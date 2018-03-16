Як Тереза Мей "грає у гру Путіна" - огляд ЗМІ

В огляді ЗМІ за п’ятницю читайте:

Як Тереза Мей "грає у гру Путіна"

Залучення чи підкорення

Чи успішно провела кампанію Собчак

Чому виросла смертність у Британії

Як Тереза Мей "грає у гру Путіна"

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Розмови про війну між Заходом і Росією лише допомагають Володимиру Путіну, пише на сторінках Guardian колумніст Саймон Дженкінс.

На його думку, реакція британського прем'єр-міністра Тереза Мей на отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля звелася до "вигнань і остракізму (різкий осуд, - Ред.)". Дії Лондона Дженкінс називає "традиційним дипломатичним балетом", який привітали у США, Франції та Німеччині.

Однак після цього справу занадто рано вважати закритою, зауважує коментатор.

"Історія вчить нас відрізняти банальність одиничного інциденту від його більш значної ролі в розвитку кризи", - пише автор і нагадує про те, як розпочиналася Перша світова війна.

Він вважає, що вбивство у Сараєво можна було залагодити на переговорах, але дії державних діячів зробили збройний конфлікт неминучим.

Дженкінс сумнівається в тому, що Лондону варто було розцінювати дію, спрямовану проти конкретної людини, як "незаконне застосування сили російською державою проти Сполученого Королівства".

Коментатор вважає, що і британські парламентарі занадто захопилися, коли стали говорити про те, що Британія знаходиться під ударом.

"Застосовувати проти людей отруту - огидно. Так само огидні інфантильні кібератаки Росії та тролі, що розповсюджують фейкові новини. Це недружні дії, але це не війна", - підкреслює автор.

Дженкінс порівнює ставлення західних країн до Росії після розпаду СРСР із тим, як союзники поводили себе з Німеччиною в 1919 році.

"Німеччина зрештою знайшла прихисток у диктатурі", - додає він.

Нині, вважає Дженкінс, Заходу не варто оголошувати холодну війну Росії, навіть на своїх умовах. Вбачаючи в кожному інциденті значну загрозу, Тереза Мей "грає у гру Путіна", що зрештою лише "підвищує ризик помилок", пише коментатор.

На думку Дженкінса, політика Заходу щодо пострадянської Росії від самого початку була "катастрофічною", тож якщо розпочнеться війна, в ній буде винен саме Захід.

Залучення чи підкорення

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Іншу думку щодо політики Лондона висловлює політичний коментатор Financial Times Філіп Стівенс.

Він вітає контрзаходи Терези Мей щодо Росії, але вважає їх "занадто обережними".

На думку Стівенса, варто також запровадити фінансові санкції й обмеження на в'їзд до Сполученого Королівства "союзників Путіна з бізнес-середовища".

"Занадто довго Лондон охоче відмивав брудні гроші та ще більш брудні репутації", - відзначає автор статті.

Він також звинувачує британські галереї, музеї й університети в тому, що вони "вишиковуються в чергу, щоб поставити печатку пристойності в обмін на щедрі пожертви".

На думку Стівенса, росіяни "насолоджуються витрачанням своїх багатств у Лондоні", тож потрібно закрити туди двері для людей, пов'язаних із російською владою.

Подальшим тестом для Терези Мей буде питання запровадження жорсткого законодавства за зразком американського закону Магнітського, вважає коментатор.

Стівенс також засуджує ідею про те, що не варто штовхати Росію в ізоляцію, адже Москва нібито "занадто сильна й небезпечна".

"Палкі прихильники цієї думки плутають залучення з підкоренням. Вони також помилково згадують холодну війну, коли співпраця в питаннях контролю озброєнь співіснувала з військовим суперництвом", - пише Стівенс.

Він вважає, що російський президент вірить у те, що Захід втратив віру у власні цінності. "Неспроможність твердо відповісти на агресію означатиме, що він правий", - додає автор.

Чи успішно провела кампанію Собчак

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Газета Irish Times дає переважно позитивну оцінку кампанії кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак.

На думку видання, колишній журналістці вдалося втерти носа тим, хто применшував її роль у кампанії, навіть при тому, що всі семеро суперників Володимира Путіна розуміли, що "що їхня головна функція в очах Кремля полягає в тому, щоб забезпечити імітацію конкуренції на перегонах".

Найжорсткішу критику Собчак отримала від Олексія Навального, який не зміг балотуватися, пише Irish Times.

"Собчак знає, що Путін може боятися її не так сильно, як Навального, який обіцяв вибити його з президентського крісла й судити його корумпованих друзів. Але вона відкинула його звинувачення в тому, що є "ідеальним фейковим ліберальним кандидатом", який танцює під сопілку Кремля", - відзначає видання.

Газета пише, що Собчак провела сміливу кампанію, адже називала анексію Криму кроком, який "прирік країну до економічної руїни".

Собчак також порушила декілька традиційних табу, зокрема відкрито обговорювала права сексуальних меншин і втручання православної церкви в політику.

"Незалежно від того, грала Собчак у виборчій кампанії з розв'язаними руками чи ні, в системі "керованої демократії", яку вибудував Путін, неможливо уявити, що вона отримала рядок у бюлетені без схвалення з боку влади", - пише Irish Times.

І додає, що під час зважування ризиків організатори виборів, можливо, вирахували, що кандидатка не зможе отримати достатньо голосів у патріархальній Росії.

За результатами торішнього опитування в Росії, більш ніж половина респондентів сказали, що не хочуть бачити жінку президентом.

Чому виросла смертність у Британії

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За перші сім тижнів 2018 року в Британії померли на 10 тисяч більше людей, ніж зазвичай в цей період, пише Independent.

Жодної офіційної заяви з цього приводу не було зроблено, тож автори статті спробували розібратися.

Аналіз показав, що захворюваність на грип зробила лише незначний внесок у зростання смертності. Не йдеться і про аномальні холоди, адже на початку року в країні було порівняно тепло.

На думку авторів статті, одним із чинників могла бути політика затягування пасків, яку сповідує уряд.

"Дослідження показали, що урізання виплат пенсіонерам та людям з обмеженими можливостями мали на рівні статистики суттєвий вплив на зростання смертності останніми роками", - пише Independent.

У статті також ідеться про те, що страждають не лише літні люди.

З 2011 року в найбідніших родинах у Великобританії значно зріс рівень дитячої смертності. За цим показником країна за 25 років перемістилася з сьомої на 19 сходинку в Європі.

"Нещодавні тенденції не пов'язані зі ставленням жителів Англії та Уельсу до власного здоров'я. Не було різкого зростання рівня ожиріння серед літніх людей. А захворювання, пов'язані з палінням, пішли донизу після введення заборони паління в громадських місцях у 2007 році", - відзначається в матеріалі.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC