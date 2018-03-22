Чому Трамп боїться Путіна? - огляд ЗМІ

22 березня західна преса досліджує такі теми:

Чому Дональд Трамп боїться Володимира Путіна?

Facebook, Google, Apple та Amazon загрожують демократії

Британія боїться, що Москва розкриє дані їхніх агентів

Фізична активність та психотерапія лікують біль у спині краще, ніж пігулки

Чому Трамп боїться Путіна?

Копирайт изображения Getty Images

Чому Дональд Трамп так боїться Володимира Путіна? Таке питання у редакційній статті ставить американська New York Times.

Шукати відповідь газету спонукала заява колишнього голови ЦРУ Джона Бреннана, який висловив у інтерв'ю думку, що у росіян "є речі, які вони можуть розповісти" про американського президента.

Саме цим багато хто пояснює "прихильність" американського президента до свого російського колеги та відсутність адекватної відповіді на "агресивну поведінку та підлі дії" Кремля, зазначає видання.

За словами New York Times, невідповідність політики пана Трампа жорстким антиросійським крокам його адміністрації стає дедалі більш очевидною, а заяви президента про необхідність налагодити стосунки з Кремлем, щоб запобігти новій "гонці озброєнь", не є переконливими.

Якщо пан Трамп не є лакеєм пана Путіна, то настав час це довести New York Times

"Працювати з Росією та упередити гонку озброєнь без сумніву важливо. Але важко зрозуміти, як похвали та потурання задираці допоможуть просунути американські інтереси. Це не той підхід, яким пан Трамп користується з ворогами на кшталт Північної Кореї чи Ірану та навіть і з деякими союзниками", - пише видання.

"Якщо пан Трамп не є лакеєм пана Путіна, то настав час це довести", - констатує New York Times.

Facebook, Google, Apple та Amazon загрожують демократії

Копирайт изображения Getty Images

Скандал із компанією Cambridge Analytica довів, що великі технологічні компанії на кшталт Facebook, Google, Apple та Amazon стали "надто великими та надто могутніми", тож настав час розробити нові правила, які б регулювали їхню діяльність.

До цього у редакційній статті закликає британська Guardian.

На думку видання, Facebook потрапив у скрутне становище тому, що на відміну від Apple та Amazon не продає реального продукту. Натомість, його товар - це користувачі.

"Найбільш прибутковий актив компанії - це приватні інформаційні автопортрети, якими люди діляться з сайтом. Скандал з Cambridge Analytica свідчить, що не варто довіряти таку інформацію Facebook," - наголошує газета.

Вона називає Facebook, Apple, Google та Amazon олігополією - тобто обмеженою групою компаній, які домінують на ринку та роблять майже неможливою появу конкурентів.

Таких прикладів в аналоговій економіці було вже чимало, і саме для запобігання таким ситуаціям ще у минулому столітті з'явилися антимонопольні закони.

Але їх дуже важко застосовувати у випадку з цими діджитал-гігантами.

"Коли писалися закони, що діють зараз, особливості діяльності цих компаній не можна було навіть уявити. Їхню могутність можна порівняти з могутністю урядів, які їх регулюють. Це погано для ринку, погано для споживачів та погано для демократії", - резюмує Guardian.

Москва може розкрити дані про британських агентів?

Копирайт изображения Getty Images

У Британії побоюються, що Москва може розкрити імена та особисті дані агентів MI6 та дипломатів, що працюють у Росії.

Як пише у "ексклюзивному" матеріалі газета Independent, такою може бути відповідь Кремля на звинувачення з боку Лондона у причетності до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

За словами газети, такі дії порушать стандартний протокол, згідно з яким уряди не розкривають персональні дані агентів інших країн, адже це зробить їх вразливими до ворожих нападів, в тому числі й терористичних атак.

Як побоюються британські посадовці, Кремль може почати з 23 британських дипломатів, яких Росія висилає з країни у відповідь на аналогічні дії Лондона.

"Є також і побоювання, що Москва може поширити ще більше інформації про британські спецслужби та розвідку, можливо, за допомогою платформи на кшталт WikiLeaks, яку в минулому вже використовували для викриття секретів Заходу", - пише видання.

На тлі цих побоювань лунають заклики до стриманості та обережності - причому, і з російського боку також.

Колишній високопосадовий російський дипломат, якого анонімно цитує Independent, заявив: "Треба бути особливо пильними. І росіяни, і британці, що працюють у розвідці, мають спільних ворогів у особі ісламістських терористів і опиняться у небезпеці, якщо обидві країни почнуть ідентифікувати офіцерів з іншої сторони".

Спину ліками не вилікуєш

Копирайт изображения Bethany Clarke / Getty Images

Пігулки, уколи та операції, які прописують мільйонам людей, що страждають на біль у спині, не є ефективними, заявляють вчені.

Вони з'ясували, що набагато більш дієвим засобом боротьби з подібними захворюваннями є фізична активність, але чимало лікарів чомусь не кажуть про це пацієнтам, пише The Times.

"Фізичні вправи та психотерапія - єдине, що працює у більшості випадків хронічного болю у спині. Але надто багато людей вірять у хибний міф, що відпочинок - найкраще, що можна зробити при таких захворюваннях", - зазначає газета з посиланням на матеріал, який опублікували у відомому медичному журналі The Lancet.

За даними The Times, від болю у спині страждають майже 500 мільйонів людей по усьому світу, але лікарі рідко чесно кажуть пацієнтам, що магічної пігулки немає.

"Ми не розуміємо, що викликає більшу частину різновидів болю у спині", - заявив Мартін Андервуд з університету Ворвіка, один з авторів статті.

Операції, які теж часто призначають пацієнтам, часто тільки погіршують симптоми, так само як і опіоїдні препарати на кшталт трамадолу, кодеїну та морфіну.

Тож у таких ситуаціях працювати треба з психологічним станом пацієнта, цитує The Times пана Андервуда.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC