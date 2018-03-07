ЗМІ про отруєння екс-шпигуна: "шукайте блондинку"

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Огляд ЗМІ у середу: шпигуни, футбол і політика

Хто та "загадкова блондинка", яку шукає поліція?

Чи справджуються погрози Путіна щодо шпигунів-перебіжчиків?

Чи поїдуть британські принци на футбол у Росію на фоні скандалу?

Шукайте жінку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відео камер спостереження зафіксували не лише непритомних батька і доньку, а й блондинку із великою червоною сумкою

Несподіване погіршення здоров'я колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії є головною темою британської преси 7 березня.

Газета Sun публікує ексклюзивну статтю про найновіші подробиці розслідування інциденту з екс-розвідником, якого в Росії колись засудили через шпигунство на користь Британії. Наразі головною версією слідства є отруєння невідомою речовиною.

"Знайдіть жінку із червоною сумкою", - пише Sun.

Газета розповідає, що відео камер внутрішнього спостереження, які встановлені неподалік від місця, де знайшли непритомних батька і доньку, зафіксувало молоду жінку зі світлим волоссям і великою червоною сумкою в руках.

На кадрах, знятих приблизно за 20 хвилин до моменту, коли пану Скрипалю стало зле, видно, як вона йшла трохи позаду чоловіка, але настільки близько до нього, що спочатку правоохоронці прийняли її за його 33-річну доньку Юлію.

Проте свідки подій в Солсбері розповіли поліції, що донька пана Скрипаля не є білявкою, а має довше рудувато-коричневе волосся. То ж тепер співробітники підрозділу із запобігання тероризму, які розслідують справу, "полюють на загадкову блондинку", зазначає Sun.

Газета додає, що правоохоронці також вивчають обставини смерті дружини, брата і сина пана Скрипаля, які померли з різних причин протягом 2012-17 років.

Sun також зазначає, що сам екс-розвідник казав родині, що його життя "не закінчиться нічим хорошим".

Погрози Путіна?

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ці зрадники дадуть дуба. Повірте мені," - заявляв раніше пан Путін

Низку статей, пов'язаних із "екстраординарною подією" в Солсбері, містить Daily Telegraph. В одній з них газета пригадує заяви пана Путіна у 2010 році невдовзі після обміну росіян на групу російських шпигунів, затриманих в США.

"Ці зрадники дадуть дуба. Повірте мені. Ці люди зрадили своїх товаришів, своїх братів по зброї", - цитує видання пана Путіна. - "Що б вони не отримали за це, ті 30 срібняків, вони ними подавляться."

Газета наводить коментар високопоставленого представника розвідки, який переконаний, що випадок із паном Скрипалем "має всі ознаки замаху ФСБ": "Для Путіна помста - це страва, яку подають холодною. Чоловік зрадив російську службу безпеки, а за таке вони вдаються до дуже жахливих кроків."

Daily Telegraph додає, що отруєння колишнього російського розвідника на території Великої Британії може спричинити нову кризу у відносинах між Москвою і Лондоном. Саме через це у середу, 7 березня, уряд країни збереться на спеціальне засідання, аби обговорити "зростання дипломатичної напруженості" між двома країнами.

Футбол і принци

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принци Вільям та Гаррі традиційно відвідували країни, де проводилися футбольні чемпіонати, якщо збірна Англії виходила у завершальні стадії турніру

Преса Британії також жваво обговорює заяви голови зовнішньополітичного відомства Бориса Джонсона про бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії влітку цього року, у разі доказів причетності Москви до отруєння пана Скрипаля.

Daily Mail зазначає, що далеко не всі фанати цього виду спорту сприйняли таку пропозицію схвально. "При чому тут футбол?" - обурився спортивний огляд телеканалу Sky News Гарі Невіл.

А газета Daily Express ставить питання, чи варто їхати до Росії майбутньому королю, Принцу Вільяму, який є почесним головою британської Футбольної Асоціації. Видання пригадує, що традиційно принц мандрував до країн, де проводився футбольний чемпіонат, коли збірна Англії виходила у завершальні стадії турніру. Принц Гаррі зазвичай складав йому компанію як вболівальник.

Daily Telegraph повідомляє, посилаючись на джерела у Кенсінгтонському Палаці, що обидва представники королівської родини повинні будуть радитися із Форін Офісом щодо такої подорожі. А співрозмовник в уряді розповів газеті, що принцам ймовірно порадять утриматися від відвідування Росії, якщо буде прийняте рішення бойкотувати чемпіонат.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС