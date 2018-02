Західні ЗМІ: оголені груди проти Порошенка на Віденському балу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Петро Порошенко на запрошення керівників Австрії цього року відвідав Віденський бал

Що викликає занепокоєння організаторів зимових Ігор, чиїми фото рясніє віденська преса, і що дізналися британські вчені про жуків-богомолів - в огляді іноземних видань від 9 лютого:

Зберігайте інфо- та іншу гігієну, спортсмени

Хто прийшов на бал?

У богомолів своє бачення світу

Facebook пропонує скаржитися

Серед галасу балу

Суміш світських розваг і політики, вишуканого вбрання та оголеного активізму під час знаменитого щорічного Віденського балу закономірно привернули увагу австрійських видань.

Своєрідною "родзинкою" балу стала поява на червоній доріжці оголених частин тіла активістки руху Femen, серед яких можна було прочитати фразу "Poroshenko get the fuck out" ("Порошенко, геть").

Даму під легкою вуаллю, яка протестувала проти участі президента Петра Порошенка у заході, швидко нейтралізувала поліція.

Image caption Петро Порошенко мав офіційний візит до Австрії

"Це абсолютно не той вигляд, в якому можна з'являтися на Віденський оперний бал", - зауважує видання Vienna Online.

Серед високопоставлених гостей свята увагу видання привернув федеральний канцлер Себастьян Курц, який відвідав бал у компанії подруги Сюзан Тір і правозахисниці Варіс Дірі, яка бореться проти каліцтва жіночих статевих органів.

Попри те, що 31-річного Курца часто називають "дуже молодим", за правилами балу, він вже "застарий" для того, аби вважатися дебютантом. Вік дебютантів обмежений 24 роками.

Втім, канцлер оголосив себе "поганим танцюристом", але похвалив бал, назвавши його "чудовою візитівкою нашої країни".

Зима тривоги спортивної

Хакери і норовірус - це "неминучі загрози", які можуть постати перед спортсменами та учасниками делегацій під час зимових Олімпійських ігор, які відкриваються сьогодні у південнокорейському Пхьончхані, пише New York Times.

Особливе занепокоєння південнокорейських служб викликає "подвійна" загроза хакерських атак, як з боку Північної Кореї, так і з боку країн, незадоволених відстороненням їхніх спортсменів від участі в іграх.

"Якщо деякі вважають, що завдяки дипломатичним зусиллям загроза з боку Північної Кореї могла послабнути, інші готуються до наслідків кампанії, яку проводять російські хакерські групи, аби помститися за заборону російським спортсменам", - пише газета.

Копирайт изображения AFP Image caption Серед вражених від вірусу - охоронці Ігор

За словами представників фірм безпеки, декілька місяців тому ці групи вже вдало атакували комп'ютерні мережі пов'язаних з Іграми організацій.

Організатори змагань також борються проти норовірусу, який вже "скосив" 128 людей.

"Рішуче налаштовані запобігти перетворенню Олімпійських ігор на загальний шлунково-кишковий жах. В четвер організатори, схоже, вирішили вдатися до тактики випаленої землі, аби вбити кожен мікроб в радіусі 40 миль", - іронізує видання.

Головною зброєю волонтерів стали пляшечки 62-процентного розчину етанолу для дезінфекції рук, які вони широко розповсюджують в Олімпійському селищі, і плакати багатьма мовами, які закликають до дотримання гігієни.

Світ очима богомолів

Якщо взяти краплю воску і малесенькі лінзи та вдягнути такі "окуляри" на жуків-богомолів, то можна зробити для них 3D-кінотеатр. Також можна дізнатися про особливий стереозір, який може бути корисним у робототехніці, пише Washington Post

Експеримент з "окулярами", проведений вченими Університету Ньюкаслу, показав, що зір богомолів відрізняється від людського тим, що їм не потрібно суміщати зображення, отримане кожним оком, в одну картинку.

До того ж, попри відносно невелику кількість нейронів мозку у порівнянні з людиною, вони здатні дуже швидко обробляти зорову інформацію.

"Для богомолів важливо, аби цілі рухалися, але не обов'язково збігалися", - пояснюють вчені.

Image caption Богомол

Такий тип зору, побудований на глибині та русі в часі, а не порівнянні зображень, досі не був відомий.

Знахідка може бути використана в алгоритмах легких роботів, прогнозують вчені.

Кнопка для скарг

Facebook тестує нову функцію "голосування проти", яка дозволяє користувачам швидко поскаржитися компанії на недоречні або образливі коментарі, пише профільне видання PC Mag.

З четверга така можливість з'явилася в обмеженого кола користувачів. Якщо натиснути на опцію "голосувати проти", коментар зникне, а користувач матиме можливість вказати одну з чотирьох можливих причин незадоволення.

Як підкреслює Facebook, на відміну від соціальної мережі Reddit, "голосування проти" певної сумнівної ремарки не опускає її серед інших коментарів.

"Ми не тестуємо кнопку "не подобається"", - заявили представники Facebook в листі до PC Mag. "Ми досліджуємо варіант зворотного зв'язку з приводу коментарів під постами на публічних сторінках".

