"Божевільні, але не тупі" - екс-полковник ГРУ про можливе отруєння Скрипаля

Image caption Колишньому офіцеру російської розвідки Сергю Скрипалю раптово стало зле у торговому центрі Малтінгс британського міста Солсбері

Хто міг отруїти колишнього російського агента, а також що спільного у російських і українських радикалів?

У вівторок західні ЗМІ пишуть про наступне:

Раптова недуга агента: стрес-реакція Кремля?

Поширення ультраправих поглядів: як боротися?

Британський футбол: з турботою про ветеранів

Штучний інтелект допомагає створити нові фейки

"Божевільні, але не зовсім тупі"

Росіянин Ігор Сутягін, який свого часу звинуватили у шпигунстві та вислали до Британії в рамках обміну викритими агентами, розповів газеті Independent про свій досвід спілкування з екс-розвідником Сергієм Скрипалем, якого вчора знайшли в критичному стані в англійському містечку Солсбері.

Пан Сутягін пригадав, що 2010 роцку Скрипаль "із полегшенням" залишав Росію і тішився з того, що возз'єднається із родиною.

Копирайт изображения AFP Image caption Сергія Скрипаля 2006 року засудили до 13 років в'язниці

Попри припущення, що Скрипаля могли отруїти російські спецслужби, пан Сутягін вважає, що з огляду на шквал поганих новин про Росію на Заході, було б "дивно", якби Москва проводила таку операцію саме зараз .

"Вони божевільні, але не зовсім тупі, - заявив він. - "[Втім] диму без вогню не буває, а у Кремля жахлива репутація".

До того ж, за його словами, відомі приклади "нестабільної" або "неконтрольованої" поведінки російського керівництва у стресових умовах.

З іншого боку, пан Сутягін припускає, якщо Скрипаля дійсно отруїли, "то це могла бути локальна ініціатива, яка не була санкціонована згори".

Спільне радикальне

Попри "стійку втомленість" від України в західному інформаційному просторі ті, хто уважно слідкує за війною Росії в Україні, могли помітити, що з обох боків в ній беруть участь праворадикали, чиї погляди мають багато спільного між собою, пише журналістка українського походження Наталія Антонова в авторській колонці для Guardian.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники українських крайніх правих партій на марші, 2017 рік

"Українські та російські крайні праві хочуть залишити один в одному якомога більше дір від куль через питання, які стосуються спадщини Другої світової війни або того, хто був справжнім героєм. Але спитайте їх про аборти, фемінізм, міграцію, антисемітизм, права ЛГБТ або взагалі громадянські права, або, якщо вже на те пішло, про прозорість і підзвітність влади, і раптом ці закляті вороги виявляться більш схожими на добрих друзів", - пише вона.

На її думку, зрозстання популярності праворадикалів в окремих країнах - посилює їхні позиції в інших держав.

Тому важливо не тільки розуміти феномен ненависті та його наслідки, але й чинити йому активний спротив шляхом "розвитку горизонтальних емоційних зв'язків, а не лише ідеологічних чи інтелектуальних".

Футбол і слабоумство

Британські футболісти, які закінчили спортивну кар'єру, а також їхні рідні, отримають спеціальні інформаційні брошури про слабоумство, пишеMirror.

Копирайт изображения Hulton Archive Image caption Збірна Англії з футболу 1966 року

Акція, яку проводить фонд Sporting Memories Foundation та Асоціація професійних футболістів, викликана тим, що нещодавно у багатьох футболістів збірної Англії з футболу 1966 року, серед яких Рей Уілсон та Ноббі Стайлз, діагностували цю хворобу.

"Брошура містить корисну інформацію про хворобу, описує практичні перші кроки, а також дає поради, як день за днем жити зі слабоумством", - розповів виконавчий директор Асоціації професійних футболістів.

Наразі слабоумство вважається невиліковним, нагадує фонд Sporting Memories Foundation, тому важливо підтримувати людей з таким діагнозом за допомогою просвітницької роботи та спеціальних занять.

Асоціація професійних футболістів замовила спеціальне дослідження на цю тему, яке проведе Університетом міста Глазго.

Штучний інтелект для маніпуляцій

Одним з наслідків розвитку штучного інтелекту стала поява нової форми маніпулювання цифровими медіа, яка має назву "діпфейк" (deepfake), що можна перекласти як "глибокий фейк". Про це пише New York Times.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розпізнавання облич за допомогою камер відоспостереження

Мається на увазі можливість підмінити обличчя людини на відео, при чому зробити це настільки якісно, що мало хто помітить втручання в зображення, а це може бути використано для дезінформації.

До того ж "діпфейк" вже можна зробити безкоштовно або за малі гроші завдяки таки програмам як FakeApp, які нещодавно з'явилися в загальному доступі на популярному вебсайті Reddit.

Як переконався журналіст New York Times: "Зробити "діпфейк" непросто, але це й не ядерна фізика."

За словами кореспондента, зокрема члени тематичних груп, які цікавляться "діпфейками", бавляться тим, що редагують відеокліпи, замінюючи порноактрис на традиційних зірок Голлівуду.

"Я вважаю це новою формою комунікації. Боюся, що люди почнуть використовувати її для здирництва або інших поганих речей. Треба навчати людей, що таке може статися", - вважає доцент Хао Лі з Університету Південної Каліфорнії.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС