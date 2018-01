Польща хоче "відбілити історію" - огляд ЗМІ

В огляді міжнародної преси у вівторок:

Суперечливий польський закон

Передвиборча тактика Путіна

Небезпечні мобільні додатки

Чи шкідливі електронні цигарки

Суперечливий польський закон

Копирайт изображения Reuters Image caption Новий польський закон забороняє вживати вислів "польські табори смерті"

Утриматися від обмеження свободи слова закликає польську владу ізраїльське видання The Jerusalem Post.

Газета піддає нищівній критиці новий польський закон про Інститут національної пам'яті, який забороняє вживати вислів "польські табори смерті" та передбачає ув'язнення за "приписування польському народу чи державі відповідальності чи співучасті у злочинах Третього рейху".

"Будь-який законопроект, що передбачає штраф чи ув'язнення за допис чи висловлювання, є зневагою до свободи слова. Це створює атмосферу страху, придушує відкриту дискусію та перешкоджає розкриттю правди", - пише газета.

Факти свідчать, що польський народ "допомагав нацистам під час холокосту, часто-густо, керуючись глибокими антисемітськими переконаннями", вважає The Jerusalem Post. І жодна кількість законів, схвалених польським Сеймом, не змінить цього, додає видання.

Газета пише, що не можна заперечувати того, що багато поляків постраждали за часи Другої світової війни від дій нацистів й радянської влади, проте масштаби цих страждань неможливо порівняти зі "звірствами", які вчиняли проти євреїв.

"Саме тому спроби польського уряду відбілити історію та стерти роль, яку відіграв польський народ, допомагаючи нацистам переслідувати євреїв, просто смішні", - пише газета.

Ще більш тривожним виглядає те, що цей законопроект підтримає така велика кількість громадян Польщі, підсумовує The Jerusalem Post і додає, що жителі Ізраїлю не мовчатимуть.

Передвиборча тактика Путіна

Копирайт изображения Reuters

Російський президент Володимир Путін намагається переконати свій електорат в тому, що в Росії почалося економічне зростання і в цьому його заслуга, пише The Wall Street Journal.

Під час своїх поїздок по регіонах Росії у рамках передвиборчої кампанії, господар Кремля не забуває зарахувати до переліку своїх здобутків вихід російської економіки з рецесії, зазначає видання.

"Зазнавши удару від зниження цін на нафту та західних санкцій, економічні показники Росії впали у 2015-2016 роках, але минулого року почали трохи зростати завдяки відновленню цін на нафту", - пише газета.

У передвиборчій платформі пана Путіна відсутня чітка економічна програма, проте наразі він не оголосив про радикальну зміну курсу, що характеризується потужною присутністю держави в управлінні економікою. Сайт його передвиборчого штабу майорить статистичними даними, що демонструють прогрес країни з 2000 року, додає видання.

Російський президент робить ставку на виборців середнього віку, йдеться у статті. І якщо під час попереднього терміну електорат очікував від президента нового поштовху для розвитку, то зараз він розраховує на стабільність.

За словами Андрія Прокудіна, очільника офісу опозиціонера Олексія Навального у Твері, спочатку Володимир Путін цю стабільність забезпечував, проте згодом вона перетворилася на "стагнацію".

Небезпечні мобільні додатки

Копирайт изображения EPA

Лише один клік у налаштуваннях на вашому смартфоні, й ви добровільно даєте дозвіл на використання всієї персональної інформації, якою він володіє.

The Guardian присвячує матеріал мобільним додаткам, які збирають про нас дані та роблять їх доступними.

Напередодні у центрі скандалу опинилася компанія Strava, яка оприлюднила карту на основі даних фітнес-трекерів по всьому світу, що могло розкрити координати військових баз. І хоча юзери власноруч дали згоду на доступ до інформації, яку використовувала компанія, її досить легко вкрасти, зазначає видання.

Серед інших програм, які можуть поставити під загрозу безпеку персональних даних, газета називає Foursquare.

Так, у 2010 році ця програма, за допомогою якою її користувачі "чекіняться" у різних закладах, помилково оприлюднила всю цю інформацію. А в 2016 році, японські дослідники встановили, що за допомогою мобільного застосунку для побачень для представників ЛГБТ-спільноти Grindr, можна встановити точне місцезнаходження його користувача.

"Такі випадки показують, що може трапитися, коли ми передаємо дані про наше місцеперебування та персональну інформацію до велетенських анонімних банків зберігання інформації", - пише Guardian.

Стосовно таких популярних сервісів, як Facebook, Google та Tripadvisor, через питання безпеки можна не перейматися, проте вони полюбляють контролювати наше місцеперебування. Як приклад видання наводить програму GoogleMaps, яка відслідковує всі ваші пересування, тільки якщо ви самостійно не відмовитесь від цієї функції. Окрім цього, на календарі ви можете побачити, де саме ви були в конкретний день.

"Коли суцільна бізнес-модель таких компаній побудована на даних, що може їх змусити припинити ці дані збирати?" - ставить риторичне питання автор статті.

Тож, наступного разу, коли мобільний застосунок черговий раз попросить вас активувати геолокацію, краще відмовтесь, радить Guardian.

Електронні цигарки - шкідливі?

Копирайт изображения Getty Images

Нікотин в електронних цигарках може утворювати в живих організмах сполуки, що руйнують ДНК, а також спричиняти рак. Про це свідчать результати експерименту, який співробітники The New York University School of Medicine провели над лабораторними мишами, повідомляє Times.

Зокрема, дослідники встановили, що дим, який під час паління вдихають вейпери, завдає шкоди клітинам серця, легень та сечового міхура. Такі зміни в організмі подібні до тих, які відбуваються з пасивними курцями, проте це питання все ще потребує більш тривалих досліджень.

Скептики ж звернули увагу на те, що висновки експерименту справедливі тільки для мишей і не мають нічого спільного з людьми.

У британському центрі дослідження раку кажуть, що такі експерименти важливі, проте наразі зарано говорити про те, як електронні цигарки впливають на людей у реальному житті.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС