Культогляд: чому критики "відшмагали" стрічку "П'ятдесят відтінків "нудного"

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У культогляді цього тижня читайте:

П'ятдесят відтінків "нудного"

Єлизаветта ІІ - королева диско?

Рокер Джек Горобець

Невідомий Джеймс Бонд

П'ятдесят відтінків "нудного"?

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Уся трилогія нагадує невдале побачення користувачів Tinder, яке триває три роки

Вже третій рік поспіль напередодні Дня святого Валентина в український прокат виходить чергова частина романтично-еротичної франшизи "П'ятдесят відтінків сірого".

Як пише британський таблоїд Sun, критики у всьому світі безжалісно "відшмагали" стрічку як надзвичайно "нудну".

Розповідь про подружнє життя мільйонера Крістіана Грея і "простої дівчини" Анастейші видалася їм доволі банальною і передбачуваною.

Газета зазначає, що поважне видання американської кіноіндустрії Hollywood Reporter назвало усю трилогію "однією з найгірших кінофраншиз останніх років", а головних героїв - "однією з найнудніших пар, які будь-коли з'являлися на екрані".

В Австралії, де вже пройшли перші покази фільму, газета Herald Sun написала: "Уся ця (трилогія - Ред.) нагадує невдале побачення користувачів Tinder, яке триває три роки".

На підтвердження думок критиків публікує низку цитат з діалогів головних дійових осіб стрічки, "від яких стає зле".

Як от "бажання вибухнуло у моєму тілі, як Четверте липня" (День незалежності в США, що відзначають феєрверками та галасливими вечірками - Ред.), або "пристрасть розбудила темні й смертельні сили в моєму паху".

Та попри нищівну критику - третя частина "П'ятдесяти відтінків сірого" має всі шанси стати фінансово успішною, пише Sun.

Газета нагадує, що й попередні дві стрічки франшизи отримали негативні відгуки критиків, але зібрали кругленьку суму в світовому прокаті - майже мільярд доларів!

Єлизавета ІІ - королева диско?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева полюбляє слухати "Dancing Queen"

Нещодавно стало відомо, яку музику полюбляє британська королева. Діджей однієї із радіостанцій ВВС Кріс Еванс стверджує, що 91-річна очільниця британської королівської родини - прихильниця стилю диско.

Пан Еванс розповів, що у колі близьких друзів Єлизавета ІІ "просить поставити хороше диско" і її улюблену пісню - хіт АВВА "Dancing Queen".

Свідок однієї з королівських вечірок "для своїх" розповів йому, що коли зазвучали перші акорди цієї пісні, обличчя монарха "ніби посвітлішало".

"Я завжди намагаюся танцювати, коли лунає ця пісня, адже я королева і я люблю танцювати", - передає слова Єлизавети гість вечірки.

"Dancing Queen" вперше пролунала у 1975 році на диску АВВА "Arrival". 1976 року цей хіт протримався на першому місці британських чартів цілих шість тижнів поспіль.

Тоді, крім Швеції та Великої Британії, ця пісня посіла перші місця в хіт-парадах ще 12-ти країн: Норвегії, Ірландії, ФРН, Бельгії, Нідерландах, а також в Родезії (нині Зімбабве), ПАР, Мексиці, Бразилії, Австралії й Новій Зеландії. В США "Dancing Queen" очолила чарти в 1977-му році.

Рокер Джек Горобець

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У вухах буде гриміти, може навіть кров піти Джонні Депп, Актор

Зірка "Піратів Карибського моря" актор Джонні Депп планує вирушити в тур Великою Британією як рок-музикант, та ще й в зірковій компанії - разом з Алісом Купером та учасником гурту Aerosmith Джо Перрі.

Влітку ця трійця, яка назвала себе Hollywood Vampires, виступить на найбільших майданчиках країни, включно із легендарною "Вемблі Ареною" в Лондоні.

Виявляється, важкий рок - це давнє хобі Джона Деппа. Голос актора можна почути на платівці Aerosmith, що вийшла у 2012 році. Тоді він виступив у ролі беквокаліста.

У США пан Депп грав разом з Мериліном Менсоном і Віллі Нельсоном. У 2017-му він навіть вийшов на сцену провідного рок-фестивалю Великої Британії у Гластонбері як "почесний гість".

Британська газета Evening Standard розповідає, що гурт Hollywood Vampires випустив свій дебютний альбом у 2015 році.

Що ж до "важкості" року, який грають пан Депп і інші "вампіри", актор попередив: "У вухах буде гриміти, може навіть кров піти".

Невідомий Джеймс Бонд

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Знаний британський письменник і сценарист Ентоні Горовіц напише нову книгу про агента 007 на підставі неопублікованих матеріалів, що їх залишив по собі творець легендарного шпигуна Ян Флеммінг.

Газета Guardian пише, що нащадки Флеммінга вже вдруге звернулися до письменника із пропозицією написати роман про Бонда. Перша книга Ентоні Горовіца про пригоди агента МІ6 вийшла у 2015-му році. У книжці, написаній в стилі Яна Флемінга, доля заносить Бонда у булліт перегонів "Формули-1" в Німеччині.

А нова книжка, що вийде друком у травні під назвою "Назавжди і один день", розповість про те, як все починалося.

Це буде приквел до першого шпигунського роману Флеммінга "Казино Рояль" 1953 року.

Пан Горовіц розповів Guardian, що в новому романі він "досліджує те, що могло б бути першим завданням Бонда, та уявляє сили, які могли б перетворити його на знакову фігуру, знану на весь світ".

За словами романіста, дії книги розгортатимуться на півдні Франції, де у воді знайдуть тіло агента 007. Саме на його місце очільник розвідки "М" й призначить молодого Бонда.

"Я сподіваюсь, що Яну Флемінгу сподобалося б", - цитує пана Горовіца газета Guardian.

Як відомо, з 1953 по 1966 роки Ян Флемінг написав 14 романів про Бонда.

Після смерті письменника його нащадки зверталися до низки відомих англійських романістів, серед яких Кінгслі Аміс, Себастьян Фаулкс та Вільям Бойд, із проханням продовжити сагу про шпигуна 007.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС