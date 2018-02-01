Польський закон призвів до кризи у відносинах з Києвом - ЗМІ

В огляді іноземної преси у четвер читайте:

• Сенат Польщі підтримав суперечливий закон про Голокост

• Як відреагував на це Ізраїль

• Чому Лондон вважають світовою столицею розлучень

• Розкрито таємницю подарунку Меланії Трамп для Мішель Обами

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Польща не відступає

Вища палата польського парламенту ухвалила суперечливий закон про заперечення участі поляків у Голокості попри протести країн-партнерів Польщі, пише Gazeta Wyborcza.

"Законопроект викликав кризу у відносинах Польщі з Ізраїлем та Україною. Проти нього також протестують наукові центри та дослідники Голокосту, - зазначає видання. - Міністерство закордонних справ України вказує на те, що закон представляє полякам українців як націоналістів-злочинців".

Як відомо, закон вводить кримінальну відповідальність за заяви про причетність поляків до знищення євреїв під час Другої світової війни. Газета цитує маршалка Сейму, нижньої палати польського парламенту, який упевнений, що завдяки закону Польща "отримала ефективний інструмент для захисту свого доброго імені".

Gazeta Wyborcza розповідає, що посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі намагалася переконати очільників парламенту відкласти голосування в Сенаті. Подібні спроби робили й комісія з антисемітизму Конгресу США і Державний департамент.

Американські дипломати попередили президента Анджея Дуду, що закон може призвести до погіршення у відносинах з США. У відповідь за кілька годин до голосування пан Дуда заявив: "Я глибоко переконаний, що наше ставлення до справедливості та чесного підходу до нашої історії та історичну правду рано чи пізно будуть поважати. Але ми прийдемо до цього лише тоді, коли прагнутимемо цього спокійно, без надмірних емоцій і без гніву."

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Ізраїль розлючений

Новина з польського Сенату збурила газети в Ізраїлі. Одне з провідних видань країни, Haaretz, висловило обурення через те, що Варшава не дотримала обіцянки створити групу, яка б переглянула деякі суперечливі формулювання в законі і поки що не виносити його на голосування у вищій палаті парламенту.

Haaretz розповідає, що після голосування у Сеймі 26 січня голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зателефонував прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому і домовився такої групи. "Проте польський Сенат підтримав закон ще до того, як сторони розпочали роботу в цьому напрямку", - пише Haaretz.

Газета нагадує, що перше голосування по закону, який забороняє говорити про участь поляків у знищенні євреїв, відбувся у переддень Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту, що саме по собі було доволі "незграбним". Кроки польських законотворців спричинили "політичний, публічний і медійний шторм в Ізраїлі", - додає газета.

Копирайт изображения IAN KINGTON/AFP/Getty Images Image caption Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", розлучився з Дарією Жуковою

Як розлучаються олігархи

Британські газети повідомляють ім'я дружини російського олігарха, яка отримала найбільшу в історії Британії компенсацію за розлучення. Нею стала Тетяна Ахмедова. Саме вона за рішенням Лондонського суду має отримати 453 мільйони фунтів стерлінгів від свого колишнього - мільярдера Фархада Ахмедова.

Газета Guardian розповідає, що пані Ахмедовій було 21, коли вийшла заміж за російського бізнесмена. У 1993 році вони оселилися в Англії. Подружжя проживало у маєтку в Сурреї вартістю 39 мільйонів фунтів стерлінгів і ще одному будинку, купленому за майже 28 мільйонів фунтів.

У суді жінка стверджувала, що протягом 20-ти років виховувала двох синів "без допомоги нянь", а чоловік, звісно ж, займався бізнесом.

До речі, нині 62-річний Фархад Ахмедов фігурує у так званому "американському списку Путіна" і вважається олігархом, наближеним до Кремля. Guardian пише, що цей "газовий магнат" є також другом Романа Абрамовича, власника футбольного клубу "Челсі".

За рішенням суду щодо розлучення пари, що відбувся у 2016 році, пан Ахмедов мав віддати колишній дружині 41,5% своїх статків. Проте її представники повідомили британським ЗМІ, що вона не отримала від нього "ані копійки". Пан Ахмедов опротестував рішення щодо поділу майна, звинувативши лондонський суд у "явно несправедливому" фаворитизмі щодо колишньої дружини. А тим часом представник Тетяни Ахмедової, Ходж Малек, стверджує, що російський олігарх сховав "майже все своє багатство в офшорах", аби уникнути виплат.

Історія російського подружжя стала черговою справою, яка підтвердила репутацію Лондона як "світової столиці розлучень", зазначає Guardian. Газета пригадує, що у 2014 році за рішенням суду фінансист Кріс Хон виплатив своїй дружині 337 мільйонів фунтів стерлінгів. А у 2017-му власник компанії "Лора Ешлі" Ху Кей Пен виклав своїй колишній 64 мільйони фунтів стерлінгів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що ж там у блакитній коробці "Тіффані"?

Загадковий подарунок Меланії

Дружина колишнього американського президента Мішель Обама нарешті розкрила таємницю подарунку, який зробила їй Меланія Трамп на інавгурації 20 січня 2017 року, повідомляє американська газета New York Times. "Таємничий подарунок у незручний момент" спричинив багато спекуляцій про те, що було всередині, пише видання.

І от колишня Перша Леді розповіла таки про те, що було у блакитній коробці "Тіффані", яку піднесла їй Меланія. Це була рамка для картин. "Це була чудова рамка", - цитує пані Обаму New York Times.

Подарунок став несподіванкою тодішньої церемонії, яка зазвичай проводиться у жорсткій відповідності із протоколом. Замість того, аби вишикуватися для історичного фото двох президентів із дружинами, пані Трамп повернулося спиною до фотографів і вручила пані Обамі прямокутну коробку.

Після деякої паузи, спричиненої розгубленістю Мішелі, її чоловік взяв подарунок і відніс його всередину Білого дому. Пані Обама пояснила, що покласти подарунок, скажімо, на східці, де відбувалася церемонія, було б верхом невихованості.

Як зазначає New York Times, вміст блакитної коробки став тоді "чи не найбільшою загадкою" усієї церемонії інавгурації Дональда Трампа.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС