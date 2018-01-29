У боротьбі з Путіним Навальний "грає у довгу" - огляд ЗМІ

Іноземна преса у понеділок пише про такі теми:

Як світові ЗМІ оцінюють протестний потенціал в Росії

Які проблеми зі спілкуванням мають мілленіали

Чому більшість службовців не може встояти перед сексом в офісі

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Акції Навального - успіх чи провал?

Washington Post вважає, що протести російського опозиційного лідера Олексія Навального не призведуть до миттєвих зрушень, але допоможуть йому розбудовувати "інфраструктуру" для боротьби з Путіним у наступні роки.

На думку видання, протести були "незвичними" за масштабом, адже прихильники опозиціонера організували 115 акцій по всій країні. Водночас вони виявились меншими за чисельністю, ніж попередні протести у червні 2017, коли на вулиці Росії вийшли принаймні 50 тисяч людей.

"Але вони показали стійкість активної меншості прихильників Навального, навіть у віддалених російських регіонах, які готові піти на ризик арешту задля кампанії з усунення Путіна від влади", - пише видання.

Я підтримую Навального, тому що хочу бодай якихось змін. Вони можуть бути на краще або на гірше 19-річна мешканка Мурманська

"Я підтримую Навального, тому що хочу бодай якихось змін. Вони можуть бути на краще або на гірше. Я цілком це розумію", - каже 19-річна мешканка Мурманська.

На думку аналітиків, опозиційний лідер, якому заборонили брати участь в цьогорічних президентських виборах, "грає в довгу гру", продовжуючи зміцнювати загальнонаціональну базу підтримки, а також вдосконалює використання соцмереж, адже державне ТБ його в основному ігнорує.

Російська "Независимая газета" пише про те, що акціями Навальний "показав силу". На думку видання, про це свідчить географія протестів та увага з боку правоохоронців, які затримали сотні протестувальників.

"Винятком став Єкатеринбург, де акція відбулась на чолі з мером Євгеном Ройзманом і головою федерального штабу Навального Леонідом Волковим", - зауважує газета.

Експерт Микола Петров вважає, що Навальний продемонстрував, що "може нав'язувати владі свій порядок денний", а саму акцію назвав "успішною".

"Навальний зібрав тисячі людей по всій країні в холодну погоду. Тобто він продемонстрував свою силу, продемонстрував, що може мобілізувати своїх прихильників попри заборону балотуватися на виборах. Навряд чи будь-яка інша опозиційна політична сила в країні здатна на це", - цитує пана Петрова "Независимая газета".

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Російська влада не так боїться Навального як кандидата в президенти, скільки боїться того, що все більше росіян підтримують його заклики до змін, пише Times.

На думку видання, ніхто, навіть сам Навальний, не сумнівається в переобранні Путіна на наступний термін.

Але можливо, що президент "занепокоєний" результатами одного з нещодавніх соцопитувань, за даними якого вперше з 2003 року більшість опитаних надали перевагу "змінам, а не стабільності".

На відміну від Путіна, який досі не представив своєї передвиборчої програми, Навальний у своїй, бодай і не зовсім реалістичній, намагається орієнтуватися на потреби середнього класу, представники якого прагнуть боротьби із корупцією та якісної освіти для дітей.

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"Володимир Путін ігнорує ці сподівання", - вважає видання та закликає багаторічного російського лідера боротися з Навальним на виборах.

Соціальна ізоляція?

Нові дослідження показують, що мілленіали мають великі проблеми з особистим спілкуванням, надаючи перевагу соцмережам та інтернету, пише Independent.

За даними дослідження Cancer Research UK, лише 37% 18-24-річних почуваються комфортно під час спілкування з незнайомцями у реалі. Водночас у людей за 55 цей показник становить майже 70%.

Крім того, дослідники з'ясували, кожен п'ятий мілленіал ніколи не спілкується зі своїми сусідами. У старшого покоління цей показник складає лише 1%.

"Це дослідження показує зростання прірви між поколіннями в плані способу спілкування. Хоча й не дивно, що молоді люди засвоюють нові комунікаційні методи, важливо, щоб вони не втратили здатність розмовляти з людьми, що їх оточують", - каже експерт Ребекка Бікен з Університету Лідса.

Independent нагадує, що попередні дослідження виявили, що велика активність в соцмережах призводить до соціальної ізоляції та пов'язана зі зростанням смертності.

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Офіс як афродизіяк

Sun пише про те, що 90% британців мали секс на роботі, при цьому 13% визнали, що займались цим в туалетах.

На думку видання, результати дослідження сайту saucydates.com "розлютять" босів, адже майже в кожному п'ятому випадку секс між співробітниками відбувався в робочий час. Окрім туалетів, іншими улюбленими місцями для пристрасних побачень опитані назвали зали засідань ради директорів компанії, кухню, архівні шафи, ліфти та навіть сходи.

Більшість опитаних погодились, що заняття сексом в офісі додавало збудження через можливість бути спійманими Девід Міннз, дослідник

"Спільним в усіх опитаних було те, що їм подобається хвилювання, викликане тим, що вони займаються сексом в той час, як мали б працювати. Більшість опитаних погодились, що заняття сексом в офісі додавало збудження через можливість бути спійманими", - коментує результати один з дослідників Девід Міннз.

На думку психолога Емми Кенні, офіс є "сприятливим підґрунтям для гормонів", адже представники протилежних статей перебувають в закритому просторі по кілька годин.

"Оскільки ви постійно перебуваєте поруч із цими людьми, ви їх пізнаєте краще. З ними легко комунікувати, оскільки ви з ними працюєте, і бар'єри, які існують в нормальному житті, відсутні", - каже Кенні. Водночас вона попереджає, що поєднання роботи та насолоди може призвести до проблем, якщо стосунки між партнерами закінчаться.

Особливо пристрасним офісним працівникам психолог радить ніколи не зустрічатися з босом, утримуватися від заборонених законом стосунків та завжди поводитися професійно під час виконання своїх обов'язків в офісі, пише Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС