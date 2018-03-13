Британські ЗМІ: Росія - "серйозна і тривала" загроза

Копирайт изображения Getty Images Image caption Слідчі у захисних костюмах збирають докази у справі Скрипаля, 12 березня 2018

Британські ЗМІ у вівторок, 13 березня, підіймають такі теми:

Чи скине Захід полуду з очей після отруєння російського розвідника?

Треба готуватися: Москва завдасть удару у відповідь

Вояж Путіна в Крим: бракує "патріотичного запалу"?

Росія як "серйозна і тривала загроза"

Наскільки б це не було важко, Захід повинен нарешті прокинутися і визнати, що режим Путіна становить "серйозну і тривалу загрозу" безпеці, пише колишній лідер правлячої Консервативної партії Британії Вільям Гейґ у статті, опублікованій газетою Daily Telegraph.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рослідування отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, 11 березня 2018

Путін збудував авторитарний капіталізм, в якому функціонує підприємницька економіка, і де держава дозволяє вбивства, здирництво і зовнішню агресію Вільям Гейґ, колишній лідер правлячої Консервативної Партії Великої Британії

Політик закликає керівництво своєї країни разом з іншими союзниками розробити повномасштабну програму, аби зупинити "неприйнятну поведінку" Москви.

На переконання пана Гейґа, "безжалісне і нахабне" отруєння колишнього російського розвідника і його доньки на території Великої Британії стало ще однією ланкою в діяльності путінського режиму, спрямованої на підрив стабільності країн західної демократії.

У цьому контексті колишній очільник нині правлячої партії і міністр закордонних справ згадує, що все починалося із "вбивства Олександра Литвиненка, кібератак на Естонію, захоплення й анексії Криму та дестабілізації України".

До цих кроків путінська Росія вдавалася на тлі неспроможності і небажання Заходу визнати, що він зіткнувся з "новою загрозою, новим противником і альтернативною ідеологією", які начебто відійшли в історію разом із холодною війною.

Пан Хейг наголошує, що в Росії Володимир Путін збудував "авторитарний капіталізм, в якому функціонує підприємницька економіка, і де держава дозволяє вбивства, здирництво і зовнішню агресію".

А відтак, веде далі політик, варто готуватися до найгіршого: Росія може пошкодити підводні кабелі, від яких залежать комунікації і обіг фінансової інформації, вдаватися до шпигунства і секретних операцій проти країн Європи в стилі радянських часів, розробляти новітні види хімічної зброї і отрути, аби досягати своєї мети.

Як відповість Москва?

"Заява Терези Мей про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів була жорсткою, і Кремль не проковтне це спокійно", - застерігає видання Independent.

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Independent зазначає, що Велика Британія готує відповідь із застосуванням "усього спектру дипломатичних засобів", що є цілком виправданим.

Видання нагадує, що серед запропонованих кроків - висилка дипломатів, запровадження власних санкцій проти Росії на додаток до тих, що вже діють через політику Москви щодо України, а також бойкот Чемпіонату світу з футболу представниками британського уряду.

Водночас, уряд повинен розуміти, що й Москва вдасться до кроків, які можуть виявитися доволі "неприємними" для Лондона.

"Враховуючи суть обвинувачень, оприлюднених Британією, можна очікувати, що й Москва використає усі можливі засоби проти уряду Об'єднаного Королівства.

А це може означати важкі часи для таких ЗМІ, як ВВС, та дипломатів, що працюють в різних куточках Росії", - пише Independent.

Для чого Путін їде в Крим?

Чого Путін їде на анексований півострів 14 березня? На це питання дає відповідь газета Times.

За відсутності реального змагання, існує високий ризик низької явки виборців, адже багато з них вважають, що перемога Путіна є заздалегідь визначеним результатом

Видання переконує, що очільник Кремля намагатиметься досягти двох цілей: "роздмухати патріотичний запал напередодні виборів" і показати Заходу, що його не хвилюють санкції, запроваджені в 2014 році у відповідь на анексію Криму і збройний конфлікт на Донбасі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін у Криму, серпень 2016

Газета зазначає, що, попри чітко розписаний сценарій президентських виборів 18 березня, російський лідер зіткнувся із проблемою, яку створив власними руками.

"За відсутності реального змагання, існує високий ризик низької явки виборців, адже багато з них вважають, що перемога Путіна є заздалегідь визначеною", - пише Times.

Саме на збільшення явки виборців, що може додати більшої легітимності президенту, який йде вже на четвертий термін, були спрямовані всі зусилля виборчої команди Путіна.

"На дільницях з'являться традиційні хліб та видовища, але основна увага приділяється соціальним ЗМІ та інтернету", - цитує Times експерта з Лондона Ендрю Вілсона.

Times розповідає, що протягом візиту на півострів Путін проведе низку зустрічей із представниками тамтешньої проросійської влади, а кульмінацією його вояжу стане "багатотисячний мітинг" його прихильників у Севастополі.

У переддень волевиявлення місцеві канали покажуть документальний фільм "Крим", де анексія українського півострова подається як "славна перемога" очільника Кремля, зазначає Times.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС