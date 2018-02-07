Огляд ЗМІ: 9 причин займатися сексом

В огляді міжнародної преси у середу:

Чим корисний секс

До чого призведе польський "гамбіт"

Які права матимуть жінки через сто років

Коли британці стають дорослими

Переваги сексу

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Daily Mail перераховує "причини, які роблять секс корисним".

По-перше, кажуть науковці, він допомагає спалити велику кількість калорій та може бути "чудовою" заміною фізичних вправ. По-друге, в організмах людей, які живуть здоровим сексуальним життям, виробляється велика кількість антитіл, що посилюють імунну систему.

Крім того, на думку гінеколога Шеррі Росс, секс допомагає жінкам вилікувати нетримання сечі після пологів та позбутися чи принаймні знизити біль, пов'язаний з менструальним циклом, а в разі оргазму гарантує спокійний та легкий сон.

Навіть більше, дослідники стверджують, що гарний секс значно поліпшує психічний стан та запобігає появі зморшок.

"Результати показали, що люди, які мають регулярне здорове сексуальне життя виглядають приблизно на сім років молодшими, ніж люди, які не займаються коханням два-три рази на тиждень", - пише видання.

І, нарешті, секс підтримує в формі мозок. Згідно з новітнім дослідженням, "сексуально активні літні люди показують набагато кращі результати у вербальних та візуальних тестах", пише Daily Mail.

"Зробити неможливе"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Націоналісти пікетують посольство Польщі в Україні через закон про ІНП

Financial Times вважає, що польський уряд опинився "у складній ситуації" через закон про Інститут національної пам'яті (ІНП), який, зокрема, криміналізує заперечення "злочинів українських націоналістів".

Видання нагадує, що прихильники керівної партії "Право та Справедливість" раділи внесенню змін до закону, який, на їхню думку, покликаний захистити державу від наклепів.

Водночас документ розкритикували США та Ізраїль, які висловили побоювання, що він призведе до "сповільнення" дискусій про роль деяких поляків у злочинах проти євреїв під час Другої світової війни.

Саме тому, веде далі Financial Times, президент Польщі Анджей Дуда спробував "послабити напругу". Він заявив, що підпише зміни до закону, після чого надішле його до конституційного трибуналу для "роз'яснень".

Підписання закону стало тим, на що чекали виборці в країні. Міхал Барановські, експерт

"Президент намагається зробити неможливе. Підписання закону стало тим, на що чекали виборці в країні. Надсилаючи його до конституційного трибуналу, він намагається дати Польщі можливість перевести подих у справах з іноземними партнерами", - вважає експерт Міхал Барановські.

На думку видання, своєрідний "гамбіт" пана Дуди надав Варшаві "перепочинок" на міжнародній арені. Ізраїль заявив, що "помітив" рішення та висловив сподівання, що будуть зроблені "зміни".

Водночас, деякі польські експерти не очікують від трибуналу суттєвого коригування закону, адже керівна партія "по суті нейтралізувала" незалежність цього органу ще два роки тому.

"Жест із надсиланням закону до трибуналу не є таким переконливим, яким він міг би бути за умови, що це була б дійсно незалежна інституція. Це спосіб виграти час, перечекати, в надії, що хвиля критики захлинеться і [уряд] зможе заявити, що захищався від ворогів Польщі й переміг", - цитує аналітика Яцека Кухарчика Financial Times.

Майбутнє без сексизму?

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До сторіччя отримання англійськими жінками права голосу на виборах, Guardian запитав п'ятьох відомих особистостей про те, які права матимуть представниці прекрасної статі через 100 років.

На думку канадської письменниці Маргарет Етвуд, в далекому 2118 році фізична сила чоловіків вже не відіграватиме великої ролі.

"Жінки матимуть мізки, працюватимуть за комп'ютером та переважатимуть чоловіків за чисельністю в університетах", - вважає Етвуд, додаючи, що "жінкам можна буде мати багато сексуальних партнерів і їх не будуть за це спалювати на стовпі".

Вчитель англійської та колумніст Лола Околозі сподівається, що через сто років жінкам не потрібно буде хвилюватися через те, що їм не вистачає грошей на годування та розвиток дитини.

А коментатор Поллі Тойнбі робить невтішний прогноз - вона не вірить, ще гендерну нерівність буде подолано навіть на початку наступного століття.

"Перепрошую, що не раніше, але кожен крок потребує більше часу, ніж я коли-небудь сподівалась", - каже пані Тойнбі.

"Я дуже сподіваюсь, що сексизм вже не буде темою для обговорень. Це для мене найважливіше. Я просто хочу, щоб в новинах не казали що така-то стала першою жінкою, що зробила таке-то, а ми просто говоритимемо про людей", - каже професор експериментальної фізики Кембриджського університету Афіна Дональд.

Страх самостійності?

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Опитування двох тисяч британців виявило 50 головних ознак дорослості, пише Independent.

Результати показали, що мешканці Сполученого Королівства зараз стають дорослими у віці 25 років, тобто через сім років після досягнення легального віку повноліття. Сприяють їм у цьому, окрім іншого, самостійне винесення сміття, прання та сплата комунальних послуг.

"Доросле життя може бути викликом для багатьох британців - від організації фінансів до роботи по господарству, тому не дивно, що багато людей не відчувають себе "офіційно дорослими" до 25-річного віку", - каже представник компанії-дослідника Джулія Алпан.

Вона зазначає, що більшість британців дорослішають набагато пізніше, ніж попередні покоління. На її думку, це пов'язано з економічним кліматом та проблемою пошуку роботи.

Водночас навіть дослідники були здивовані, дізнавшись, що великий відсоток опитаних молодих людей не беруть на себе відповідальність за виконання бодай якоїсь повсякденної справи.

"Чимало мілленіалів намагаються уникати реалій "дорослого" життя довше, ніж раніше, та покладаються на підтримку батьків ледь не до 30-річного віку", - цитує пані Алпан Independent.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС