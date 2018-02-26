Огляд ЗМІ: міленіали - найповніше покоління планети?

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Західна преса сьогодні пише про таке:

США підозрюють російських шпигунів в кібератаці на Олімпіаду.

Міленіали - найповніше покоління?

Як можна передбачити економічну рецесію через вагітності.

Силіконові імплантанти безкоштовно.

Хакнути Олімпіаду

Російські шпигуни зламали кількасот комп'ютерів організаторів зимової Олімпіади в Південній Кореї, повідомляє Washington Post із посиланням на розвідку США.

Секретну операцію під назвою "під чужим прапором" проводили так, щоб виглядало, ніби винна Північна Корея. Про це виданню сказали два американських посадовці, які погодилися дати коментар на умовах анонімності.

Представники Олімпійського комітету підтвердили, що під час відкриття 9 лютого сталася кібератака, проте хто її здійснив - не сказали.

Тоді були проблеми з інтернетом, системами теле- і радіомовлення і доступом до сайту Олімпіади. Багато відвідувачів церемонії відкриття не змогли роздрукувати свої квитки. Через це чимало місць на спортивній арені залишилися порожніми, зазначає видання.

Експерти кажуть, що Росія пішла на такий крок у відповідь на заборону її збірній брати участь у змаганнях.

Інформація зі звіту розвідки США збігається з даними приватних аналітиків, які стверджують, що існують ознаки втручання Москви в зимові Олімпійські ігри, додає газета.

Найтовстіше покоління

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Міленіали (покоління, народжене на початку 1980-х років) стануть поколінням, яке має найбільше проблем із зайвою вагою. Такі результати дослідження британського центру з вивчення раку, пише Guardian.

Науковці встановили, що 70% представників покоління набирають небезпечну кількість зайвої ваги ще до того, як встигають досягти середнього віку.

Видання цитує професора Лінду Болд, яка каже, що попри репутацію міленіалів як людей, що сповідують здоровий спосіб життя, вони мають змінити свої харчові звички. Пані Болд, яка є експерткою з запобігання раку, рекомендує зменшити вживання фаст-фуду і збільшити в раціоні кількість фруктів, овочів і клітковини.

Зайва вага може сприяти розвитку 13 видів раку, кажуть науковці. Так, за даними Всесвітнього центру з дослідження раку, кількість дітей і дорослих, які ризикують захворіти на рак через ожиріння різко зросла з 1975 року.

Як пов'язані між собою вагітності та рецесія

За кількістю вагітних жінок у країні можна передбачити чи не насувається рецесія, пише Financial Times із посиланням на останній звіт Національного бюро економічних досліджень США.

У документі йдеться, що низький рівень фертильності жителів тієї чи іншої країни може бути індикатором економічного спаду.

Так, відслідкувавши особливості початку останніх трьох рецесій у США, дослідники встановили, що кількість вагітних американок починала знижуватися за півроку до того, як економічні процеси в країні вповільнювалися.

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За словами Деніела Хангермана, професора економіки з американського університету Нотр-Дам, показовим стало зниження кількості вагітних перед початком фінансової кризи 2007 року. Тоді експерти казали, що передбачити цю кризу було складно.

"Одним із пояснень можна вважати те, що рішення народити дитину часто-густо свідчить про рівень оптимізму людини щодо майбутніх перспектив", - цитує газета співавтора дослідження Кейсі Баклс.

Науковці встановили, що рівень фертильності дозволяє передбачити економічний спад заздалегідь, а інколи - навіть надійніше за інші індикатори.

Це не перший випадок в історії, коли економісти звертаються до оцінки нетрадиційних параметрів, зазначає видання.

Так, раніше були спроби встановити зв'язок між станом економіки та темпами продажів губної помади, а також чоловічої білизни.

Силіконові імплантати безкоштовно

В Індії хочуть почати робити деякі пластичні операції, зокрема зі збільшення грудей, безкоштовно, повідомляє Independent.

Напередодні міністр охорони здоров'я штату Таміл-Наду оголосив про запуск програми у місті Ченнаї, яка передбачає проведення таких операцій за державний кошт.

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"Чому операції з вдосконалення зовнішності мають бути недоступними для незахищених верств населення?" - цитує видання міністра.

За його словами, у разі, якщо держава не надаватиме можливості отримати такі послуги безкоштовно, люди звертатимуться до більш небезпечних засобів чи братимуть великі кредити.

Згідно з даними місцевих клінік, протягом останніх кількох місяців все більше жінок почали звертатися до послуг лікарів, щоб змінити форму грудей. Особливо це актуально для тих, хто пережив рак. Наразі для таких пацієнтів пластичні операції роблять безкоштовно, зазначає видання.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг