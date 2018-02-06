Хто буде після Путіна? - огляд ЗМІ

В огляді міжнародної преси у вівторок:

Хто після Путіна?

Трамп і економічна реальність

Повний ц икл Берлінської стіни

Чи варто пити гарячий чай?

Хто після Путіна?

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Цьогорічні президентські вибори - не проблема для Володимира Путіна, але як щодо 2024 року? Це питання ставить у своїй статті московський кореспондент газети Guardian Шон Вокер.

Він зауважує, що, за шість тижнів до голосування, думки російської еліти зосереджені не на кампанії 2018 року, а на значно більшій виборчій проблемі, а саме на тому, що станеться на наступних виборах у 2024 році.

"Над питанням 2024-го року усі розмірковують, але ніхто не наважується сказати вголос", - пише Вокер.

Він цитує неназване джерело, яке стверджує, що Путін ще у 2008 році вирішив не змінювати конституцію, яка забороняє більше ніж два президентських терміни підряд.

Джерело припускає, що Путін може обрати когось із наближених осіб, а сам обійняти певну церемоніальну посаду, яка б дозволила тримати ситуацію в цілому під контролем.

Guardian також звертає увагу на те, що слабкий рівень конкуренції під час нинішньої президентської кампанії розчарував навіть прокремлівських прихильників.

"Ми хотіли зробити вибори цікавими, але не впорались, це очевидно", - цитує газета людину, наближену до президентської адміністрації.

Попри те, що Кремль заблокував участь у виборах Олексія Навального, він проводить "вражаючу кампанію".

"Створені ним представництва в регіонах і мережа волонтерів по всій країні виглядають, як підготовка до тривалого політичного майбутнього", - пише Guardian.

"Схвильовані прихильники Путіна теж вдивляються у віддалене майбутнє", - додає газета. І зауважує, що хоч заклики про відновлення монархії і посади царя навряд чи стануть реальністю, однак вони повною мірою демонструють "брак альтернатив".

Трамп і економічна реальність

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Коментуючи різке падіння американського фондового ринку, Washington Post пише, що "реальність всюди наздоганяє Дональда Трампа".

Лише минулого тижня глава Білого дому "вихвалявся перед країною здобутками фондового ринку" і розповідав про чергові рекорди, нагадує оглядач видання Дана Мілбенк (журналіст прославився, коли з'їв власну колонку, у якій скептично оцінив шанси Трампа стати кандидатом від республіканців. - Ред.).

Пан Мілбенк пише, що за рік президентства Трамп написав щонайменше 54 твіти, в яких вихвалявся зростанням ринку цінних паперів.

"Цілий рік він приписував собі зростання ринку, яке було продовженням дев'ятирічного руху вгору (який він називав бульбашкою перед тим, як став президентом). Тепер, імовірно, ринок починає реагувати на реальну політику Трампа. ", - зазначає Мілбенк.

На думку оглядача, в тому чи іншому сенсі реальність наздоганяє Трампа. Так сталося і з рівнем безробіття, який президент нещодавно назвав найнижчим за всю історію країни.

За декілька днів після цієї заяви департамент з питань працевлаштування доповів про те, що рівень так званого "чорного безробіття" вже на такий низький, як був до цього, пише Мілбенк.

Повний цикл Берлінської стіни

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Німецьке видання Spiegel пише, що Берлінського муру немає вже рівно стільки ж часу, скільки він простояв.

"У понеділок Берлін святкував ще одну історичну подію. 5 лютого виповнилося 28 років, два місяці й 26 днів з часу падіння Берлінського муру. Це рівно стільки, скільки він простояв", - пише Spiegel.

Журнал відзначає, що цього дня завершився "повний цикл".

"Кажуть, люди, які втратили частину тіла, пізніше можуть відчувати уявний біль. Але складно уявити, що надто багато людей так само сумують через втрату Берлінського муру", - пише видання.

Водночас Spiegel визнає, що навряд чи місто колись повністю забуде про рани, спричинені розділенням Берліна на комуністичний Схід і демократичний Захід.

"Це навряд чи можливо навіть попри те, що сліди кордону зникають, райони міста розростаються як одне ціле, а більша частина муру й оглядових веж зникли з поля зору,"- додає Spiegel, пропонуючи читачам зображення "до та після" знесення муру.

Чи варто пити гарячий чай?

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Занадто гарячий чай може підвищувати ризик раку, пише Telegraph, посилаючись на дослідження китайських учених.

Дослідники спостерігали за понад 450 тисячами людей віком від 30 до 79 років упродовж дев'яти років.

Зрештою, вони дійшли висновку про те, що вживання дуже гарячого чаю може підвищувати ризик захворювання на рак стравоходу.

А в поєднанні з вживанням алкоголю чи палінням цей ризик зростає ще більше.

"Утримання від гарячого чаю може позитивно вплинути на запобігання розвитку раку стравоходу в людей, які вживають надмірні дози алкоголю чи палять", - цитує висновок учених Telegraph.

Газета нагадує, що рак стравоходу особливий тим, що дуже небагатьом людям вдається прожити більш ніж п'ять років після його появи.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC