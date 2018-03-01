Бальцерович назвав "величезними" здобутки України в економіці - ЗМІ

В перший день весни іноземна преса висвітлює таки теми:

Які досягнення та недоліки реформ побачив відомий польський реформатор в Україні

Як вплине хакерська атака проти Німеччини на відносини Росії з Заходом

Чи поширена в компанії Google практика сексуальних домагань

Бальцерович про український досвід

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лєшек Бальцерович вважає, що Україні потрібно почати інвестувати в демонополізацію

Найкраща зовнішня політика для України - реформи, переконаний колишній радник українського президента Петра Порошенка Лєшек Бальцерович.

"На Заході багато скептиків. Іноді вони несправедливі, але мають рацію щодо того, що громадянське суспільство має чинити тиск на владу", - наголосив автор польського "економічного дива" в інтерв'ю російському виданню "Новая газета".

Разом з цим, пан Бальцерович застеріг журналістів від надмірної критики дій влади заради задоволення інтересів громади, адже це грає на руку Росії.

"А інтереси путінської Росії - показати поточну ситуацію в Україні як катастрофу. І це просто диверсія і пропаганда", - зазначив він.

Польський реформатор відзначає успіхи України в реформах.

"Величезні досягнення в макроекономічній сфері. Проте українці не усвідомлюють, яка б катастрофа розпочалася, якби не відбулося стабілізації бюджету", - наголосив він.

На порозі "катастрофи", на його думку, Україна стояла 2014 року.

"Що загрожувало? Комплексна катастрофа - експортний дефіцит та гіперінфляція. Україна уникла цього завдяки перш за все діям міністра фінансів. А другу важливу і позитивну роль зіграв Центральний банк", - пояснив польський реформатор.

Він також назвав "неминучим" падіння національного доходу через спадок Віктора Януковича та економічну агресію Росії.

Головною ж проблемою для України пан Бальцерович називає монополізацію економіки. Він вважає, що Україна потребує "радикальної демонополізації", "деолігархізації" і "дерегуляції".

"Одна з моїх порад - почати інвестувати в демонополізацію в Україні", - наголосив пан Бальцерович.

Хакнути німецьке МЗС

Копирайт изображения Getty Images Image caption Угруповання Fancy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, могло здійснити хакерську атаку на мережі німецького уряду

Хакери здійснили атаку на урядові інформаційні мережі Німеччини. До неї може бути причетна Росія, повідомляє The Washington Post.

Вірус могло поширити угруповання Fancy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами.

Він завдав шкоди мережі німецьких міністерств закордонних справ і оборони, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами німецького посадовця, який дав коментар виданню на умовах анонімності, у Берліні знали про атаку ще в грудні, проте прийняли рішення спостерігати за тим, як діятиме вірус.

The Washington Post додає, що за інформацією німецького видання Süddeutsche Zeitung, хакери мали доступ до німецьких урядових систем протягом року.

У разі, якщо інформація про імовірну причетність до атаки Москви підтвердиться, це може призвести до "ескалації ворожнечі" між Заходом і Росією, додає газета.

"Якщо деталі, про які наразі відомо, виявляться правдивими, можна говорити про цю атаку, як про безпрецедентний випадок", - цитує газета експерта з кібер-безпеки Свена Герпіга.

На Google до суду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишня співробітниця Google заявила про практику сексуальних домагань в компанії

У компанії Google поширена практика сексуальних домагань, запевняє у судовому позові колишня співробітниця технологічного гіганта, повідомляє The Guardian.

Жінка каже, що неодноразово чула від колег непристойні коментарі на свою адресу і була жертвою розіграшів та фізичного насилля.

Лоретта Лі працювала у Google з 2008 по 2016 роки. За її словами, одного разу вона застала під своїм столом співробітника, який, на її думку, "міг встановити якусь камеру чи схожий пристрій".

У компанії звинувачення щодо поширеної практики сексуальних домагань відкидають.

"У нас сильна політика, що спрямована на протидію сексуальним домаганням на робочому місці і ми розглядаємо кожну скаргу", - цитує видання речницю Google Тай Шеппард.

Газета зазначає, що це не перший випадок позовів на компанію з подібними звинуваченнями.

Протягом останнього року було кілька судових справ, в яких позивачі звинувачували свого роботодавця в обмеженні свободи висловлювань і упередженості.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг