"Майже ідеальний план" для Донбасу - огляд ЗМІ

В огляді іноземних видань від 15 лютого:

Чи варто віддати контроль над Донбасом ООН?

Канадська зброя хоче до України

Чи винні монахи в появі кроликів?

Хто має починати розмову у Tinder?

План для України

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Вашингтонський аналітичний центр Інститут Хадсона розробив "майже ідеальний план" для вирішення конфлікту н сході Україні, пише Леонід Бершидський у статті для Bloomberg.

За планом, розробленим колишнім працівником політичного департаменту ООН Річардом Гованом, планується створити міжнародний військовий контингент із близько 20 тисяч військових, які будуть розміщені по всій території самопроголошених республік і на кордоні з Росією, і будуть підкріплені поліцейським контингентом.

За задумом Гована, військовий контингент має складатися переважно з миротворців із Латинської Америки та представників пострадянських країн, "які не налаштовані вороже ані до Росії, ані до України", а саме Казахстану і Білорусі, а також представників таких нейтральних європейських країн як Швеція, Фінляндія та Австрія.

Також цей план, побудований на моделі доби війни у Югославії, передбачає присутність зовнішньої цивільної адміністрації на чолі зі спецпредставником генерального секретаря ООН.

"Вибори (передбачені Мінськими угодами. - Ред.) не відбудуться без зовнішнього каталізатора. Без міжнародної адміністрації та контролю вони не відбудуться справедливо. Таким чином, бажаним є варіант подібний до повного переходу Східної України під міжнародний контроль", - пише Бершидський.

Втім, додає він, "найбільшою проблемою є питання щирості" як Москви, та Києва у прагненні вирішити військовий конфлікт.

"Кольт" для українського солдата

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Канадський виробник зброї Colt Canada сподівається озброїти українську армію новими автоматами, поки "ця країна намагається досягти відповідних умов для приєднання до НАТО і водночас бореться проти підтримуваних Росією бойовиків", пише канадське видання National Post.

Зокрема, мова може йти про постачання Україні автоматів у кількості до 100 тисяч штук.

Менеджер компанії Алекс Пейн вже мав "ознайомчу зустріч" із представниками українського уряду у січні.

"Але така зустріч є лише початком процесу, який може розтягнутися ледь не на два роки, поки Україна вирішує, якої саме зброї вона потребує і звідки", - зауважує видання.

Як нагадує National Post, канадський уряд, очолюваний лібералами, вніс зміни до правил експорту зброї, передбачивши можливість постачання кулеметів та іншої стрілецької зброї до України.

Складний пухнастий шлях

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Теорія про те, як зайчики поступово стали кроликами завдяки папі Григорію І, ще донедавна вважалася правдивою навіть вченими.

Як розповідає Washington Post, за цією теорією, зайці завдячували збільшенням популяції та одомашненням папському едикту, який начебто постановив, що оскільки навколо утробного плоду кроля розташовані наповнені рідиною амніотичні мішечки, сам плід не слід вважати м'ясом.

Оскільки в той час, близько 600 року нашої ери, плід кроля вважався делікатесом, вважалося, що едикт дуже тішив католицьких монахів у Франції, які змогли ласувати ним у піст.

Намагаючись підтвердити цю теорію, сучасні вчені її спростували. Як виявилося, такого едикту просто не існувало, а свійськими зайці ставали поступово із розвитком охоти й господарництва.

"Одомашнення відбулося не водночас, це був тривалий процес. Щонайменше, можна спокійно стверджувати, що голодні монахи не винні", - пише видання.

Право розпочати контакт

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Свіже оновлення одного з найпопулярніших застосунків для пошуку знайомств Tinder надасть жінкам можливість першими розпочинати розмову із потенційним кандидатом, пише TechCrunch.

Налаштування не буде автоматичним, тобто вибір, кому слід починати розмову після збігу профілів, залишиться за користувачами.

На думку Менді Гінсберг, виконавчого директора компанії Match Group, якій належить Tinder, "є велика різниця між тим, щоб давати людям вибір, і казати людям, як зав'язувати спілкування".

Видання зауважує, що не всі жінки погоджуються, що можливість першою розпочати спілкування якимось чином захищає їх від образливих коментарів.

Також, продовжує TechCrunch, "існує відчуття, що [ця опція] розроблялася з урахуванням традиційних (гетеронормативних) гендерних ролей".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС