Культогляд: на що Клуні пожертвували півмільйона

В огляді:

На що подружжя Клуні пожертвувало півмільйона?

Про що "дуже-дуже жалкує" Наталі Портман?

Що, на думку Ліама Галлахера, не можна купити за гроші?

Клуні проти зброї

Джордж і Амаль Клуні, відомі за свій активізм, заявили днями, що вирішили пожертвувати півмільйона доларів юним організаторам маршу проти збройного насилля після нещодавньої трагедії в одній з американських шкіл.

Як відомо, жертвами стрілянини у Флориді стали 17 людей.

"Мене та Амаль дуже надихають сміливість та промовистість цих молодих людей", - заявив пан Клуні, якого цитує Independent.

Він додав, що вони з дружиною обов'язково візьмуть участь у "Марші за наші життя", який заплановано на кінець березня, - "будемо пліч-о-пліч з цим неймовірним поколінням".

Приклад зіркового подружжя надихнув і інших знаменитостей. Після їхньої заяви Опра Вінфрі, Стівен Спілберг на інші зірки оголосили, що теж пожертвують на потреби активістів по 500 тисяч.

Необачний крок

Наталі Портман, володарка Оскара за найкращу жіночу роль, опинилася у непростій ситуації у зв'язку з необачним кроком, який зробила майже десятиліття тому, пише Daily Telegraph.

Вона, як і багато інших голлівудських зірок, підписала в свій час петицію на підтримку режисера Романа Поланскі, коли того заарештувала швейцарська поліція на вимогу американського суду. Як відомо, в США його вже багато років звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої та вимагають екстрадиції.

Але цей акт солідарності з Поланскі йде всупереч з теперішньою позицією Портман, яка стала однією з найпомітніших активісток кампанії "Настав час", метою якої є збір коштів для жертв сексуального насилля та домагань.

І тому акторка була змушена прокоментувати те своє рішення: "Я дуже-дуже жалкую, що це зробила. Я беру на себе відповідальність за те, що недостатньо продумала свої дії", - сказала вона.

Але принаймні Портман визнала помилку, зауважує видання, бо інші підписати петиції, як от Тільда Свіндон, відмовилися говорити на цю тему.

Рок і дзен

Guradian публікує інтерв'ю з Ліамом Галлахером, колишнім фронтменом гурту "Оазис", який минулого року випустив успішний сольний альбом.

Кореспондент видання зазначає, що музикант - прекрасний оповідач: розповідає емоційно, дотепно, з "феноменальною кількістю матюків".

І йому, як постаті неординарній та зі скандальним минулим, точно є що згадати. Чого тільки варта бійка, яку він разом з братом Ноелем влаштували в 2002 році в барі мюнхенського готелю! Результат: геть потрощені меблі, багатотисячний штраф, 80 поліціянтів, що прибули на виклик, та… вибиті зуби Ліама.

Він, до речі, досі стверджує, що то правоохоронці вирвали їх, коли був непритомним.

Життя молодшого Галлахера проходило буремно і не завжди все складалося, як бажалося: сварка з братом, два розлучення, думки про те, щоб назавжди піти з музики.

Але зараз, схоже, все гаразд: альбом As You Were, який став платиновим, нове кохання, гармонійний внутрішній стан. Ліам навіть каже, що "досяг дзену".

А ще під час інтерв'ю він відповів на питання прихильників з усього світу: зізнався, що абсолютно розгубився, коли одного разу, вже як був знаменитим, попросив автограф у Пола Маккартні, сказав, що за гроші не купиш щастя, та пожалівся на "чортову хворобу" молодих - захоплення селфі.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС