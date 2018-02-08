Огляд ЗМІ: чи настане кінець біткоїна?

В огляді міжнародної преси у четвер:

Чому зірковий час біткоїна добігає кінця

Як у США оцінюють українську вдячність Трампу

Чому Захід закрив очі на передвиборчу ситуацію в Росії

Яке відео дивляться користувачі за рекомендаціями Youtube

Кінець біткоїна?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Для біткоїна, імовірно, настали складні часи

Зірковий час біткоїна добігає кінця, пише бізнес-оглядач The Independent Джосі Кокс. Автор ділиться власним досвідом захоплення ідеєю криптовалют та бажанням інвестувати у неї. Однак він зізнається, що коли курс опустився нижче позначки у шість тисяч доларів, його запал згас.

На думку журналіста, головна проблема криптовалют полягає в тому, що їхню вартість неможливо точно оцінити, адже вони нічим не підкріплені. Вартість визначається виключно попитом на ринку.

Біткоїну ніколи не стати валютою на зразок фунта, долара, японської єни чи принаймні казахстанського теньге, вважає автор.

"Загалом, він (біткоїн. - Ред.) виявився "одноденкою" на ринку акцій інтернет-компаній", - пише оглядач The Independent.

Він цитує представника інвестиційної компанії Goldman Sachs Стіва Стронгіна, який на запитання "Чи існуватимуть криптовалюти через десять років?" відповів: "можливо, але це не правдоподібно".

Фінансист провів паралелі з першими пошуковими системами в інтернеті, якими зараз ніхто не користується.

"Якщо щось виглядає занадто добре, щоб бути правдою, напевно, так і є", - підсумовує оглядач видання.

Вдячність за зброю

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова СБУ Василь Грицак

"Головний шпигун України задоволений Трампом" - під таким заголовком Bloomberg публікує колонку свого оглядача Елі Лейка.

Журналіст коментує візит голови СБУ Василя Грицака до Вашингтону та розмірковує над тим, чим викликані його позитивні оцінки роботи президента США на українському напрямку.

"Переконаний, що пан Трамп усвідомлює, яка загроза надходить до України з боку Росії", - заявив голова СБУ американським журналістам.

І все це на тлі закидів на адресу пана Трампа про його імовірні зв'язки з Кремлем.

Автор нагадує, що розслідування можливого втручання Москви в американську передвиборчу кампанію загальмувало. Росія ці звинувачення спростовує.

До того ж, минулого місяця делегація з трьох російських спецслужб зустрічалася з американськими колегами у Вашингтоні.

"Такі зустрічі не є безпрецедентними, але з огляду на роль Росії у дестабілізації України та загрозу, яку вона становить для американської політичної системи, навряд чи зараз вдалий час для співпраці між американськими та російськими спецслужбами", - пише оглядач Bloomberg.

"Вдячність" голови СБУ пану Трампу журналіст пояснює тим, що за часів президентства Барака Обами адміністрація США так і не погодилася на надання летальної зброї Україні.

Пан Трамп зробив це впродовж року перебування на посаді, наголошує автор.

Не менш важливим аспектом є і допомога американців Києву у встановленні осіб російських агентів, які можуть бути причетними до нападів на території України.

За словами голови СБУ, співпраця України з ЦРУ непокоїть Росію, і це зрозуміло з новин на російському телебаченні. Та "пана Грицака тішить російська пропаганда", адже, на його думку, це демонструє, що Москва боїться.

"Мовчазна згода" Заходу

Копирайт изображения AFP/GettyImages Image caption Робітники у Росії вішають величезний плакат Путіна

Доки Володимир Путін впевнено наближається до перемоги на чергових президентських виборах, Захід відмовчується, закриваючи очі на ситуацію, що склалася в Росії, пише міжнародний оглядач та редактор The Guardian Саймон Тісдел.

"У Росії вибори - це лише назва. Насправді ж це обман та димова завіса, мета якої - надати корумпованому олігархату демократичної респектабельності", - пише журналіст.

Наразі виглядає так, що перемогу у цих "підтасованих" перегонах знову отримає пан Путін, проте від Заходу немає жодної реакції, зазначає автор. Таку ситуацію він називає "мовчазною згодою на межі зі співучастю" з боку західних демократій.

"Така тиша різко контрастує з розповсюдженими заявами Британії про занепокоєння й необхідність підтримати демократію в Африці чи деінде", - пише журналіст.

Якби вибори в Ірані чи Зімбабве планувалися за таких самих обставин, як у Росії, Захід би вже давно висловив своє обурення.

Причина може полягати в тому, що Захід боїться нестабільності, у яку може поринути країна у разі приходу до влади іншого лідера, припускає редактор The Guardian. А це може негативно позначитись на постачанні російського газу до Європи.

Можливо, європейці не вірять у пострадянську демократію. Можливо, Дональд Трамп захоплюється стилем правління пана Путіна і прагне скласти йому конкуренцію. А можливо, нам ніколи не зрозуміти Росію та її президента, підсумовує автор.

Лабіринтами рекомендацій від YouTube

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Емблема Youtube

Алгоритм формування рекомендацій платформи для перегляду відео YouTube часто підштовхує користувачів до споживання суперечливого, оманливого та неправдивого контенту. Такі висновки власного розслідування The Wall Street Journal.

Щодня аудиторія сервісу, що сягає понад півтора мільярда людей, переглядає понад десять мільярдів годин відео. За цим стоїть програма, що самостійно формує переліки відеороликів, запропонованих до перегляду.

"Згідно з даними YouTube, ці переліки складають 70% від загального часу перегляду, що перетворює алгоритм на найпотужніший центр, який вирішує, що ви будете дивитись", - пише газета.

На відміну від інших соціальних мереж, у яких користувачі бачать тільки той контент, на який підписані, що створює проблему так званих "фільтр-бульбашок" (filter bubbles англійською), YouTube бере активну участь у просуванні тієї інформації, яку за інших обставин вони б не побачили.

Розслідування видання виявило, що платформа часто рекомендує користувачам перегляд контенту про конспіративні теорії чи фанатичні ідеї.

"Редакційна політика цих нових платформ полягає у її фактичній відсутності", - цитує газета професора Північно-Східного університету (США) Хрісто Вілсона.

Вони грають з людьми в ігри, додає він.

У керівництві YouTube визнають проблему, і кажуть, що наразі працюють над змінами.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг