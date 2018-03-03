Культогляд: навіщо Ед Ширан будує власну каплицю?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ед Ширан будує каплицю з вежею заввишки в 13 метрів

У культогляді за тиждень, що минає:

Чому цьогорічна церемонія вручення "Оскару" має стати переломним моментом для кіноакадемії

Що знову не поділили Мік Джаггер та Кіт Річардс

Навіщо Ед Ширан будує власну каплицю

Чому виконавець ролі Джоуі не хоче продовження "Друзів"

Навіщо Еду Ширану власна каплиця?

Ед Ширан будує власну каплицю і, як вважають британські таблоїди, саме у ній і відбудеться довгоочікуване весілля британського співака.

Копирайт изображения EPA Image caption Ед Ширан

Газета Daily Express розповідає, що споруду зведуть поряд з маєтком Ширана у графстві Саффолк. Окрасою каплиці стане вежа заввишки майже 13 метрів.

Вміщуватиме церква лише кілька десятків людей. На думку видання, це означає, що церемонія буде скромною та камерною, тим паче, що і про свої стосунки з нареченою Черрі Сіборн Ширан розповідає вкрай мало.

"Хоча він є однією з найбільших зірок світу, він любить приватність", - цитує газета неназване джерело з оточення співака.

"Весілля на власній території означає, що вони відсвяткують свій важливий день лише з найближчими людьми, а вже потім перейдуть до головного будинку, де буде масштабна вечірка".

Щоправда, спочатку будівництво каплички має затвердити місцева влада. Але, на думку видання, з цим проблем не має бути, адже раніше Ширану вже дозволили збудувати на території маєтку підземний кінотеатр та музичну студію, а також перетворити хлів на власний паб.

Якщо все піде за планом, то весілля може відбутися вже влітку, зазначає Daily Express.

"Оскари": зараз або ніколи

Церемонія вручення кінопремії "Оскар" цієї неділі має стати переломним моментом для Голлівуду, вважає британська Guardian.

Копирайт изображения FOX SEARCHLIGHT PICTURES Image caption Роль британської акторки Саллі Гокінс у стрічці "Форма води" - серйозна заявка на перемогу

Після бурхливого року та секс-скандалів із продюсером Гарві Вайнштайном в американської кіноакадемії немає іншого виходу, окрім як почати відзначати "справді важливі фільми" та визнавати зміни, що відбулися у суспільстві із розвитком руху "MeToo", йдеться в матеріалі Guardian.

"Цьогорічна подія має стати дзвіночком, що провіщує зміни. Якщо цього не станеться, "Оскари" ще глибше поринуть у повну нерелевантність та стануть церемонією для старих, білих та тих, хто втратив зв'язок з реальністю", - зазначає Guardian.

А змін потрібно чимало - зокрема, кіноакадемія має стати інклюзивнішою. Як наголошує видання, минулого року переможців визначали переважно чоловіки (76%) та білі (91%).

Деякі реформи, однак, вже принесли результати, і цього року серед номінантів є чимало стрічок на "релевантні" теми на кшталт фемінізму, насильства, ЛГБТ та класових проблем у США, пише газета.

Але головні претенденти на нагороди, зокрема "Форма води" та "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі", і досі виглядають як "компромісні варіанти" між традиційними оскарівськими фаворитами та "новим поколінням кінематографістів, які працюють з настроями суспільства", наполягає Guardian.

Продовження "Друзів" не буде?

Прихильники серіалу "Друзі", які досі сподіваються знову побачити на екранах улюблених героїв, цього тижня знов отримали неприємну новину. Виконавець ролі Джоуі Метт Леблан зазначив, що не хоче продовження культової історії про шістьох хлопців та дівчат з Нью-Йорка.

Копирайт изображения Reuters Image caption Метт Леблан

Як пише британська Independent, такими заявами актор поклав край сподіванням, які тільки-но вибухнули із новою силою після нещодавніх коментарів Дженіфер Еністон.

Акторка, яка грала у серіалі Рейчел, загадково заявила, що "все можливо". Але Леблан виявився більш категоричним.

"Я розумію, що людям хочеться побачити цей реюніон. Але серіал розповідав про конкретний період у житті персонажів - коли їм було від 20 до 30 років, і цей період дійшов кінця", - заявив актор у коментарі австралійському радіо.

На його думку, у глядачів немає жодної потреби бачити, яким стало життя героїв - мовляв, краще покластися на власну уяву.

"Я не думаю, що хтось хоче спостерігати, як Джоуі роблять колоноскопію", - заявив Леблан з гумором, властивим своєму популярному персонажу.

Річардс висміяв "плодовитість" Джаггера

Між головними зірками гурту The Rolling Stones розгорівся черговий скандал - настільки сильний, що Daily Mirror навіть порівняла його з погодними катаклізмами, що накрили цього тижня Велику Британію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мік Джаґґер та Кіт Річардс у студії, 1968

В інтерв'ю виданню Wall Street Journal гітарист гурту Кіт Річардс облаяв свого легендарного колегу Міка Джаггера нецензурними словами та заявив, що 74-річному фронтмену настав час зробити вазектомію. Це був натяк на восьму дитину, яка народилася у Джаггера у грудні минулого року.

Річардс зазначив, що співак вже не в тому віці, щоб ставати батьком, та висловив занепокоєння щодо майбутнього "бідолашних дітей" сера Міка.

За кілька днів Річардс вибачився за свої слова і заявив, що "переступив межу".

Але такі проблеми виникають між зірками не вперше.

Джаггер зізнався, що п'ять років тому навіть відмовлявся їхати у концертне турне, доки Річардс не вибачиться за неприємні коментарі у своїх мемуарах. У книзі гітарист жорстко критикував сольні роботи свого колеги та писав, що Джаггер за останні роки сильно змінився - і не у найкращий бік.

Зрештою Річардс вибачився перед фронтменом, але, мабуть не надто щиро, адже водночас зауважив, що Джаггер вирвав деякі фрази з контексту.

"Я б сказав що завгодно, аби тільки група знов возз'єдналася - я б навіть власній матері збрехав", - цитує Daily Mirror тодішній коментар гітариста.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC