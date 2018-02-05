США вступили у нову гонку озброєнь - ЗМІ

В огляді:

США у новій гонці озброєнь

Російські бізнесмени втікають з Британії?

Як соцмережі руйнують суспільство

Штучний інтелект допоможе лікарям

США у новій гонці озброєнь

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Трамп закликав Конгрес модернізувати ядерний арсенал США

США розпочинає нову гонку озброєнь, пише New York Times, коментуючи ядерну доктрину, оприлюднену напередодні адміністрацією американського президента.

"Ця (на відміну гонки озброєнь часів холодної війни. - Ред.) менше спрямована на кількість озброєння, а більше - на новітні методи й технології, націлені на те, щоб перехитрити та випередити іншу сторону", - зазначає газета.

Значна увага у документі приділяється Росії. Російського президента Володимира Путіна, зокрема, називають постаттю, яка змушує США відновлювати свій ядерний потенціал.

Йдеться про те, що Москва нарощує свою ядерну силу, маневруючи у рамках угоди про взаємне скорочення арсеналу ядерної зброї (СНВ-III). Її у 2011 році підписали Барак Обама та Дмитро Медвєдєв.

"Попередні припущення, що наші можливості виробляти ядерну зброю більше не знадобляться, а існуючій інфраструктурі можна дозволити застаріти, виявилися хибними", - цитує видання документ.

"Тепер стало очевидно, що у США має бути достатньо дослідницьких, конструкторських та виробничих потужностей для підтримки та заміни своїх ядерних сил", - йдеться у доктрині.

Нова програма передбачає збільшення витрат на оборону.

Зокрема очікується, що протягом 30 років вона обійдеться Вашингтону у щонайменше 1,2 трильйони доларів.

Переважна частина цих коштів піде на нове покоління винищувачів, нові підводні човни та відбудову ядерних потужностей на заході країни.

Одним із найбільш контроверсійних положень доктрини New York Times називає пункт про те, що США можуть застосовувати ядерну зброю у відповідь на атаку великої руйнівної сили, не обов'язково ядерну, на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Російські бізнесмени втікають з Британії?

Копирайт изображения EPA Image caption Борис Тітов каже, що дозволу повернутися додому просять у Кремля понад десять бізнесменів

Заможні російські бізнесмени, які емігрували до Великої Британії, просять у Кремля дозволу повернутися додому, повідомляє Times.

Напередодні уповноважений президента Росії у справах підприємців Борис Тітов передав Володимиру Путіну список тих, хто хоче повернутися до Росії, проте не робить цього через загрозу арешту.

Останнім часом російський уряд веде активну боротьбу з олігархами, яких підозрюють у корупції, додає видання.

У переліку понад 10 прізвищ, проте пан Тітов відмовився їх розголошувати.

Він спілкувався з журналістами після того, як Times стало відомо, що Високий суд Англії планує заморозити британські активи вартістю у понад 50 тисяч фунтів стерлінгів, якщо власники не зможуть пояснити, як їх отримали.

За словами міністра безпеки Великої Британії Бена Воллеса, "проти злочинців та корумпованих політиків на кшталт росіян, які живуть у Лондоні, з серіалу ВВС МакМафія" необхідно вжити сурових заходів.

Уповноважений російського президента розкритикував плани Високого суду, зазначивши, що через такі дії Лондон може втратити репутацію тихої гавані для заможних іноземців.

"Таке ставлення до жителів своєї країни - дуже поганий сигнал. Він показує, що британська політична верхівка починає проводити абсолютно нову політику і починає боротьбу з заможними", - цитує видання пана Тітова.

Соцмережі руйнують суспільство

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соціальні мережі руйнують механізми функціонування суспільства, вважають деякі дослідники

Перші співробітники Facebook та Google запускають кампанію боротьби з негативним впливом сучасних технологій та соцмереж на суспільство, розповідає New York Times.

Група вихідців з Кремнієвої долини створює Центр людяних технологій, кинувши виклик компаніям, у розбудові яких вони самі брали участь.

У рамках ініціативи під назвою "Правда про технології" передбачена рекламна кампанія у понад 55 тисячах шкіл по США, яка інформуватиме молодь про небезпеки залежності від сучасних технологій.

"Найбільшими суперкомп'ютерами світу володіють дві компанії - Facebook та Google, і куди ми їх спрямовуємо? Ми спрямовуємо їх на людський мозок, на дітей", - цитує видання колишнього співробітника Google і очільника ініціативної групи Трістана Гарріса.

За словами іншого члена групи та колишнього співробітника Facebook Камат Паліхапітія, соціальні мережі руйнують механізми функціонування суспільства.

Активісти кажуть, що як люди, які створили ці продукти, вони ще можуть зробити достатньо, доки ті не завдали більшої шкоди.

Серед планів групи зокрема почати лобіювання законопроектів, що обмежують вплив техно-гігантів.

Штучний інтелект допоможе лікарям

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Штучний інтелект може допомогти лікарям аналізували медичні знімки

Британська компанія DeepMind, яку купив Google, розробила алгоритм для штучного інтелекту, що діагностуватиме захворювання за медичними знімками, повідомляє Financial Times.

Це може стати першим випадком використання штучного інтелекту в медицині, пише видання.

Компанія обробила тисячі сканів сітківки ока для того, щоб навчити алгоритм штучного інтелекту вирізняти ознаки захворювань швидше та ефективніше за лікарів.

Програму вчили розпізнавати такі захворювання як глаукому, діабетичну ретинопатію та макулодистрофію.

Якщо висновки медиків-науковців щодо експерименту будуть позитивними, технологію можуть почати тестувати у лікарнях вже за кілька років.

Представник DeepMind Домінік Кінг переконаний, що за допомогою штучного інтелекту у певних сферах, як от робота зі знімками, за декілька років компанія зможе досягти справжнього прориву.

Наступним кроком у залученні штучного інтелекту може стати його використання в аналізі сканувань променевої терапії, та діагностиці раку, зазначає газета.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг