам психолог радить ніколи не зустрічатися з босом, утримуватися від заборонених законом стосунків та завжди поводитися професійно під час виконання своїх обов'язків в офісі, пише Sun.
Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС