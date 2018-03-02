Путін суперечить законам фізики - ЗМІ

Провідні світові ЗМІ висвітлюють теми, пов'язані з виступом президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами:

Чи насправді Росія створила "непереможну" зброю

Москва та Вашингтон наближаються до "піку Холодної війни"

Флорида спокійно реагує на загрозу російських ядерних ударів

Хто "підставив" Путіна

Путін блефує?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Світові ЗМІ розмірковують, чи є заяви Путіна щодо "непереможної" зброї блефом

New York Times розмірковує над тим, наскільки реалістичними є заяви Володимира Путіна про створення "непереможної" зброї.

"Зважаючи на те, що в основі чинної російської військової доктрини полягає брехня, виникли питання, чи насправді існує вся ця зброя", - скептично зауважує видання.

Газета цитує російських і західних аналітиків, які висловлюють сумніви в тому, що міжконтинентальна ракета з ядерною боєголовкою, яку рекламував пан Путін, готова до експлуатації.

"Якщо ми говоримо про крилаті ракети з ядерними боєголовками, то це технологічний прорив і гігантське досягнення. Питання в тому, чи це правда", - каже військовий експерт Олександр Гольц.

Деякі аналітики схиляються до "теорії блефу". Вони нагадують про низку невдалих запусків та аварій, які супроводжують російські технологічні "досягнення" останнім часом та наголошують, що "важко повірити", ніби Росія раптово розробила таку надсучасну зброю.

"Я б точно хотів побачити більше доказів, щоб повірити в це", - каже експерт Дуглас Беррі з лондонського Інституту стратегічних досліджень.

Втім, кажуть експерти, навіть якщо заяви пана Путіна про військову могутність є блефом, вони все одно стали ефективним перевиборчим ходом, адже потішили самолюбство вітчизняного електорату.

"Можна казати, що Росія залежить від нафти, що Росія не має грошей, але в своїй масі населення цим не переймається. Вони просто хочуть знати, що ми є наддержавою", - цитує російського експерта Олексія Макаркіна The New York Times.

Холодна війна в розпалі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп залишається єдиною людиною, хто ще вірить у можливість поліпшення відносин з Росією

На думку Washington Post промова Путіна демонструє, що Кремль поглядає на адміністрацію Трампа як на "безнадійну справу", та наголошує, що країни впритул наблизились до "піку Холодної війни".

Видання вважає, що стосунки між Москвою та Вашингтоном є "контрпродуктивними для глобальної безпеки" та скептично ставиться до відновлення повноцінного діалогу найближчим часом.

"Рівень напруги дуже високий, вищий, ніж він був кілька місяців тому, частково тому, що росіяни пройшли ту фазу, де, як вони думали, президент Трамп міг би розгорнути стосунки в іншому напрямку. Якісно - це найгірший період після Холодної війни", - каже аналітик Томас Грем.

Видання наголошує, що очільник Білого дому є єдиним, хто вірить у потепління стосунків з Кремлем. Водночас інші високопосадовці дотримуються протилежної думки.

Голова Стратегічного командування США генерал Джон Гайтен вважає Росію "головною екзистенціальною загрозою" Америці.

Держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що жодного потепління в стосунках не буде до звільнення анексованого Росією Криму та розкритикував Кремль за підтримку сирійського президента Башара Асада.

Окрім того, у відповідь на підтримку Москвою бойовиків на Донбасі США надають Україні летальну зброю.

На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, така ескалація у відносинах є небезпечною, тому закликає сторони зробити "якусь розумну річ" та "розпочати серйозний діалог щодо контролю озброєнь".

Водночас дипломат радить "не брати занадто близько до серця" промову Путіна, адже, не маючи "нічого серйозного", що можна було б запропонувати росіянам, він "роздмухує американську загрозу".

Втім не всі погоджуються з Пайфером.

"Якщо ви пропустили Холодну війну, вона дуже походила на те, що відбувається зараз", - цитує експерта Джо Сірсінсіоне The Washington Post.

"Розпалена риторика" Путіна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Центральне військове командування США на авіабазі МакДілл у Флориді є потенційною ціллю для удару збоку Росії

Попри те, що в презентаційному ролику Путіна російські ракети падали на американські міста у Флориді, мери цих населених пунктів "спокійно" поставились до цього відео, пише Guardian.

Видання нагадує, що російський лідер показав "захопленій публіці" в Москві, як дев'ять ракет з боєголовками досягають міст Тампа, Санкт-Петербург та Клірвотер на західному узбережжі Флориди.

На запрошення газети Боб Бакгорн, мер Тампи, де на авіабазі МакДілл розташоване Центральне військове командування США, передивився відео та заявив, що воно його не вразило.

"Я маю найвищу впевненість у тому, що наша служба національної безпеки, військові та розвідка забезпечать безпеку та захистять нашу країну. Прикро, що пан Путін вирішив включити Тампу Бей до своєї погрози, але зараз це можна відкинути як розпалену риторику, метою якої є підтримка його підкошеного режиму", - наголосив Бакгорн.

Мер розташованого неподалік Санкт Петербурга назвав включення міста до відео "випадковим", а міський голова Клірвотер Джордж Грітікос заявив, що не бачить "особливої загрози".

Видання нагадує, що військові аналітики "вже тривалий час" розглядають Тампу Бей як головну ціль потенційного ядерного удару. За словами експерта Алекса Уеллерштейна, у разі детонації 20-кілотонного заряду над авіабазою МакДілл, Центральне військове командування США та командування сил спецоперацій буде знищено, а будь-хто в радіусі 800 метрів буде вбитий.

"Самопроголошений "зимовий Білий дім" Дональда Трампа в Палм Біч, Мар-а-Лаго, розташований достатньо далеко, щоб уникнути знищення, але його ймовірно оголосять непридатним для життя через ядерні опади", - пише The Guardian.

Закони фізики спростовано?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російська атомна субмарина "Дмитрий Донской"

Коментуючи заяви Путіна про досягнення у розробці сучасної зброї, "Независимая газета" пише, що він "спростував закони фізики".

"Дещо бентежить. Ну не може підводний човен мати швидкість більшу, ніж торпеда чи, наприклад, сучасний надводний корабель. Це просто суперечить законам фізики", - зауважує видання.

Газета також ставить під сумнів твердження про швидкість "підводного дрона", яка "кратно перевищує" швидкість субмарин та кораблів.

"Середня швидкість атомних підводних човнів складає 30 вузлів (55.5 км/г). Наприклад, підводні човни класу "Борей" мають підводну швидкість 29 вузлів. Надшвидкісні надводні кораблі мають швидкість 60-70 вузлів. Тобто якщо ми говоримо про кратність, то новий підводний дрон має швидкість щонайменше 120-140 вузлів. Це 250 км/г, при чому під водою", - наголошує видання.

Але найбільший подив газети викликала заява про "успішний запуск надсучасної російської крилатої ракети з ядерною енергоустановкою". На думку видання, створити таку ракету "просто нереально".

"Існує підозра, що військові просто підставили голову держави", - підсумовує "Независимая газета".

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС