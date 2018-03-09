Огляд ЗМІ: Британія - на порозі холодної війни з Росією?

В огляді:

Які "жорсткі" кроки у відповідь на отруєння екс-шпигуна планує Лондон?

Як гарантувати безпеку футболістів в Росії?

Що швидше шириться - фейкові новини чи правда?

Чи загрожує здоров'ю телебачення?

Британія завдасть удару у відповідь?

Копирайт изображения Reuters Image caption Сергій Скрипаль був арештований в Росії 2004 році. Його звинуватили у державній зраді, а потім обміняли.

Уряд Великої Британії планує вдатися до "цілого спектру" надзвичайно жорстких заходів, якщо правоохоронці доведуть причетність державних органів Росії до отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля, повідомляє газета Sun.

Видання публікує ексклюзивну статтю "Нова Холодна війна Об'єднаного Королівства" про позачергове засідання уряду країни, де й обговорювалися такі кроки.

"Тереза Мей поставила перед міністрами завдання готуватися до дипломатичних, економічних і військових кроків у відповідь Росії через хімічну атаку на теренах Британії", - пише Sun.

Вказівка прем'єр-міністра ґрунтується на доповіді керівників розвідслужб, що протягом кількох днів "з великою долею вірогідності" буде доведене походження отрути, застосованої проти колишнього російського розвідника та його доньки.

Sun пише, що пропонується "негайно вислати високопосадових російських дипломатів і шпигунів, можливо, анулювати візи олігархів, пов'язаних з Кремлем, заморозити їхні активи та заборонити в'їзд". Форін Офіс проведе переговори із "найближчими союзниками - Францією та Німеччиною" про спільну заяву, яка засудить дії Москви.

Тим часом, на тлі "нового акту агресії з боку Росії" командувачі збройних сил Британії пропонують посилити військову присутність в Європі і розташувати додаткові винищувачі "Тайфун" в Естонії, армійський батальйон - в Польщі або Румунії, а також підняти питання протидії Росії на липневому саміті НАТО.

Sun цитує високопосадового члена кабміну країни, який заявив: "Ми у стані холодної війни з Росією, яка перетворюється на гарячу".

Як захистити футболістів?

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Газета Daily Tepegraph піднімає питання персональної безпеки англійських футболістів, які братимуть участь в Чемпіонаті світу в Росії влітку цього року.

Газета цитує очільника Центру досліджень безпеки і розвідки Букінгемського університету, професора Ентоні Гліса, який переконаний, що англійські спортсмени повинні бойкотувати чемпіонат задля власної безпеки, якщо буде доведена причетність Росії до замаху на вбивство колишнього російського шпигуна в Солсбері.

"Якщо Путін причетний до цього, нам доведеться усе скасувати, - переконує експерт. - Ми не можемо дозволити росіянам ставитися до Об'єднаного Королівства як до місця, де вони можуть безкарно вбити людину".

Інший експерт з питань розвідки, Едвард Лукас, розповів газеті, що не варто відкидати можливість того, що Росія й надалі вдаватиметься до саботажу щодо Англії. На Чемпіонаті світу росіяни можуть отруїти гравців збірної Англії або підтасувати їхні аналізи на допінг.

Професор Гліс радить вдатися до надзвичайних заходів безпеки, навіть якщо причетність Росії до отруєння Скрипаля не буде доведено.

На його переконання, футболісти повинні будуть вживати лише ту воду і харчі, які привезуть із собою з Англії. Доступ до них матимуть лише власні кухарі команди.

Крім того, під час перебування в Росії всім членам англійської делегації варто утриматися від користування Wi-Fi, вважає він.

Фейкові новини "швидші і глибші"

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Фейкові новини поширюються в соціальних мережах у шість разів швидше, ніж правдиві, пише газета Daily Mail, посилаючись на дослідження американських вчених, проведене у співпраці з Twitter.

Дослідники Інституту технологій Массачусетсу проаналізували 126 тисяч новинних повідомлень, розповсюджених за період з 2006 по 2017 роки.

Вони виявили, що фейкові новини поширюються на 70% частіше, ніж правдиві. Вчені також підрахували, що неправдива інформація набирає аудиторію у 1 500 людей у шість разів швидше, порівняно з правдивою.

Фейкові новини поширюються через сайти соціальних мереж "ширше, швидше, глибше, ніж правда, у всіх категоріях інформації", - цитує газета висновок американських вчених.

Керівник проекту Деб Рой, який керує лабораторією в Інституті технологій Массачусетсу MIT і є колишнім головний медіа-аналітиком Twitter, заявив, що його команда була "здивована і навіть приголомшена" результатами дослідження.

"Подумайте, перш ніж поширювати новину", - закликає він.

Телебачення: що занадто, то нездраво

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Чоловіки, які щодня дивляться телевізор понад чотири години поспіль, мають більше шансів захворіти на рак кишківника, застерігає Daily Mail.

Дослідники, які обстежили півмільйона британців протягом шести років, виявили міцний зв'язок між малорухомістю та ризиком раку кишківника.

Вчені з університету Оксфорда та Міжнародного агентства ООН з досліджень раку встановили, що чоловіки, які безперервно годинами дивляться телевізор, також палять, вживають алкоголь і нездорову їжу, чим і підвищують ризик розвитку раку на 35%.

Щодо до жінок, то такий відсоток становить лише 11%, додає Daily Mail.

Газета нагадує, що рак кишківника є третім найбільш поширеним раком у чоловіків Великої Британії.

Підготувала Наталка Матюхіна, ВВС Моніторинг