Чому Польща боїться втратити українських заробітчан - огляд ЗМІ

В огляді міжнародної преси 31 січня:

Чим безвіз для України загрожує економіці Польщі

Які теми оминув Дональд Трамп у посланні Конгресу

Чому "кремлівську доповідь" розкритикували у США

Як британські шукачі скарбів не отримали 350 тисяч доларів

У Польщі побоюються, що українці оберуть для роботи інші країни

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Безвізовий режим для України може мати неприємні наслідки для польської економіки. У Варшаві побоюються, що завдяки можливості вільно пересуватися Європою українські заробітчани оберуть інші країни, пише британська Daily Express.

Видання зауважує, що Польща вже не перший рік відчуває нестачу робітників, адже місцеве населення старішає, а молодь їде працювати у більш заможні європейські країни.

"Дешева робоча сила з сусідніх України та Білорусі компенсувала цю нестачу, але після того, як ЄС послабив візовий режим для України, тут побоюються, що українці можуть обрати для роботи інші країни", - пише Daily Express.

Наразі у Польщі працює від мільйона до півтора мільйона українців, і чимало з них навіть не мають дозволу на роботу, стверджує видання.

Як підрахували у країні два роки тому, Польщі потрібні 5 мільйонів працівників, щоб утримати нинішні темпи економічного зростання, нагадує Daily Express.

Про що Трамп не сказав конгресменам

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп під час виступу у Конгресі США

У своєму першому посланні до Конгресу президент США Дональд Трамп залишив осторонь конфліктну риторику та віддав перевагу закликам до єднання. Так трактує промову голови Білого дому американська The New York Times.

За словами газети, як й інші президенти, пан Трамп використав промову для пропаганди досягнень власної адміністрації.

Він пішов ще далі, ніж попередники, та згадав про всі свої успіхи за останній рік. Серед них він назвав і покращення ситуації на ринку праці, і зменшення податків, і воєнну перемогу над угрупованням "Ісламська держава".

Проте чимало суперечливих тем президент залишив поза увагою, констатує видання.

"Він не сказав ані слова про розслідування втручання Росії у вибори-2016 та про те, чи сприяв цьому він сам або його партнери і чи вони перешкоджали правосуддю. Не згадав він і про жіночий рух Me too, який виступає проти сексуальних домагань та насильства", - пише видання.

Газета зазначає, що у 80-хвилинній промові - найдовшої з часів Білла Клінтона - пан Трамп також "доклав всіх зусиль", щоб справити враження людини, толерантної до всіх етнічних груп у США, в тому числі й до так званих "мрійників" - мігрантів, яких нелегально ввезли до країни у дитинстві.

"Але демократи скористалися нагодою дати власну відповідь Трампу: вони запросили сісти біля "мрійників", які от-от втратять захист від депортації, а також родичів людей, яких арештувала та депортувала адміністрація Трампа", - додає The New York Times.

Задоволених "кремлівською доповіддю" немає

Копирайт изображения MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images Image caption Російський прапор на будинку поряд з посольством США у Москві

На "кремлівську доповідь" американського мінфіну у Росії відповіли "гнівом та насмішками", пише американська Washington Post.

Але невдоволення список викликав і у самих США, причому і серед демократів, і серед республіканців. І ті, й інші не розуміють, чому у доповіді не йдеться про жодні санкції проти згаданих у документі росіян.

За словами газети, документ виглядає, наче його скопіювали з двох відкритих джерел - рейтингу журналу Forbes та кремлівського списку російських посадовців - та спішно опублікували за 11 хвилин до кінцевого терміну.

"Цей список узагальнений, всеосяжний та включає всіх без розбору, і це перекреслило мету документу, яка полягала не у тому, щоб переслідувати всіх багатих росіян або всіх корумпованих багатих росіян, а у тому, щоб переслідувати тих, хто входить до структури путінської влади", - цитує газета Даніеля Фріда, який займався питанням санкцій у Держдепартаменті за часів президента Барака Обами.

Втім, деяких незручностей вказані у списку росіяни все ж зазнають.

На думку вашингтонського юриста Еріка Феррарі, їхні фінансові операції можуть проходити із затримкою, адже міжнародні банки перевірятимуть таких клієнтів ретельніше, додає The New York Times.

Нетривала радість шукачів скарбів

Копирайт изображения DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption Справжні монети Римської імперії, які датуються I-II ст. нашої ери

Газета The Daily Mail розповідає про двох британців, які начебто знайшли скарб вартістю приблизно у 350 тисяч доларів. Але радість тривала недовго - знайдене "римське золото" виявилося реквізитом для зйомок популярного британського серіалу.

Шукачі металу Пол Адамс та Енді Семпсон натрапили на "скарб" посеред поля у графстві Саффолк. Загалом вони знайшли 60 монет, шість із них із зображенням римського імператора Нерона. Кожна з них коштує на антикварному ринку приблизно 37 тисяч доларів, тож чоловіки вже почали мріяти про купівлю нової спортивної машини або виплату іпотеки, пише газета.

Але незабаром з'явилися перші сумніви. Спочатку знахідка викликала підозру у їхнього сусіда, а його дружина пригадала, що якраз у цій місцевості нещодавно знімали комедійний серіал Detectorists.

Остаточно край сподіванням Адамса та Семпсона на багатство поклав дзвінок у телестудію. Там розповіли, що і справді використовували монети як реквізит, і, очевидно, випадково залишили їх у полі. Собівартість однієї такої монети - усього 5 фунтів (7 доларів).

За словами чоловіків, вони не знали, "плакати чи сміятися".

"Нас можна офіційно визнати найбільшими невдахами серед шукачів металу. Про нашу історію можна зняти окремий серіал", - цитує The Daily Mail пана Семпсона.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC