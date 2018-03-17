Культогляд: "Секс і місто" та політика

Копирайт изображения Getty Images Image caption В акторки Сінтії Ніксон непогані стосунки з Гілларі Клінтон та з мером Нью-Йорка Білом де Блазіо, за якого колись агітувала.

У культогляді цього тижня:

Чи зможе героїня телесеріалу "Секс і місто" стати губернатором?

Яким чином у Голлівуді борються за рівноправ'я?

Чому з Метрополітен-опери звільнили видатного диригента?

Як відреагував на смерть Стівена Гокінга актор, який зіграв його в кіно?

Секс і місто... та політика

Акторка Сінтія Ніксон, відома за телесеріалом "Секс і місто", розглядає можливість балотуватися на посаду губернатора штату Нью-Йорк, повідомляє Guardian.

Чутки про це з'явилися ще у серпні 2017-го, але зірка їх ані підтвердила, ані спростувала. І от, як кажуть, минулого тижня вона найняла двох спеціалістів, які будуть відповідальні за її передвиборчу кампанію.

Ніксон - не лише акторка. Вона вже понад десять років є активісткою в освітній галузі, а також брала участь у кампанії за легалізацію у США одностатевих шлюбів.

Сама вона, до слова, не приховує свою нетрадиційну орієнтацію. Кілька років тому взяла шлюб зі своєю партнеркою, і разом вони виховують спільного сина.

Отже, певний досвід політичної діяльності у Ніксон є. Відомо, що у неї непогані стосунки з Гілларі Клінтон та з мером Нью-Йорка Білом де Блазіо, за якого вона колись агітувала.

А ще теперішній губернатор Ендрю Комо не надто популярний серед лівого крила Демократичної партії, і його рейтинг у Нью-Йорку - нижче 50 відсотків. Це теоретично може зіграти на користь Ніксон.

Втім, оглядачі налаштовані скептично щодо її можливої політичної кар'єри.

"Моє відчуття, що у неї нема достатньої кваліфікації для посади", - каже активістка Моуміта Ахмед, яка застерігає демократів від того, аби "номінувати знаменитість в той час, коли колишня зірка реаліті-ТВ - наш президент".

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Рівноправні контракти

Голлівудські актори-"важковаговики" Мет Деймон та Бен Афлек оголосили, що їхня кіностудія Pearl Street Films віднині буде підписувати контракти, які міститимуть так званий пункт про інклюзивність, пише Daily Mail.

Це відносно новий термін. Його мало хто чув до того, як Френсіс Макдорманд, що нещодавно отримала "Оскар" за роль у стрічці "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі", не вимовила у своїй переможній промові маловідоме словосполучення - inclusion rider.

Суть його полягає в тому, що роботодавець має дотримуватися принципу гендерного чи расового балансу (розмаїття) під час працевлаштування.

Автором неологізму є доктор Стейсі Сміт, яка вперше вжила його у лекції з промовистою назвою "Дані щодо сексизму в Голлівуді".

Daily Mail припускає, що Афлек і Деймон зробили цю заяву, аби відволікти увагу публіки від теми їхньої співпраці з сумнозвісним продюсером Гарві Вайнштейном, якого звинувачують у непристойній поведінці щодо жінок.

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Опера без диригента

Джеймса Лівайна, одного з найвидатніших класичних музикантів сучасності та прославленого диригента, було звільнено з нью-йоркської Метрополітен-опери, інформує Daily Telegraph.

Причиною стали звинувачення в сексуальних домаганнях з боку трьох чоловіків, один з яких став жертвою у підлітковому віці ще в кінці 80-х.

У жовтні минулого року Метрополітен-опера найняла незалежного юриста, аби той провів розслідування щодо Лівайна. Після трьох місяців були отримані "незаперечні докази" провини музиканта.

"З огляду на ці висновки, в Метрополітен-опері дійшли висновку, що було б недоречно та неможливо, аби пан Лівайн продовжував тут працювати", - заявили в установі.

Там також спростували звинувачення, що їхнє керівництво намагалося покривати свого зіркового артиста.

Видання нагадує, що Лівайн, якого називають найкращим диригентом Америки, працював в театрі з 1971 року та 37 разів був номінований на премію "Греммі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гокінга так вразила майстерна гра Редмейна, що він дозволив використати власний "електронний" голос

Гокінг-кінозірка

Смерть британського астрофізика Стівена Гокінга вразила мільйони по всьому світові, зокрема актора Едді Редмейна, який свого часу зіграв його у фільмі "Теорія всього" та отримав за цю роль не одну престижну нагороду.

"Ми втратили дійсно красивий розум, видатного науковця та найкумеднішого чоловіка, з яким я мав задоволення зустрітись", - цитує його Independent.

Видання нагадує, що Редмейн дуже ретельно готувався до зйомок - перечитав та передивився усі наявні інтерв'ю з Гокінгом. Та навіть почав проводити певні паралелі з життям свого кіногероя - наприклад, зазначав, що обидва народилися під знаком Козерога.

На це сам науковець відповів під час їхньої зустрічі, що він "астроном, а не астролог".

Режисер стрічки Джеймс Марш якось розповідав, що Гокінга так вразила майстерна гра Редмейна, що він дозволив використати власний "електронний" голос (як відомо, він спілкувався за допомогою спеціального пристрою) в деяких епізодах "Теорії всього".

В іншій статті Independent нагадує, що Гокінг неодноразово брав участь у документальних фільмах, декілька разів знімався у художніх та навіть став героєм однієї з серій анімаційного серіалу "Сімпсони".

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС.