Мей може звинуватити особисто Путіна - ЗМІ про справу Скрипаля

У понеділок, 12 березня, західні ЗМІ висвітлюють такі теми:

Британія готується офіційно звинуватити Росію в замаху на життя екс-шпигуна

Чому італійцям до вподоби Путін

Трамп - "не такий вже й поганий" президент

Сповідь "найвисокооплачуванішої" секс-працівниці США

Мей може звинуватити особисто Путіна

Копирайт изображения WPA Pool/Getty Images Image caption За інформацію британських ЗМІ, Тереза Мей може звинуватити в отруєнні російського екс-розвідника Володимира Путіна безпосередньо

Sun стверджує, що Тереза Мей збирається публічно звинуватити Росію та особисто Володимира Путіна у замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку в Англії.

Це "призведе до найгіршої кризи у відносинах між Лондоном і Москвою з часів Холодної війни".

За інформацією видання, доповідь розвідслужб "переконливо" доводить причетність Кремля до цього злочину. Зокрема, фахівці вважають, що газ, яким були отруєні Скрипаль та донька, виготовили у спеціальній лабораторії російської служби зовнішньої розвідки в Ясенево.

Sun очікує, що після ознайомлення із доповіддю пані Мей скличе позачергове засідання Ради національної безпеки для обговорення "масштабу кроків у відповідь" та оприлюднить "формальне звинувачення на адресу Москви" у своєму зверненні до Палати громад.

"Пані Мей навіть може піти настільки далеко, що звинуватить Володимира Путіна особисто", - пише видання, нагадуючи, що за російським законом дозвіл на вбивства за кордоном надає президент.

Водночас, газета зазначає, що міністри ще не вирішили, як реагувати на дії Кремля, хоча й розробили "повний спектр" дій, які містять примусову висилку та економічні санкції.

Втім, "два яструби" кабінету - міністр іноземних справ Боріс Джонсон та голова оборонного відомства Гевін Вілльямсон "наполягають на якомога жорсткіших санкціях".

Тим часом деякі експерти попереджають, що сильна реакція Лондона напередодні російських президентських виборів може зіграти на користь Путіна.

"Росія є номером один у списку підозрюваних, в якому немає номера два. Але чим більше Путін може вказувати на агресію та ворожість Заходу, тим більше він об'єднує росіян навколо себе", - цитує дипломата Тоні Брентона Sun.

Італію охопила "путінофілія"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі італійські журналісти стверджують, що Путін перетворився на найбільш популярного лідера в Італії

New York Times пише, що результати останніх виборів, а також настрої в суспільстві свідчать про те, що Італія "покинула Америку заради Росії".

На думку видання, тріумф популістів став також "тріумфом Путіна". "Це доказ того, що чимало італійців покинули нас [американців] і замінили нас Росією", - пише газета.

"Ніхто ніколи не проводив це опитування, але я думаю, що якщо б ви запитали усіх італійців, хто є найпопулярнішим іноземним лідером у всій Італії, переміг би Путін", - каже головний редактор газети La Stampa Мауріціо Молінарі.

Підтверджують це й результати виборів. Переможцем став проросійський "Рух п'яти зірок" - партія, яка "вибачила" агресію Москви в Україні, закликала ЄС зняти антиросійські санкції та навіть поставила під сумнів ефективність НАТО.

Втім, вважає видання, відповідальність за такий розвиток подій несе й Трамп, який надіслав чіткий сигнал, що піклується про європейських союзників "набагато менше", ніж його попередник, а західні цінності - вільний ринок, відкриті кордони та гуманітарна допомога його цікавлять менше, ніж власні хвастощі.

"Навіть ті італійці, хто завжди були проамериканськими, зараз виступають проти Трампа. Вони не вірять, що Америка є такою ж надійною, як і раніше", - каже ведучий італійського ток-шоу Джанкарло Локенці.

З ним погоджується й Морінеллі, який вважає, що Італія переживає кризу представницької демократії, викликаною недовірою виборців до панівних кіл.

"Вони не вірять традиційним інститутам. І якщо люди не вірять цим інститутам, вони намагаються знайти альтернативу. Президент Путін і є цією альтернативою", - цитує Морінеллі New York Times.

Досягнення Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед досягнень Трампа - зменшення безробіття та дерегуляція економіки

Independent аналізує результати роботи Дональда Трампа в Білому домі та доходить висновку, що врешті-решт той "не такий вже й поганий" президент.

Зокрема, серед досягнень політика видання називає зростання фондового ринку та зменшення безробіття. Інші економічні здобутки включають "найбільш повне" спрощення американського податкового кодексу за 30 років та відмову від регулювання економіки у тій мірі, в якій це робила адміністрація його попередника.

Відзначає газета й зовнішньополітичні успіхи Трампа. Зокрема, він доклав руку до перемоги на Ісламською Державою, за його президентства Північна Корея стала "більш відкритою" до перемовин, а розмови про знищення ядерної зброї на Корейському півострові стають дедалі сильнішими.

Нарешті, Трамп "виявився готовим" слухати пропозиції щодо посилення контролю за зброєю в Америці.

"Повільний прогрес, але менше з тим прогрес у боротьбі із незрозумілою політикою щодо зброї в США", - вважає Independent та закликає читачів подумати про те, що "можливо, просто можливо, Дональд Трамп не такий диявол, яким, як ми всі очікували, він стане".

Близькість важливіша за секс?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліс Літтл є "найвисокооплачуванішою" працівницею американської секс-індустрії.

Daily Mirror публікує інтерв'ю з "найвисокооплачуванішою" працівницею американської секс-індустрії. На думку Еліс Літтл, проституція є "важкою та найкращою діяльністю, якою вона займалась у своєму житті".

Мешканка штату Невада стверджує, що працює 12-14 годин п'ять днів на тиждень. Задля цього вона щорічно витрачає понад 2 тисячі доларів на презервативи та лубриканти, "годинами" сидить в манікюрному салоні, а починає свій день тривалими вправами в спортзалі. Секс-працівниця переконана, що її робота полягає не лише в сексуальному задоволенні клієнтів.

"Моя робота містить функції психолога, тренера з розвитку стосунків, а також сексперта", - каже Еліс.

Дівчина стверджує, що постійно займається самоосвітою, вивчаючи праці з сексуальності, психології та соціології. Все це дозволяє їй непогано заробляти.

Вона розробила свою власну концепцію, яка полягає в тому, що вона продає не секс, а "близькість".

"Секс вже мається на увазі. Те, що я продаю, називається близькість. Вона є важливим елементом здоров'я та гарного самопочуття. Вона відчутно впливає на наше фізичне, психологічне та емоційне здоров'я. Так само як погладжування вашої кішки може знизити ваш тиск, так працюють і якісні обійми", - цитує Еліс Daily Mirror.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС